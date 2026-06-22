Short de cuero y botas: Eva Bargiela se sumó al espíritu cowboy en Texas antes del partido de Argentina

Entre neon, tradición western y guiños albicelestes, la previa del partido se tiñó de espíritu cowboy y familiar (Instagram)

La fiebre mundialista continúa creciendo con cada paso de la Selección Argentina en el torneo, y la expectativa se siente tanto en las calles como en las redes sociales. Este lunes, en la previa del encuentro clave frente a Austria, las emociones de fanáticos y celebridades alcanzaron un nuevo pico. En este clima, Eva Bargiela se convirtió en protagonista de una travesía familiar que combinó el aliento albiceleste con el color local de Texas. Recién llegada a Dallas junto a su pareja Gianluca Simeone, su hijo Faustino y su suegra Carolina Baldini, Eva sumó una postal más al álbum de recuerdos mundialistas al trasladarse hasta Fort Worth para acompañar a Giuliano Simeone, parte del plantel argentino.

Desde el primer momento, Bargiela compartió su entusiasmo con sus seguidores. “Donde el oeste comienza”, escribió en su primera publicación, posando bajo el icónico cartel de Mule Alley, el tradicional corredor de Fort Worth. Su look, que fusionó la impronta country con notas urbanas, no pasó desapercibido: short de cuero marrón, chaleco blanco, botas tejanas y el infaltable sombrero de ala ancha. Las guirnaldas de luces que atravesaban la calle adoquinada enmarcaron la postal, transmitiendo la esencia de una ciudad donde la tradición vaquera sigue viva.

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Los halagos no tardaron en llegar. Por su parte, Gianluca comentó con un “Qué mujer”, mientras Carolina sumó su propio mensaje con un “Qué linda noche”.

Eva Bargiela posa con su familia y vestimenta estilo cowboy en Mule Alley, Dallas, Texas, ilustrando su llegada a la ciudad estadounidense

Eva Bargiela camina de la mano con Gianluca Simeone en una calle iluminada con luces de feria en Dallas, Texas, luciendo un atuendo estilo cowboy

El viaje familiar fue la oportunidad perfecta para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y dejarse envolver por el ambiente texano. Faustino, el más pequeño, se robó la atención vestido con short de denim, camisa clara y un mini sombrero vaquero, atento a cada movimiento del entorno desde su cochecito. En otra imagen, la sonrisa amplia del niño bajo un sombrero de fieltro resume el clima distendido y la complicidad del plan familiar. Carolina, siempre a tono, se sumó al dress code con botas y un look relajado a cuadros.

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La experiencia texana incluyó una parada obligada en el Fort Worth Stock Yards, el corazón histórico de la ciudad, donde la cultura del rodeo se respira en cada rincón. Las luces de neón, los comercios de botas artesanales y la bandera de Estados Unidos flameando en la avenida armaron el telón de fondo para una secuencia de imágenes que retratan la vida nocturna local. Eva posó sobre las escalinatas del edificio principal, con su cartera marrón cruzada y el sombrero bien calzado, lista para sumarse a la celebración y alentar a la Selección con el inconfundible sello argentino.

El pequeño Faustino luce un sombrero cowboy en Dallas, Texas, en una imagen relacionada con su llegada familiar a la ciudad estadounidense

Un letrero de neón con forma de bota cowboy y el nombre "Leddy's Hand Made Boots" ilumina la fachada de una tienda en Dallas, Texas, donde se venden botas y artículos de talabartería

Ya entrada la noche, Gianluca y Eva se regalaron un momento a solas, caminando de la mano entre las luces colgantes del corredor principal. El bullicio de los fanáticos y la música country sirvieron de banda sonora para una postal íntima, lejos del ruido mediático y más cerca de la cotidianeidad de la pareja. Faustino alternó entre el cochecito y los brazos de sus padres, absorbiendo con curiosidad cada detalle del entorno y el afecto de la familia.

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El dress code texano fue adoptado por toda la comitiva argentina: la postal grupal sumó a Carolina, la novia de Giuliano, Irene Ariza, y la hermana del Cholo Simeone, Natalia, todas lookeadas con prendas típicas del lugar: botas, sombreros y camisas a cuadros. La elección de los atuendos fue celebrada por los seguidores de Eva, que inundaron las publicaciones con mensajes y emojis, destacando la capacidad de la familia para integrarse a la cultura local sin perder la esencia argentina.

El ambiente de un local nocturno en Dallas, Texas, con personas reunidas, luces de neón temáticas del estado y elementos del estilo cowboy

Eva posa con un sombrero y botas de estilo cowboy frente a un edificio antiguo iluminado, con una bandera de Estados Unidos ondeando, durante su visita a Dallas, Texas

El recorrido también incluyó una parada frente a un tradicional local, símbolo de la artesanía texana y punto de referencia obligado en Fort Worth. El cartel de neón rojo y verde, visible desde la esquina, se transformó en el marco perfecto para otra foto de la saga familiar.

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A lo largo del viaje, el espíritu mundialista atravesó toda la experiencia. La expectativa por el partido contra Austria se vivió en familia, con la alegría, los cánticos y la emoción que caracterizan al público argentino en el exterior. Bargiela eligió mostrar el detrás de escena de una travesía que combinó fútbol, turismo y reencuentro familiar, con imágenes que transmiten la celebración, la complicidad y la búsqueda de nuevas rutinas en medio de la vorágine deportiva.

El pequeño Faustino riendo con un sombrero de estilo cowboy en un evento en Dallas, Texas, parte de su llegada a la ciudad

La imagen muestra a Eva Bargiela junto a Carolina Baldini, Irene Ariza y Natalia Simeone luciendo vestimenta estilo cowboy en una calle de Dallas, Texas, durante la noche (Instagram)

Así, la previa del partido se convirtió en una fiesta de colores, tradiciones y emociones compartidas, donde la pasión por la Selección se mezcló con la curiosidad de descubrir nuevos paisajes y costumbres. Para Eva y su familia, el Mundial no solo es una excusa para alentar desde las tribunas, sino también para sumar recuerdos y celebrar la aventura de estar juntos, sin importar cuán lejos esté el próximo destino.

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