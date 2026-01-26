CEO de Nvidia reveló cuáles son las profesiones que más se beneficiarán de la IA: electricistas, fontaneros y más

Los oficios técnicos son muy demandados por las empresas que quieren sostener su avance en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Jensen Huang, CEO de Nvidia, la inteligencia artificial (IA) redefine la estructura laboral global, pero lejos de generar la destrucción de empleos, trae un movimiento opuesto: la demanda de oficios calificados como electricistas, fontaneros y técnicos, crece en paralelo a la mayor expansión de infraestructura tecnológica de la historia.

Esta tendencia y visión fue analizada y sostenida por el alto ejecutivo durante su exposición en el Foro Económico Mundial en Davos, donde manifestó que la demanda de mayor infraestructura viene acompañada de un incremento en los salarios de estos trabajadores.

Cómo cree el CEO de Nvidia que la IA impactará a los empleos y los salarios

Al abordar la discusión global sobre el futuro del trabajo, Huang se distancia del discurso catastrofista según el cual la automatización impulsada por IA eliminará los empleos existentes.

Según Jensen Huang, el desarrollo de infraestructura tecnológica global está generando nuevos empleos bien remunerados en los sectores de instalación, mantenimiento y desarrollo. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Por el contrario, el empresario anticipa un escenario de “mayor productividad y salarios más altos”, basándose, según remarcó en Davos, en los efectos ya visibles en sectores ligados a la construcción de infraestructuras tecnológicas y de IA.

“Estamos viendo un auge bastante significativo en este área en los Estados Unidos. Los salarios han subido, casi se han duplicado. Así que estamos hablando de salarios de seis cifras para las personas que construyen fábricas de chips, fábricas de ordenadores o fábricas de inteligencia artificial. Y tenemos una gran escasez en ese ámbito”, afirmó el ejecutivo.

Por qué está creciendo la demanda de expertos en oficios técnicos

Huang subraya que la digitalización global requiere infraestructura física, promoviendo la creación de empleos técnicos con salarios más altos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su diagnóstico, el crecimiento del empleo en profesiones técnicas obedece a una razón estructural: la digitalización global exige infraestructura física para funcionar.

Por ello, según el empresario, la demanda de personal cualificado para instalar, mantener y desarrollar sistemas informáticos y de inteligencia artificial sostiene la generación de nuevos empleos bien remunerados.

En palabras de Huang: “Ese hecho va a crear muchos puestos de trabajo. Y es maravilloso que esos puestos de trabajo estén relacionados con el oficio, con trabajos cualificados. Vamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y del acero, técnicos de redes y personas que instalen y monten los equipos, entre otros muchos puestos de trabajo”.

De qué forma las profesiones pueden aprovechar el auge de la IA

La automatización mediante IA permite a los enfermeros dedicar más tiempo al cuidado de los pacientes, elevando la calidad asistencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang resalta el caso de los radiólogos y enfermeros para reflejar cómo la inteligencia artificial transforma el trabajo: aunque la tecnología automatizó tareas clave en estas profesiones, la cantidad de profesionales no solo no cayó, sino que aumentó.

Según sus palabras, “En Estados Unidos, hay un déficit de 5 millones de enfermeros. Gracias al uso de la IA para realizar los registros y la transcripción de las visitas de los pacientes, dedican la mitad de su tiempo a realizar registros, y ahora pueden utilizar la tecnología para dedicar más tiempo a visitar a los pacientes”.

Esta mejora de la productividad, según expuso Huang en Davos, deriva en un efecto positivo de segunda generación: “Como ahora se puede atender a más pacientes y ya no hay tanta escasez de enfermeros, más pacientes pueden ingresar antes en el hospital. Como resultado, los hospitales funcionan mejor y contratan a más enfermeros”, dijo.

Por qué el CEO de Nvidia hizo énfasis en los radiólogos

El uso de inteligencia artificial en radiología ha incrementado el número de radiólogos, contrario a las predicciones iniciales sobre sustitución laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los radiólogos, Huang recordó que hace una década se pensaba que su labor sería de las primeras en quedar obsoletas por la inteligencia artificial, sobre todo tras los avances de la visión artificial aplicada a la radiología.

Sin embargo, remarca que hoy, tras una difusión total de la IA en este campo, “el número de radiólogos ha aumentado”, porque el propósito del cargo, diagnosticar y asistir al paciente, ahora se concentra más en la labor esencial, al delegar el procesamiento de imágenes en la IA.

Según detalló Huang: “El hecho de que ahora puedan estudiar las exploraciones con una rapidez infinita les permite dedicar más tiempo a los pacientes, diagnosticar sus enfermedades, interactuar con ellos y con otros médicos”.