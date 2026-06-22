Las FDI abatieron a dos terroristas de Hamas que violaban el cese del fuego en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este lunes que eliminaron a dos integrantes de Hamas en distintos ataques realizados durante el fin de semana en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de operaciones que, según el Ejército, buscan remover “toda amenaza inmediata” en la zona bajo control del Comando Sur.
Dos blancos en el norte de Gaza
Según el comunicado militar, el primer ataque tuvo como objetivo a Ahmed Munir Khalil Zaza, identificado como responsable de ingeniería del batallón oeste de Jabalia, en el sector de Ciudad de Gaza. Las FDI señalaron que Zaza se encargaba de la producción y distribución de medios de combate entre distintas compañías y que actuaba como responsable de la fabricación de cargas explosivas y de la colocación de casas minadas. El Ejército agregó que, en los últimos días, el miliciano había intentado ocultar cargas explosivas cerca de la denominada “línea amarilla”, con la intención de herir a tropas israelíes que operan en el sector.
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En un segundo ataque, también en el norte de la Franja, las FDI afirmaron haber eliminado a Hassan Safdi, a quien describieron como comandante del aparato de tiro de precisión en Ciudad de Gaza. Según la versión militar, Safdi fue responsable durante toda la guerra de los perfiles de tiradores de precisión contra las fuerzas israelíes en ese sector y, en el período reciente, había violado “sistemáticamente” el acuerdo de cese del fuego, además de intentar entrenar a nuevos milicianos para sostener esa capacidad.
Las FDI remarcaron que sus tropas permanecen desplegadas en la zona “en conformidad con el acuerdo” vigente y que continuarán operando para eliminar amenazas inmediatas. El comunicado no fue acompañado de imágenes ni de evidencia independiente que permita verificar las afirmaciones castrenses, y Hamas no se pronunció de inmediato sobre el reporte israelí.
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Una adolescente muerta en un ataque con drones
El anuncio se conoció horas después de que un ataque con drones del Ejército israelí matara a una adolescente e hiriera al menos a otras cinco personas en Ciudad de Gaza, según informaron fuentes médicas citadas por EFE. De acuerdo con personal del hospital Al Shifa, la víctima fue identificada como Ragad Ashur, de 17 años, quien murió luego de que un dron disparara cuatro proyectiles contra un vehículo en la calle Al Rahab Mall, en el barrio de Al Rimal. El Ejército israelí no se había pronunciado sobre este episodio hasta el cierre de esta nota.
El hecho se suma a una serie de ataques israelíes en la Franja en los últimos días, entre ellos uno el sábado en Khan Younis que dejó dos muertos, incluida una niña de 8 años. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, Israel mató a más de 1.020 palestinos en el enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, lo que eleva a al menos 73.032 los muertos palestinos desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del organismo.
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