Instagram cambia para siempre si tienes menos de 18 años: así funcionan las nuevas restricciones

Meta lanza de manera global las cuentas para adolescentes en Facebook, Messenger y Meta.

Meta ha ampliado a nivel global las nuevas medidas de seguridad para adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger, con el objetivo de limitar la exposición de los menores a contenido considerado inapropiado para su edad.

La compañía también comenzó a probar una nueva función que busca diversificar el contenido que reciben los usuarios adolescentes para evitar que determinados temas se repitan de forma constante en sus recomendaciones.

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Las novedades forman parte de la expansión internacional de las llamadas Cuentas de Adolescente, una iniciativa con la que Meta pretende ofrecer una experiencia más protegida para los menores de 18 años en sus principales plataformas.

Meta activará nuevas funciones para que padres supervisen intereses y contenido de adolescentes en Instagram. (Foto: Meta)

Entre los cambios más importantes se encuentra la implementación global de la clasificación 13+, un sistema que restringe el acceso a publicaciones para adultos y limita determinadas interacciones en redes sociales. La medida ya estaba disponible en algunos mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y los países de la Unión Europea, pero ahora alcanza a usuarios adolescentes de todo el mundo.

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Qué es la clasificación 13+ de Meta y cómo funciona

La clasificación 13+ es un sistema diseñado por Meta para adaptar la experiencia digital de los adolescentes a contenidos considerados apropiados para su edad.

La herramienta se activa por defecto en las cuentas de usuarios menores de 18 años y se inspira en modelos de clasificación utilizados en el cine y otros contenidos audiovisuales.

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Su objetivo es reducir la exposición a publicaciones relacionadas con temas considerados sensibles o dirigidos a públicos adultos, incluso cuando estos contenidos no infringen las normas de las plataformas.

Según explicó la compañía, el sistema se basa en directrices internas sobre contenido adecuado para cada rango de edad y busca crear entornos más seguros para los adolescentes dentro de las redes sociales.

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La clasificación 13+ de las Cuentas para Adolescentes se extiende a nivel global para Instagram, Facebook y Messenger.

Qué cambia en Instagram, Facebook y Messenger

Aunque la clasificación 13+ comparte el mismo objetivo en las tres plataformas, su aplicación presenta algunas diferencias según el servicio.

En Instagram, las restricciones limitan la aparición de contenido potencialmente inapropiado en las recomendaciones y en las diferentes secciones de descubrimiento de contenido.

En Facebook, el sistema reduce la visibilidad de publicaciones consideradas no aptas para adolescentes tanto en el feed principal como en los videos cortos o reels. Además, restringe la posibilidad de interactuar con perfiles, páginas, grupos y eventos que compartan este tipo de contenidos.

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Por su parte, Messenger incorpora limitaciones que impiden a los adolescentes acceder a enlaces relacionados con contenido restringido en Facebook o mantener conversaciones con cuentas que distribuyen material considerado inapropiado para su edad.

La compañía sostiene que estas medidas buscan disminuir los riesgos asociados a la exposición temprana a determinados contenidos en redes sociales.

Meta pone nuevos límites para las cuentas de adolescentes en Facebook, Messenger e Instagram.

La nueva función que evita la repetición constante de contenidos

Además de los filtros de contenido, Meta está probando una herramienta orientada a modificar la forma en que funcionan las recomendaciones para adolescentes en Instagram.

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La función tiene como finalidad evitar que los usuarios vean repetidamente publicaciones relacionadas con un mismo tema durante largos períodos de tiempo.

La empresa explicó que algunos contenidos pueden ser útiles o educativos por sí mismos, como publicaciones sobre nutrición, ejercicio físico o manejo de la ansiedad. Sin embargo, considera que una exposición excesiva a un único tema puede generar una experiencia poco equilibrada.

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Por ello, el sistema buscará introducir una mayor variedad de contenidos dentro de las secciones Explorar, Novedades y Reels.

Meta busca liminar el contenido considerado para adultos en sus cuentas consideradas para adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic

Más controles para los padres

La clasificación 13+ también incorpora una función denominada “Contenido limitado”, diseñada para ofrecer a los padres un nivel adicional de supervisión.

En Instagram, esta configuración aplica filtros más estrictos sobre el contenido que pueden visualizar los adolescentes y, además, desactiva los comentarios para reducir determinadas formas de interacción.

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Meta confirmó que esta función también llegará a Facebook y Messenger antes de finalizar el año. El objetivo es permitir que las familias tengan un mayor control sobre la experiencia digital de los menores y puedan ajustar los niveles de protección según sus necesidades.

Los padres tendrán más control sobre las cuentas 13+ de Meta. REUTERS/Daniel Cole

Para evaluar el impacto de estas medidas, Meta trabaja junto con Alice, una organización especializada en seguridad digital y análisis de riesgos en línea.

Según los datos compartidos por la empresa, los adolescentes que utilizaron la configuración estándar de clasificación 13+ estuvieron expuestos a un 68% menos de contenido para adultos en comparación con experiencias similares ofrecidas por plataformas competidoras.

Cuando se activó la opción más estricta de “Contenido limitado”, la reducción alcanzó el 96%.

Con estas cifras, Meta busca reforzar su estrategia de seguridad para menores en un momento en que las plataformas digitales enfrentan una creciente presión de reguladores, familias y especialistas para ofrecer entornos más seguros a los adolescentes.