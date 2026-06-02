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El nuevo dardo de Diego Lugano contra la Argentina de Messi al elegir a Portugal como candidato a ganar el Mundial 2026

El ex futbolista de la selección de Uruguay explicó por qué el equipo de Cristiano Ronaldo podría ser campeón

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El ex futbolista de la selección uruguaya dijo que a Cristiano Ronaldo le darán penales como a Messi en Qatar 2022

A 9 días del comienzo del Mundial 2026, los programas deportivos comienzan con los análisis y algunos periodistas o ex futbolistas invitados aportan su opinión acerca de los candidatos a llevarse la copa en Estados Unidos. Uno de los ejemplos se dio en Brasil, donde el uruguayo Diego Lugano hizo una comparación que no cayó del todo bien en la Argentina.

El ex defensor charrúa, que participó de dos Mundiales con la Celeste (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) habló en ESPN sobre las selecciones que podrían arrebatarle el título a la Argentina. “Creo que Brasil... se habla mucho de ellos, es la selección sudamericana con más expectativas de llegar lejos y va de menos a más. Sin duda la elijo”, expresó Lugano.

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Luego, los otros periodistas del programa agregaron como favoritos a España, Francia y Portugal. Allí volvió a intervenir el retirado futbolista de 45 años y alertó: “Portugal un poco más porque Cristiano Ronaldo va a tener penales a favor, como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Además, Portugal es una selección que tiene calidad. Con toda esa energía es posible que sea campeón del mundo”. La declaración del ex jugador del San Pablo, Fenerbahce y PSG, entre otros, generaron las risas cómplices en el estudio.

No es la primera vez que Lugano se refiere a los penales que le cobraron a la selección argentina en el Mundial de Qatar. En mayo de 2023, la Tota dio una filosa opinión sobre la actuación de los árbitros en aquella Copa del Mundo con Uruguay y dijo que el equipo de Lionel Scaloni fue beneficiado. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda.Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, dijo el ex defensor en una entrevista que brindó al programa radial uruguayo Fútbol por Carve (Carve Deportiva AM 1010). La Albiceleste tuvo cinco penales a favor en la Copa del Mundo 2022: ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

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Diego Lugano Sobre Los Penales Que Le Dieron A Argentina En El Mundial

Por otra parte, el ex zaguero campeón de la Copa América 2011 con Uruguay, opinó en aquella ocasión sobre Marcelo Bielsa, actual DT de la Celeste: “No sé si vamos a aprender, pero sí vamos a entrenar y a escuchar otras cosas con respecto a este deporte. Creo que a nivel local nos va a sacudir un poco. Necesitamos de una figura como Bielsa para cambiar la forma de jugar. Necesitamos saber qué sale de esa mezcla. Los resultados nunca están asegurados, pero lo que es seguro es que es un técnico capaz de llevar lejos a Uruguay y sacudirlo un poco por la intensidad de trabajo. No hay un jugador que haya pasado por él, te hablo de los monstruos de la Argentina de 2002, de los chilenos y europeos, que no hablen maravillas. Creo que la AUF ha hecho un gran movimiento y a nivel internacional nos posiciona”, se entusiasmó.

La selección de Uruguay integra el Grupo H y debutará el lunes 15 de junio a las 19 (hora de Argentina) frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. La segunda fecha para los de Bielsa será el 21/6 ante Cabo Verde en el mismo escenario y cerrará la zona contra España, el 26/6 desde las 21, en Guadalajara, México.

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