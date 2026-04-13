Jensen Huang, CEO de Nvidia, advierte que todos los trabajos y profesiones se verán afectados por la IA

Jensen Huang es optimista ante el avance de la IA y no está de acuerdo con los temores infundidos alrededor de su desarrollo. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo será universal y profundo, afirmó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en un escenario que, lejos de infundir temor, augura oportunidades de creación de nuevos perfiles profesionales, reconversión de tareas y crecimiento de sectores asociados a la infraestructura tecnológica.

Huang enfatizó en una entrevista con CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) que todos los trabajos y profesiones enfrentarán cambios sustanciales derivados de la llegada masiva de la IA, fenómeno impulsado por empresas como Nvidia.

“No hay duda de que los trabajos y las profesiones de todos se verán afectados por la IA, porque las tareas que realizamos en nuestros trabajos se verán mejoradas drásticamente por la IA. Algunos trabajos quedarán obsoletos, se crearán otros nuevos y todos los trabajos cambiarán”, afirmó el ejecutivo

El empresario agregó que este proceso no solo modificará puestos existentes, sino que abrirá la puerta a nuevas profesiones vinculadas con la expansión de la infraestructura digital global.

Por qué la IA no reemplazará tantos puestos de trabajo como se cree

El caso de la radiología demuestra que la IA ha incrementado el número de radiólogos al asumir tareas técnicas y potenciar el aporte humano en el diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang recordó la advertencia lanzada hace ocho años por un “científico muy importante en el campo de la IA”: la primera gran aplicación de esta tecnología sería en la radiología y, según esa predicción, la especialidad sería completamente automatizada en cinco años, eliminando la necesidad de radiólogos humanos.

El CEO de Nvidia indicó que, aunque todas las plataformas de radiología han sido transformadas por la IA, lo relevante es que el número de radiólogos ha aumentado en ese lapso.

“El objetivo o el trabajo de un radiólogo es diagnosticar enfermedades”, sostuvo Huang, diferenciando el concepto de “tarea” frente al de “trabajo”. La tecnología puede asumir tareas, pero las profesiones requieren juicio, análisis y responsabilidad, condiciones particularmente humanas.

El diretcor de Nvidia dice que todos los ingenieros en la empresa se asisten de herramientas de IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, Huang explicó que la automatización, incluso en sectores como la ingeniería de software, donde todos los empleados de Nvidia cuentan ya con asistentes de IA, no ha traído una reducción de empleos, sino aumentó la productividad y la creación de nuevos modelos de colaboración entre humanos y máquinas.

“El 100% de Nvidia cuenta con asistentes de IA, programadores de IA, y están más ocupados que nunca”, afirmó el directivo, insistiendo en la distinción entre la tarea técnica y el aporte humano en los procesos de decisión y creatividad.

Cuáles son los oficios más solicitados ante el auge de la inteligencia artificial

El fenómeno va más allá de la digitalización o las profesiones de alta tecnología. En declaraciones a Channel 4 News, Huang subrayó que se pueden regresar “entre 30 y 40 millones de trabajadores al mercado laboral” gracias a la necesidad de construir los centros de datos indispensables para alojar y entrenar aplicaciones de inteligencia artificial.

La demanda de mano de obra cualificada como electricistas, fontaneros y carpinteros crecerá con la expansión de centros de datos para inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Huang, “los electricistas o los fontaneros ganarán la carrera de la IA. Vamos a necesitar cientos de miles de fontaneros, electricistas y carpinteros para construir y mantener estos centros de datos. La demanda de personal cualificado de estos perfiles va a aumentar mucho en los próximos años”.

En este sentido, se configura así una perspectiva en la que los oficios técnicos y la formación especializada volverán a ocupar un lugar central en la economía digital.

En qué otras áreas del conocimiento la IA afectará

La incidencia de la IA no se limita al campo tecnológico o productivo. Incluso en las humanidades, Huang relató que la inteligencia artificial ha acelerado su escritura personal, sin reemplazar el componente original de su estilo o creación intelectual.

La inteligencia artificial acelera los procesos creativos, pero la originalidad, el juicio y la creatividad humanas seguirán siendo insustituibles, afirma Huang. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi velocidad de escritura ha mejorado drásticamente. Sigo escribiendo piezas originales, sigo teniendo que escribir con mi voz original, sigo teniendo que crear pensamientos originales”, describió Huang.

Para él, los elementos de originalidad, juicio y creatividad seguirán siendo determinantes en cualquier tarea humana, por muy asistida que esté por la IA.

El propio Huang señaló en tono optimista su reflexión sobre el futuro inmediato: “Estoy convencido al 1.000% de que lo mejor está por llegar. No quiero perderme las próximas dos décadas. Vamos a hacer más por todo en las próximas dos décadas que, potencialmente, todo lo que se ha hecho en el pasado”.