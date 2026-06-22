iPhone plegable, gafas con IA y AirPods con cámara: la revolución que prepara Apple

La hoja de ruta de Apple busca devolver peso estratégico al diseño industrial dentro de la compañía. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Apple prepara una nueva etapa de dispositivos centrada en el rediseño de su catálogo y en la expansión hacia otros formatos, con un iPhone plegable, gafas con inteligencia artificial y AirPods con cámara como ejes de una hoja de ruta que, se desplegará entre este año y 2028 y busca devolver peso estratégico al diseño industrial dentro de la compañía.

La agenda descrita por el periodista Mark Gurman en el boletín Power On apunta a que 2027 será el año de mayor intensidad para la empresa, coincidiendo con el vigésimo aniversario del iPhone.

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Para ese período se espera una ofensiva de productos que incluirá los presumibles iPhone 20 Pro y Pro Max, sumado a la segunda generación del teléfono plegable.

Cuáles serán los próximos lanzamientos de Apple

Apple prevé lanzar en septiembre el iPhone 18 Pro, el Pro Max, el iPhone Ultra plegable y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La primera gran señal de esa estrategia llegará en septiembre con el debut del iPhone 18 Pro, el Pro Max y el plegable al que Gurman denomina iPhone Ultra. A esa presentación se sumarán el Apple Watch Series 12 y el Ultra 4.

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La renovación abarcará al iPad de entrada, que recibirá un nuevo chip para impulsar Apple Intelligence, y a la familia Mac. Otro punto es que existe la posibilidad de que el centro de control para el hogar inteligente llegue en 2026 junto con un iPad mini con pantalla OLED.

Para este mismo año, Apple prevé lanzar un nuevo Apple TV y un HomePod mini con funciones apoyadas en Apple Intelligence. La secuencia dibuja un calendario continuo de actualizaciones en varias categorías que, de acuerdo con Gurman, convertirá al portafolio de la compañía en el más prolífico de su historia.

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El iPad de entrada recibirá un nuevo chip para Apple Intelligence y la familia Mac también formará parte de la renovación. (Foto: REUTERS/Vivek Prakash/File Photo)

Asimismo, ese despliegue responde a una necesidad interna: varios de los productos más visibles de Apple llevan años con cambios limitados en su apariencia.

El iPhone, señala Gurman, apenas se había modificado de forma sustancial hasta el año pasado después de casi un lustro, y algo parecido ocurrió con Apple Watch, AirPods y Mac, que conservaron líneas de diseño muy similares durante casi una década, con excepciones como el Watch Ultra y el MacBook Neo.

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Qué dispositivos llegarían en 2027

Después de la segunda generación del iPhone Air, que mejorará la autonomía frente al primer modelo, Apple prepara para 2027 dos de sus apuestas más singulares: unos AirPods con cámaras y sus primeras gafas inteligentes. En el caso de los auriculares, el objetivo será alimentar la inteligencia artificial de Siri.

Las primeras gafas inteligentes de Apple y los AirPods con cámara apuntan a 2027 como parte de su expansión en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gafas se describen como una propuesta con IA en la línea de las Ray-Ban de Meta, dentro de una expansión más amplia hacia dispositivos que combinen inteligencia artificial y realidad aumentada. Esa hoja de ruta contempla nuevos productos para el hogar y un desarrollo continuado de la plataforma Vision.

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Gurman añade que, para finales de 2027 o 2028, uno de los grandes lanzamientos previstos será un robot de mesa. Se tratará de una versión evolucionada de la pantalla para el hogar inteligente, integrada con un brazo robótico.

Cómo se transformará el diseño de dispositivos en Apple

La llegada de John Ternus como CEO de Apple dará un nuevo aire a la empresa. (Foto: REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

El plan no se limita a sumar lanzamientos. Plantea una revisión del papel del diseño dentro de Apple, un área que perdió influencia directa en la cúpula ejecutiva tras la salida de Jony Ive en 2019 y el nombramiento de su sucesora Evans Hankey, una transición que dejó a ese departamento sin asiento directo en la mesa de decisiones.

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John Ternus, próximo consejero delegado de la empresa, tendrá entre sus principales desafíos reconstruir ese liderazgo. Gurman sostiene que su perfil encaja con esa tarea porque procede de la ingeniería de hardware, aunque deberá incorporar una figura de primer nivel para encabezar el diseño industrial.

Ternus considera necesaria una reestructuración de fondo en esa área y ya se prepara para dejar su marca en el grupo. Gurman afirma que el ejecutivo pasó el año pasado una gran cantidad de tiempo con el grupo de Diseño Industrial, una implicación que contrasta con la presencia limitada de Tim Cook en ese departamento.

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