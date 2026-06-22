El Salvador

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles por tercera quincena consecutiva

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó que entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026 no habrá cambios, un respiro para quienes dependen del combustible para trabajar o movilizarse

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Primer plano de una mano sosteniendo una boquilla de gasolina roja y negra insertada en la boca del tanque de combustible de un automóvil blanco.
Los precios de los combustibles en El Salvador suman tres quincenas sin cambios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad en los precios de los combustibles en El Salvador suma tres quincenas consecutivas, en un escenario internacional donde la volatilidad y la tensión definen los mercados de hidrocarburos.

Para el periodo comprendido entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó que los precios de referencia seguirán sin cambios en todo el territorio nacional.

El galón de gasolina superior permanece en USD 4.74 en la zona central y USD 4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en USD 4.41 en el centro y USD 4.42 en las otras regiones. Por su parte, el diésel continúa en USD 4.44 en todas las áreas.

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Desde el 26 de mayo, los consumidores no han registrado variaciones en las tarifas de los combustibles. Este periodo de estabilidad, que abarca ya tres quincenas, ha permitido a la población planificar mejor sus gastos, a diferencia de los ciclos anteriores de ajustes frecuentes.

Para quienes dependen del transporte privado o de actividades logísticas, la falta de incrementos o disminuciones recientes representa un respiro en el costo final del combustible.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó que los precios de referencia de la gasolina y el diésel seguirán estables en todo el país. (Imagen: DGEHMSV)
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó que los precios de referencia de la gasolina y el diésel seguirán estables en todo el país. (Imagen: DGEHMSV)

Factores internacionales y volatilidad en el mercado petrolero

La estabilidad observada en El Salvador contrasta con la dinámica global. La suspensión de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano y el anuncio de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán han generado incertidumbre y movimientos abruptos en los precios internacionales del petróleo.

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A pesar de estas tensiones, El Salvador ha conseguido mantener precios constantes durante las últimas tres quincenas. Para los sectores que dependen de la movilidad y el transporte de mercancías, esta coyuntura brinda un margen de previsibilidad, mientras se sigue de cerca la evolución de los mercados internacionales.

La autoridad energética ha reiterado que los precios de la gasolina y el diésel permanecen inalterados, proporcionando certidumbre a los usuarios en un contexto regional e internacional de alta volatilidad.

El precio de los combustibles alcanza máximos recientes tras alza acumulada

El periodo de estabilidad en los combustibles llega tras una secuencia de incrementos registrados entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2026. En ese lapso, el galón de diésel subió USD 0.93, la gasolina superior USD 0.92 y la regular USD 0.82, reflejando alzas quincenales que afectaron a conductores y empresas.

El conjunto de medidas, incluida la restricción de combustible, busca garantizar unas elecciones tranquilas y seguras en Cali y el Valle del Cauca - crédito Visuales IA Infobae
La actual estabilidad de los combustibles llegó después de alzas acumuladas entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2026, cuando el diésel subió USD 0.93, la gasolina superior USD 0.92 y la regular USD 0.82. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste más reciente, desde el 12 de mayo, fijó la gasolina superior en USD 4.74 para la zona central y USD 4.75 en el resto; la regular en USD 4.41 y USD 4.42 según la región; y el diésel en USD 4.44 a nivel nacional. El aumento más reciente representó USD 0.11 adicionales por galón para las gasolinas y USD 0.07 para el diésel respecto a los valores previos.

Las autoridades atribuyen el encarecimiento a ataques a instalaciones petroleras en Oriente Medio, el estancamiento de negociaciones internacionales y la disminución de inventarios energéticos en Estados Unidos. Mientras persistan estos factores, advierten que la presión sobre los precios locales podría continuar.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones oficiales y contemplar posibles fluctuaciones al planificar actividades que impliquen consumo de combustibles.

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