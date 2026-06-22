Le propuso matrimonio en medio del partido de Uruguay y se llevó una sorpresa inesperada: la jugada que arruinó el romántico acto

El episodio se volvió viral porque el romántico momentos se dio justo antes del empate del seleccionado africano

La segunda fecha del Grupo H en el Mundial 2026 ofreció un episodio que fue mucho más allá del fútbol y atrapó la atención de redes sociales. Durante el empate entre Uruguay y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, una propuesta de matrimonio en las tribunas quedó abruptamente marcada por un giro insólito: el gol del seleccionado africano justo en el instante crucial del romántico acto.

La escena, captada por los celulares de los presentes, comenzó con un joven uruguayo arrodillándose con su hijo en brazos ante su pareja. Con el anillo en mano y en medio del bullicio celeste, el hombre buscaba sellar un momento inolvidable frente a miles de testigos. Las tribunas respondieron con aplausos y el tradicional grito de “¡Uruguay, nomá!”, que rápidamente derivó en el pedido colectivo de “¡Beso, beso!”.

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Le pidió matrimonio en medio del partido de Uruguay y justo llegó el empate de Cabo Verde (captura video)

Los protagonistas de la historia accedieron y sellaron la propuesta con un beso, mientras el resto de los asistentes celebraba con entusiasmo. Sin embargo, la alegría tuvo una interrupción abrupta. Cuando toda la atención estaba volcada en la pareja, llegó el tanto de Cabo Verde. El delantero Hélio Varela aprovechó una desconexión entre la defensa uruguaya y el arquero Fernando Muslera para firmar la igualdad, justo mientras la ovación todavía resonaba.

Este cruce de emociones generó un ambiente de desconcierto. Los uruguayos pasaron de la euforia por la propuesta al asombro por el empate. El contraste entre la ilusión de la pareja y la celebración de los jugadores africanos fue registrado en video y compartido en Instagram por los usuarios @im_barman_flair y @fede_chapiguayo, quienes mostraron cómo, en segundos, la alegría celeste cedió paso a los festejos caboverdianos, sentados algunos escalones más abajo.

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La viralización del video no tardó en llegar. Usuarios de distintas plataformas hicieron alusión a la supuesta “mala suerte” de los protagonistas y señalaron que no era el escenario indicado para comprometerse justo en medio de un partido de Copa del Mundo y con un desenlace tan particular.

El contraste entre la ilusión en las tribunas y la celebración en el césped disparó una ola de reacciones por el empate uruguayo (Reuters/Sam Navarro)

El empate 2-2 no solo generó inquietud en la afición uruguaya por el futuro del equipo en el grupo, sino que también multiplicó las anécdotas virales del partido. Además de la propuesta de matrimonio, la transmisión captó a Federico Viñas en un gesto inusual: mientras colaboraba con Telmo Arcanjo en el estiramiento de una pierna tras una molestia muscular, el delantero uruguayo advirtió un avance ofensivo de la Celeste y, sin titubear, dejó al rival para integrarse de inmediato al ataque, sumando así otra postal insólita a una jornada cargada de emociones.

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El saldo de apenas dos puntos tras dos fechas dejó a Uruguay en una posición delicada dentro del Grupo H, algo que el propio técnico no quiso maquillar. En conferencia de prensa, Bielsa fue contundente: “Haber empatado dos partidos que eran ganables duele; es más, creo que no hay duda de que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy. Aun con los goles que recibimos, los deberíamos haber ganado”, subrayó el entrenador, reflejando el malestar por las oportunidades perdidas.

La Celeste encara un reto decisivo: el próximo compromiso, fijado para el 26 de junio en Guadalajara, será una auténtica final para el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. El equipo uruguayo deberá sobreponerse a la presión y medirse ante España, líder del grupo, con la obligación de conseguir una victoria que mantenga vivas sus aspiraciones en el torneo.

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