Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje: el video inédito

Este video presenta secuencias de archivo personal de los años 90, filmadas en el Parque Sarmiento. Estas imágenes revelan públicamente el rostro de Piñón Fijo fuera de su personaje artístico (Video: Instagram)

El misterio que mantuvo en vilo durante décadas a generaciones de chicos argentinos finalmente encontró respuesta: el rostro de Piñón Fijo se hizo visible para el público, desatando una ola de repercusiones en redes sociales. La pieza clave fue un video antiguo, compartido primero por la cuenta de Instagram de su hija Solcito y luego replicado por el propio payaso, que mostró por primera vez el proceso de transformación de Fabián Gómez en su emblemático personaje.

La publicación detonó la viralización inmediata. Miles de usuarios expresaron sorpresa y emoción al ver el material, que había permanecido guardado por años en el ámbito familiar. La revelación puso fin a uno de los secretos mejor guardados del espectáculo infantil argentino, generando un fenómeno mediático y sentimental sin precedentes.

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El video, grabado a comienzos de los años ’90, había sido pensado originalmente para el canal infantil Cablín, que tuvo su auge en esa década y marcó a toda una generación. En las imágenes se ve a Solcito y a su hermano Jere, de niños, sentados en un banco del Parque Sarmiento con expresión de aburrimiento. La escena inicial, descripta por la propia Sol como “aburridos (el acting)”, introduce la aparición de un hombre con maletín, que se acerca a los niños, interactúa brevemente y luego se retira a un costado.

La magia ocurre cuando este hombre comienza a maquillarse y a transformarse en Piñón Fijo. El video capta el proceso completo: desde el rostro descubierto de Fabián Gómez, pasando por la aplicación del maquillaje blanco y los detalles característicos del personaje, hasta su entrada definitiva en escena. El material culmina con un abrazo entre Piñón y sus hijos, seguido de una imagen fija antigua donde se los ve juntos, y el mensaje de agradecimiento: “Gracias Fabián, gracias Piñón”.

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Solcito y su padre, el payaso Piñón Fijo, abrazados

Este hecho marcó un antes y un después, ya que por primera vez el público pudo acceder a la cara detrás del maquillaje. La reacción no se hizo esperar y se multiplicaron los comentarios que daban cuenta del asombro colectivo: “Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”, escribió un usuario, sintetizando el sentir general.

La joven acompañó el video con un texto cargado de emoción y gratitud. En su mensaje explicó el origen del material y la importancia que tenía para la familia: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”

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El homenaje fue replicado por el propio Piñón en sus redes, lo que amplificó el alcance del contenido. El tono familiar se reforzó con la intervención de Jere, hermano de Solcito, quien comentó: “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo”.

El video viralizado no era un registro casual, sino parte de un proyecto que nunca vio la luz en su momento. La intención, según relató Solcito, era que el material se emitiera por Cablín, un canal que marcó la programación infantil argentina durante la primera mitad de los años ’90. La publicación aclara: “Años ’90, con mi hermano en el parque Sarmiento”, situando el rodaje en un espacio icónico de Córdoba.

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Solcito y Piñón Fijo - En mi casa

En las imágenes, el parque aparece como un escenario despojado y típicamente noventoso, con bancos de cemento y los hermanos Sol y Jere vestidos con ropa de la época. El acting infantil, la llegada del personaje misterioso, las preguntas sobre su identidad —“¿Y este señor? ¿Quién es?“— y la posterior transformación, remiten a los recursos narrativos de los programas infantiles de la época.

El fragmento en que se ve el proceso de maquillaje es particularmente revelador: por primera vez, la cámara se detiene en el rostro sin máscaras de Fabián Gómez. El close up muestra el momento exacto en el que la persona se convierte en personaje, un instante que durante años estuvo vedado al público. La secuencia concluye con el reencuentro de Piñón Fijo, ya maquillado y vestido, con sus hijos, en una escena de ternura que cierra el círculo familiar y profesional.

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La publicación reavivó la memoria afectiva de varias generaciones. Los comentarios en redes sociales reflejaron el impacto emocional de la revelación y la gratitud hacia el artista. Frases como “A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón”, o “Gracias por haber mantenido siempre la ilusión”, se repitieron en decenas de mensajes.

Una mano sostiene un marco de madera que contiene una fotografía en blanco y negro donde Piñón Fijo aparece sin maquillaje junto a sus dos hijos, imagen difundida con motivo del Día del Padre.

Muchos seguidores destacaron el rol de Piñón como figura paterna simbólica: “Gracias a ese papá por ser un poquito papá de cada uno de nosotros también”, escribió un usuario. Otros mensajes celebraban la apertura y la honestidad del gesto: “Muy feliz día padre... sos el padre de tus chicos que te quieren mucho con tus canciones, que dios te bendiga, saludos y que disfrutes este día con tus dos bellos hijos Solcito y Jere”.

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La viralización del video no solo resolvió un misterio de larga data, sino que también sirvió como catalizador de una ola de nostalgia colectiva. El recuerdo de la infancia, el vínculo entre padres e hijos y el valor de los pequeños ritos familiares se convirtieron en el centro de la conversación pública durante varios días.

La fotografía final del video, en la que se ve a Fabián Gómez abrazado a sus hijos, y el mensaje “Feliz día”, sintetizan el espíritu de la publicación: la celebración de los afectos y la memoria compartida entre artista, familia y público.

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