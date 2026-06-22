Mark Zuckerberg diseñó la escuela del futuro, pero la cerrará antes de que sus alumnos puedan graduarse

Mark Zuckerberg impulsó The Primary School como parte de la Chan Zuckerberg Initiative, orientada a transformar la educación en comunidades vulnerables de Silicon Valley. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Hace casi una década, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y su esposa, Priscilla Chan, pusieron en marcha un ambicioso proyecto educativo en Estados Unidos. La iniciativa, conocida como la Chan Zuckerberg Initiative, apostaba por transformar el acceso y la calidad de la educación en comunidades vulnerables.

En ese contexto, nació The Primary School, una organización sin fines de lucro en Palo Alto, en el corazón de Silicon Valley, que integró servicios educativos, atención a la salud y apoyo familiar bajo una misma estructura.

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Hoy, la historia de ese experimento educativo llega a su fin, y, ni los primeros niños que ingresaron al colegio podrán graduarse allí. La escuela cerrará sus puertas al finalizar el ciclo lectivo 2025-2026.

La escuela cerrará al final del ciclo lectivo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el comunicado oficial de The Primary School, la decisión responde a múltiples factores, aunque el documento destaca el compromiso de la organización para facilitar una transición cuidadosa y solidaria para los estudiantes y sus familias.

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Por qué se creó The Primary School y qué buscaba transformar

The Primary School surgió en 2016 bajo la premisa de que “la crianza de un niño es un trabajo en grupo”. Según señalaron sus impulsores, el objetivo era superar la fragmentación de los sistemas de atención infantil en Estados Unidos, integrando padres, educadores y profesionales de la salud desde los primeros años de vida de los alumnos.

La propuesta se orientó principalmente a comunidades de bajos recursos, con especial atención a la población latina de East Palo Alto. El enfoque incluía clases bilingües, atención odontológica gratuita, domicilios para familias con menores ingresos y horarios extendidos para facilitar la conciliación familiar.

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The Primary School, creada por Zuckerberg y Chan, fue creada como una apuesta por la integración de educación y salud desde la primera infancia en colaboración con familias y docentes. (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo)

El modelo era visto como una revolución en el sector educativo local, llegando a atender hasta 443 niños en sus años de mayor actividad.

Cuál es la causa del cierre del colegio impulsado de Zuckerberg

Apenas diez años después de su fundación y tras haber sido considerada una de las apuestas más innovadoras en educación inclusiva, The Primary School afrontó una caída drástica en las donaciones.

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Los aportes descendieron de 8 millones de dólares en 2022 a solo 3,7 millones en 2023. El costo operativo anual, alrededor de los 12 millones de dólares, resultó insostenible sin respaldo público adicional.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan anunciaron el cierre de The Primary School tras una caída en las donaciones y la imposibilidad de sostener el proyecto con fondos propios. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, las administraciones locales rechazaron ampliar la ayuda con fondos estatales, y en abril de 2025, Zuckerberg y Chan anunciaron el cierre.

En paralelo, la Chan Zuckerberg Initiative reorientó sus inversiones hacia sectores como la biomedicina y la inteligencia artificial, un giro que ha suscitado interrogantes sobre la continuidad del compromiso filantrópico de sus fundadores en el ámbito educativo.

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Cómo impacta el cierre de la escuela en las familias y la comunidad

El cierre de The Primary School dejó a varias familias en incertidumbre. Según testimonios recogidos por San Francisco Chronicle, muchas de las familias beneficiadas deberán buscar un nuevo lugar para vivir y matricular a sus hijos en otros centros escolares. “Lo teníamos todo aquí y ahora tenemos que empezar de cero”, expresó una madre de dos alumnas.

Sumado al anuncio del cierre, la organización distribuyó ayudas económicas de entre 1.000 y 10.000 dólares a las familias afectadas. No obstante, la incertidumbre se mantiene, puesto que el espacio de East Palo Alto enfrenta un déficit histórico de plazas escolares y servicios sociales adecuados para las personas de menores ingresos.

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Qué balance deja el experimento educativo de Mark Zuckerberg

The Primary School fue un laboratorio de innovación social, aunque su cierre anticipado planteó dudas sobre la sostenibilidad de este tipo de iniciativas privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de The Primary School generó expectativas en el ecosistema educativo estadounidense. La escuela combinó innovación pedagógica con recursos integrales de salud y apoyo familiar, algo poco frecuente en la oferta pública tradicional.

No obstante, el cierre repentino ha suscitado críticas sobre la sostenibilidad de proyectos impulsados por grandes fortunas tecnológicas. La sensación predominante entre los padres y educadores es que la escuela funcionó como una start-up más dentro de la cartera de inversiones de la Chan Zuckerberg Initiative.

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Cuando surgieron las dificultades financieras, la prioridad pareció desplazarse hacia otros intereses estratégicos, alejados del propósito filantrópico original.