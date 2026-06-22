Joaquín Levinton contó un detalle que marcó su infancia en la mesa de Mirtha Legrand: “No hablé hasta los 4 años”

Joaquín Levinton en la mesa de Mirtha Legrand

La emisión más reciente de La noche de Mirtha estuvo marcada por una confesión inesperada del cantante Joaquín Levinton. El músico, conocido por liderar la banda Turf, compartió con Mirtha Legrand y el resto de los invitados una faceta desconocida de su infancia, generando un clima de intimidad y emoción en la mesa televisiva.

Joaquín Levinton relató en La noche de Mirtha que fue hijo único hasta los 15 años y que la soledad marcó su infancia

“No hablé hasta los cuatro años, pero cuando empecé a emitir sonidos salí cantando”, relató Levinton con humor, provocando sonrisas entre los presentes. Sin embargo, el tono pronto cambió cuando la conversación giró hacia su niñez y el deseo profundo que sentía de tener hermanos.

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Durante la charla, Levinton recordó abiertamente que no tuvo hermanos hasta los 15 años. El artista describió esa primera etapa de su vida como un tiempo de ausencia: “Siempre quise tener hermanos y tenía problemas al no tenerlos”, confesó mirando a Mirtha Legrand. Para sobrellevar la soledad, compartió una imagen que conmovió a todos: “Me compraron una cama cucheta y un día dormía en una y otro día en la otra para creer que tenía uno. Y así fue hasta que tuve hermanos”.

La confesión de Joaquín Levinton sobre la cama cucheta se convirtió en uno de los momentos más comentados de La noche de Mirtha en redes sociales

En la actualidad, el cantante afirma mantener una relación estrecha con su hermano y su hermana, quienes llegaron a su vida cuando ya era adolescente. “Somos muy amigos”, resumió Levinton sobre el impacto positivo que ellos tuvieron en su desarrollo personal.

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En ese mismo espacio, el invitado definió su relación familiar: “Soy re hermano, tengo muy buen carácter”. Estas palabras buscaron dar cuenta de su rol fraternal en la familia, una dinámica que, según sus propias palabras, lo fortaleció y le permitió transitar la adultez con mayor seguridad.

Durante el programa, explicó que la soledad de la infancia marcó su carácter y su modo de vincularse tanto con la música como con los demás.

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El cantante de Turf contó en la mesa de Mirtha Legrand que deseó tener hermanos durante toda su infancia

La confesión de Levinton sobre la cama cucheta se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales. La imagen de un niño que alterna cada noche de cama para sentir que tiene compañía fue recibida con empatía por los presentes.

El cantante explicó que, aunque “parece algo normal ser hijo único, pero no lo es”, para él la experiencia fue desafiante y moldeó sus expectativas y necesidades afectivas. La llegada de sus hermanos, en una etapa de su adolescencia, transformó su vida: “Me ayudó mucho porque siempre quise tener hermanos”.

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Levinton no ahorró detalles sobre la intensidad de ese deseo ni sobre los cambios que supuso en su vida familiar. La sinceridad de su relato permitió que el público y los invitados pudieran entender mejor la sensibilidad que caracteriza al artista.

El músico sostuvo que hoy mantiene una relación estrecha con su hermano y su hermana y que son muy amigos

Durante la velada, Guido Kaczka intervino para respaldar la descripción que Levinton hizo de su personalidad. El conductor elogió el ingenio y el carácter imprevisible del músico: “Es una maravilla. Es muy entretenido trabajar con él porque no sabés lo que va a pasar. Es muy ingenioso”.

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El comentario de Kaczka aportó una mirada desde el entorno profesional de Levinton, reforzando la idea de que su personalidad expansiva es reconocida tanto en el plano personal como en el laboral.

A lo largo del programa, el músico aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los efectos que tuvo en su vida crecer como hijo único por tantos años. Reconoció que esa vivencia lo empujó a desarrollar un vínculo especial con la música desde pequeño, así como una búsqueda constante de compañía y pertenencia.

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En el escenario, Joaquín Levinton, líder de Turf

El cantante de Turf relató que, a pesar de las dificultades, la música se convirtió en su lenguaje primordial. “Soy cantante desde que soy chiquitito”, insistió, relacionando el hecho de no hablar hasta los cuatro años con el surgimiento espontáneo de su vocación artística.

La noche en la que Levinton compartió su historia personal en la mesa de Mirtha Legrand estuvo marcada por otras anécdotas y confesiones de los invitados, que encontraron en ese clima de apertura el espacio para hablar de temas sensibles. Pero fue el relato del cantante el que se llevó los aplausos y las muestras de afecto, no solo por la honestidad con la que narró su experiencia, sino por la manera en que supo resignificar la soledad y convertirla en una fortaleza.

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