JD Vance dijo que Irán aceptó el regreso de los inspectores de la agencia atómica de la ONU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con periodistas en el Buergenstock Resort, a orillas del lago Lucerna, tras las conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en la Cumbre del Lago Lucerna, cerca de Stansstad, Suiza, el 22 de junio de 2026. (Nathan Howard/Reuters)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que Irán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a su territorio, en lo que calificó como un “hito importante” tras la primera ronda de conversaciones bilaterales en Suiza orientadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Los iraníes acordaron invitar de vuelta a los inspectores del OIEA a su país", dijo Vance ante periodistas en el complejo turístico de Bürgenstock, donde sus conversaciones con el negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, comenzaron el domingo. “Eso es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso para desnuclearizar de manera permanente o terminar de forma definitiva con un programa de armas nucleares en Irán“, agregó.

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Vance: “Pusimos los cimientos”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi (centro), llega al complejo turístico de Bürgenstock, en Obbürgen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. (Urs Flueeler/Keystone vía AP)

El funcionario sostuvo que la primera ronda de diálogo sentó “bases muy buenas” para un eventual acuerdo definitivo. “Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró. “El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, añadió.

Vance dijo además que espera que las conversaciones con los inspectores del OIEA sobre su regreso a Irán comiencen “de manera inminente”. “Espero que eso ocurra como mínimo esta semana, pero creemos que incluso algunas de esas conversaciones con los inspectores... y con el OIEA podrían darse hoy mismo", afirmó.

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El director general del OIEA, Rafael Grossi, publicó el domingo en X que se encontraba en Bürgenstock y que se había reunido con el canciller suizo, Ignazio Cassis.

El vicepresidente estadounidense también buscó despejar dudas sobre el destino de los fondos iraníes que eventualmente sean descongelados en el marco de un acuerdo. “Si alguna vez descongelamos activos iraníes, podemos asegurarnos de que... el dinero iraní vaya a ayudar al pueblo de Irán y no a financiar el terrorismo”, sostuvo Vance, quien remarcó que las conversaciones en el resort suizo garantizaron que, “si los activos iraníes son descongelados alguna vez, van a servir para hacer más ricos a los agricultores estadounidenses y para alimentar al pueblo iraní”.

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Una negociación a 60 días

Las declaraciones de Vance se dan después de que, según informaron los mediadores Pakistán y Qatar, los negociadores acordaran una “hoja de ruta” para alcanzar un pacto definitivo dentro de un plazo de 60 días, con conversaciones técnicas que continuarán el resto de la semana en Bürgenstock. Ese acuerdo final buscará poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, y que llevó a Irán a responder con ataques de misiles y drones en la región, además de afectar la circulación por el estrecho de Ormuz, una vía clave para la economía mundial.

De acuerdo con los términos del acuerdo preliminar difundido la semana pasada por funcionarios estadounidenses, Irán diluirá sus reservas de uranio enriquecido, posiblemente mediante un proceso de “down-blending” en el sitio y bajo supervisión del OIEA. El organismo había estimado que Irán contaba con 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para la fabricación de un arma nuclear. Teherán había suspendido la cooperación con el OIEA tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025, y los inspectores no habían tenido acceso al material desde entonces.

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El propio Vance había encabezado, junto al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff, a la delegación estadounidense que participó del primer tramo de conversaciones en Suiza, en el que también se abordaron —aunque de forma preliminar— cuestiones vinculadas al cese del fuego en el Líbano y al estatus del estrecho de Ormuz.