Al menos ocho lesionados durante balacera al interior de una cervecería en San Salvador

Un ataque armado en una cervecería de Guazapa dejó al menos ocho personas lesionadas en la carretera Troncal del Norte, al norte de San Salvador. (Foto cortesía Desaparecidos El Salvador)

Al menos ocho personas resultaron lesionadas tras un ataque armado registrado la noche del domingo al interior de una cervecería ubicada sobre la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Guazapa, norte de San Salvador.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la balacera ocurrió cerca de la medianoche cuando sujetos dispararon desde un vehículo en movimiento, alcanzando a los presentes en el establecimiento.

Según informó los agentes policiales, los disparos provinieron de un automóvil en marcha que circulaba por el kilómetro 24½ de la Troncal del Norte.

Las víctimas fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja, quienes las estabilizaron en la escena antes de trasladarlas a centros asistenciales de la zona. Las autoridades confirmaron que todas las personas heridas llegaron con vida a los hospitales de la red nacional para recibir atención médica especializada.

PUBLICIDAD

La PNC comunicó a través de sus plataformas oficiales: Todas “las víctimas fueron trasladadas con vida para recibir atención médica y permanecen con vida”. El hecho generó un amplio despliegue policial en la zona, con equipos de investigación e inteligencia trabajando para dar con el paradero de los responsables.

La Cruz Roja atendió a las víctimas del ataque armado en Guazapa y las trasladó con vida a hospitales de la red nacional. (Foto cortesía Desaparecidos El Salvador)

Aproximadamente dos horas después, los agentes policiales localizaron el vehículo utilizado por los atacantes en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán Sur.

Según las primeras hipótesis policiales, los agresores habrían sufrido un accidente de tránsito y decidieron abandonar el automotor antes de huir del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el ataque.

PUBLICIDAD

Fuentes de la Policía Nacional Civil indicaron que el trabajo policial continúa para ubicar a los responsables del hecho. Equipos de inteligencia y de investigaciones permanecen activos en la zona, recolectando indicios y testimonios que permitan esclarecer el móvil del ataque.

La PNC no ha brindado detalles sobre las causas que originaron la balacera y tampoco ha confirmado si el hecho está vinculado con actividades criminales organizadas o si se trató de un hecho aislado.

La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se pueda conocer más información sobre los responsables y el motivo detrás de la agresión.

PUBLICIDAD

La PNC localizó en Cojutepeque, Cuscatlán Sur, el vehículo utilizado por los atacantes dos horas después de la balacera en la cervecería. (Foto cortesía PNC)

Junio registra solo un homicidio en solo un mes

Hasta el 21 de junio de 2026, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran que la cifra diaria de homicidios se ha mantenido en niveles bajos en comparación con años previos. Durante los primeros 21 días de junio de 2026, la cantidad diaria de homicidios se ha ubicado entre cero y un caso por jornada, sin superar ese rango en ningún momento del mes.

Al comparar estos datos con los de años anteriores, destaca el contraste con junio de 2018, cuando los homicidios diarios fluctuaron constantemente entre siete y 17 casos, con varias jornadas que superaron los 10 homicidios.

PUBLICIDAD

En 2025, la tendencia ya mostraba una reducción significativa, con la mayoría de los días registrando entre cero y dos homicidios, aunque aún se presentaron ligeros repuntes alrededor de la mitad del mes.

La PNC reportó que junio de 2026 registra entre cero y un homicidio diario hasta el 21 de junio, con niveles por debajo de junio de 2018 y 2025. (Foto cortesía PNC)

La oficial revela una tendencia sostenida a la baja en los homicidios reportados por la PNC, consolidando 2026 como el año con menores registros diarios en el mes de junio dentro del periodo comparado.