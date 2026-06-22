El detalle que pocos conocen sobre la moneda que define quién saca y quién elige campo en el fútbol

El fútbol mantiene el lanzamiento de una moneda para definir quién elige campo o realiza el saque inicial

El fútbol incorporó tecnología para revisar jugadas, medir posiciones y asistir decisiones arbitrales, pero mantiene un procedimiento que existe desde hace más de un siglo: el lanzamiento de una moneda para definir quién elige campo o realiza el saque inicial. La práctica continúa en competencias de todo el mundo porque ofrece una decisión que jugadores, árbitros y espectadores perciben como transparente, fácil de controlar y basada en las mismas reglas para ambos equipos. Esa combinación explica su permanencia pese a los avances tecnológicos.

Walter Sosa Escudero, economista especializado en estadística, docente de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y autor del libro Viajar al futuro (y volver para contarlo): la ciencia detrás de los pronósticos, analizó el tema durante una entrevista con Infobae.

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Señaló que el fútbol conserva una fuerte dimensión ritual que atraviesa distintos aspectos del juego. “El fútbol tiene mucho de ritual”, afirmó. Y recordó una frase de Carlos Salvador Bilardo para describir esa lógica: “No, no tengo cábalas, tan solo costumbres que respeto”.

El especialista sostuvo que la moneda cumple una función que va más allá de la matemática. Según explicó, el procedimiento permite que todas las partes observen el resultado de manera directa. “Lo que se pretende es que nadie tenga más chances de ganar que otro”, señaló. Además, destacó que el mecanismo no requiere herramientas adicionales ni intervenciones externas para verificar el resultado.

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La tecnología cambió decisiones arbitrales y posiciones en el fútbol, pero no reemplazó el sorteo con moneda antes del partido

Transparencia y confianza en una decisión simple

La continuidad del lanzamiento de la moneda no responde únicamente a la tradición. Sosa Escudero indicó que el método ofrece una ventaja central: cualquier persona entiende cómo funciona. La percepción de imparcialidad resulta clave en una instancia que antecede al partido.

“Todo el mundo entiende cuál es el azar imperante”, explicó. Según su análisis, la mayoría de las personas asume que las posibilidades de obtener cara o seca son equivalentes. Esa percepción fortalece la confianza en el procedimiento y reduce cuestionamientos.

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El especialista remarcó además que la observación directa cumple un papel determinante. “Es un mecanismo transparente”, afirmó. La moneda permite que jugadores, árbitros y público sigan el proceso sin necesidad de explicaciones técnicas.

La discusión adquiere relevancia en una época marcada por herramientas digitales y sistemas automatizados. Ante la posibilidad de reemplazar la moneda por una aplicación o un algoritmo, Sosa Escudero sostuvo que la transparencia pesa más que la sofisticación tecnológica.

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El especialista señaló que el lanzamiento de la moneda refuerza la confianza porque jugadores, árbitros y público pueden observar el resultado de forma directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Matemáticamente eso se puede hacer en cualquier celular”, señaló. Sin embargo, agregó que una solución digital generaría dudas entre los observadores. “Lo importante no es tanto el azar como esencia, sino que la gente lo perciba como si fuese un evento azaroso”, sostuvo.

La pregunta sobre la igualdad absoluta de probabilidades aparece con frecuencia cuando se analiza el lanzamiento de una moneda. Sosa Escudero respondió que, en términos prácticos, las posibilidades son equivalentes. Sin embargo, mencionó estudios que detectaron una diferencia mínima.

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“A fines prácticos, sí son las mismas”, afirmó. No obstante, explicó que investigaciones realizadas por el matemático estadounidense Persi Diaconis encontraron un sesgo muy pequeño. Según esos trabajos, la moneda tiene una leve tendencia a terminar del mismo lado que estaba orientada hacia arriba antes del lanzamiento.

El economista aclaró que la diferencia resulta extremadamente reducida. “Estamos hablando de una cosa hipermilimétrica”, expresó. También indicó que el propio Diaconis consideró que el efecto carece de relevancia práctica para situaciones cotidianas.

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La observación no altera la percepción general sobre el mecanismo. Para el especialista, la moneda sigue siendo una herramienta adecuada porque las diferencias detectadas no modifican el equilibrio esperado entre las partes.

El azar, la percepción y las reglas del juego

Durante la entrevista, Sosa Escudero planteó una definición que amplía la discusión sobre el azar. “El azar es un nombre simpático para la ignorancia”, afirmó. Con esa frase explicó que muchos eventos parecen aleatorios porque las personas no pueden medir ni controlar todas las variables involucradas.

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En el caso de una moneda, factores como la fuerza del lanzamiento, la posición inicial, la cantidad de giros y el modo de recepción influyen en el resultado. Sin embargo, ningún participante controla todos esos elementos con precisión absoluta.

“Si yo pudiese tener control de todas esas cosas, no hay más azar”, explicó. Desde esa perspectiva, la incertidumbre surge de las limitaciones humanas para conocer cada variable que interviene en el proceso.

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El especialista también destacó que no existe una definición única de “azar perfecto”. Consideró más importante que los participantes perciban la decisión como justa y verificable. Esa condición explica por qué la moneda mantiene vigencia frente a otras alternativas.

Al mismo tiempo recordó que el uso de la moneda forma parte de las reglas históricas del fútbol. Según señaló, los reglamentos originales de los colegios ingleses del siglo XIX ya contemplaban este mecanismo para resolver cuestiones previas al inicio de un partido.

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