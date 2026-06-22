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Las FDI abatieron a dos terroristas de Hamas que violaban el cese del fuego en Gaza

Según el ejército, los milicianos fabricaban explosivos y dirigían un aparato de tiro de precisión contra tropas israelíes en Ciudad de Gaza

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El ejército israelí eliminó a Ahmed Munir Khalil Zaza, responsable de ingeniería del batallón occidental de Jabalia, y al terrorista Hassan Safdi, comandante de la unidad de tiro de precisión en la ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este lunes que eliminaron a dos integrantes de Hamas en distintos ataques realizados durante el fin de semana en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de operaciones que, según el Ejército, buscan remover “toda amenaza inmediata” en la zona bajo control del Comando Sur.

Dos blancos en el norte de Gaza

Según el comunicado militar, el primer ataque tuvo como objetivo a Ahmed Munir Khalil Zaza, identificado como responsable de ingeniería del batallón oeste de Jabalia, en el sector de Ciudad de Gaza. Las FDI señalaron que Zaza se encargaba de la producción y distribución de medios de combate entre distintas compañías y que actuaba como responsable de la fabricación de cargas explosivas y de la colocación de casas minadas. El Ejército agregó que, en los últimos días, el miliciano había intentado ocultar cargas explosivas cerca de la denominada “línea amarilla”, con la intención de herir a tropas israelíes que operan en el sector.

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En un segundo ataque, también en el norte de la Franja, las FDI afirmaron haber eliminado a Hassan Safdi, a quien describieron como comandante del aparato de tiro de precisión en Ciudad de Gaza. Según la versión militar, Safdi fue responsable durante toda la guerra de los perfiles de tiradores de precisión contra las fuerzas israelíes en ese sector y, en el período reciente, había violado “sistemáticamente” el acuerdo de cese del fuego, además de intentar entrenar a nuevos milicianos para sostener esa capacidad.

Ahmed Munir Khalil Zaza y Hassan Safdi, milicianos de Hamas que las FDI afirman haber eliminado en ataques en el norte de la Franja de Gaza. (FDI)
Ahmed Munir Khalil Zaza y Hassan Safdi, milicianos de Hamas que las FDI afirman haber eliminado en ataques en el norte de la Franja de Gaza. (FDI)

Las FDI remarcaron que sus tropas permanecen desplegadas en la zona “en conformidad con el acuerdo” vigente y que continuarán operando para eliminar amenazas inmediatas. El comunicado no fue acompañado de imágenes ni de evidencia independiente que permita verificar las afirmaciones castrenses, y Hamas no se pronunció de inmediato sobre el reporte israelí.

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Una adolescente muerta en un ataque con drones

Familiares y allegados cargan el cuerpo de la palestina Raghad Ashour durante su funeral en Ciudad de Gaza, el 22 de junio de 2026. Según fuentes médicas, Ashour murió en un ataque israelí contra un vehículo. (Dawoud Abu Alkas/Reuters)
Familiares y allegados cargan el cuerpo de la palestina Raghad Ashour durante su funeral en Ciudad de Gaza, el 22 de junio de 2026. Según fuentes médicas, Ashour murió en un ataque israelí contra un vehículo. (Dawoud Abu Alkas/Reuters)

El anuncio se conoció horas después de que un ataque con drones del Ejército israelí matara a una adolescente e hiriera al menos a otras cinco personas en Ciudad de Gaza, según informaron fuentes médicas citadas por EFE. De acuerdo con personal del hospital Al Shifa, la víctima fue identificada como Ragad Ashur, de 17 años, quien murió luego de que un dron disparara cuatro proyectiles contra un vehículo en la calle Al Rahab Mall, en el barrio de Al Rimal. El Ejército israelí no se había pronunciado sobre este episodio hasta el cierre de esta nota.

El hecho se suma a una serie de ataques israelíes en la Franja en los últimos días, entre ellos uno el sábado en Khan Younis que dejó dos muertos, incluida una niña de 8 años. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, Israel mató a más de 1.020 palestinos en el enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, lo que eleva a al menos 73.032 los muertos palestinos desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del organismo.

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