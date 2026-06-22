Política

En su primera actividad como vocero, Ravier conversó con Adorni y protagoniza una serie de reuniones en Casa Rosada

El flamante funcionario tiene en agenda otros intercambios con integrantes del Poder Ejecutivo. La salida de Javier Lanari y las definiciones que restan. “Su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”, planteó el jefe de Gabinete

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Manuel Adorni y Adrián Ravier
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al vocero presidencial, Adrián Ravier, en Casa Rosada

En su nuevo rol, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, se reunió esta mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo, para preparar su desembarco en Casa Rosada. Tras el intercambio, el Gobierno comunicó la salida del secretario de Prensa, Javier Lanari, quien dejará su lugar después de dos años de gestión y se esperan nuevos cambios durante el transcurso del día.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, sostuvo Adorni a través de su cuenta de X al tiempo que aclaró que anunciarán su sucesor en las próximas horas.

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Desde Balcarce 50 aseguran que la salida de Lanari responde a la necesidad de “darle nueva impronta a la gestión de comunicación, de la mano del nuevo ciclo económico”. El hasta entonces secretario de Prensa, cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió en la gestión libertaria en diciembre de 2023 de la mano de Adorni, a quien conoce desde hace años de los medios de comunicación.

Lanari fue subsecretario de Prensa hasta la asunción de Adorni como ministro coordinador, en noviembre de 2025, y lo sucedió al frente en la secretaría que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete.

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La decisión de su salida se tomó durante la reunión entre Adorni y Ravier, que se produjo días después del anuncio de su designación cuando el mandatario resolvió su nombramiento el pasado viernes en la quinta de Olivos.

“Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan. Éxitos en esta nueva etapa. Fin”, planteó el jefe de Gabinete a través de su cuenta de X.

Por su parte, el flamante funcionario respondió: “Gracias Manuel Adorni por la bienvenida! Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol. Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad!”.

Lo cierto es que la designación aspira a motorizar la comunicación de Gobierno que se encuentra empantanada desde marzo, cuando se detectó la presencia de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a la Argentina Week en Nueva York, y que dio lugar a la investigación por los viajes y propiedades del funcionario.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Casa Rosada (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Casa Rosada (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Pasadas las 10, el ministro de Economía, Luis Caputo, ingresó a Casa Rosada por lo que no se descarta su presencia en la reunión que se lleva adelante en las oficinas de lo que antiguamente correspondía al Ministerio del Interior.

La idea es que el diputado pampeano, de vínculo directo con Milei, se encargue de llevar la comunicación económica de la administración libertaria y le imprima su impronta a la vocería presidencial. “Lo imagino más institucional y enfocado en la economía y en la gestión”, sostuvo una importante fuente de Casa Rosada.

Asimismo, se espera que Ravier protagonice más de una reunión este lunes: se destaca un encuentro con el secretario de Prensa, Javier Lanari, cuyo futuro dentro del Gobierno parece incierto, para dar inicio a la definición de la estructura y los alcances que tendrá. En la previa a la ronda de intercambios, en el oficialismo aseguraban que el área dependería directamente de la Jefatura de Gabinete.

“Estamos en plena transición”, sostuvieron desde el entorno del legislador que deberá presentar un pedido de licencia a la banca para asumir su nueva tarea en el Poder Ejecutivo.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, frente al Congreso
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, frente al Congreso

Tras la ratificación del libertario al ministro coordinador, pese a la presión de la oposición y los aliados, en Balcarce 50 hablan del anuncio de nuevos cambios en las próximas horas, aunque evitan brindar mayores detalles del alcance de los mismos.

Más allá del rediseño de la comunicación, el desembarco del nuevo funcionario resulta clave para la puja interna que atraviesa a la cúpula del poder libertario y aspira a oxigenar la dinámica de gestión. Es que el diputado mantiene buena relación con el asesor presidencial, Santiago Caputo, por su papel como director académico de Fundación Faro, y reporta al sector que encarna la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como titular de La Libertad Avanza en La Pampa.

La decisión que tomó el Presidente contenta a los dos sectores del Triángulo de Hierro que consideran que se trata de un "volver a las bases" del espacio. “Es un perfil economista, profesional, bien del palo de lo que Milei vino a instaurar al inicio de esto. Es un outsider, sin carrera política. Más fresco”, destacaron desde el oficialismo ante este medio.

Ravier desembarca en Casa Rosada con una causa pendiente: las restricciones impuestas por la administración libertaria a la prensa acreditada que se ve impedida de circular por los pasillos y que rige desde el 4 de mayo. Además, deberá enfrentar el desafío de recuperar la iniciativa política y dejar atrás la controversia que envuelve a Adorni.

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