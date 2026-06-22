El conmovedor recuerdo de Gustavo Conti a Silvina Luna en el día que hubiera cumplido años: “De mi corazón”

El día en que la modelo hubiera cumplido años, Gustavo Conti la recordó con un conmovedor video en redes (Instagram)

Algunas amistades dejan huellas que ni el paso del tiempo ni la ausencia logran borrar. Este domingo, Gustavo Conti eligió recordar a Silvina Luna en una fecha muy especial: el día en que la actriz y modelo habría cumplido 46 años. Conmovido por la ocasión, el exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales una serie de imágenes inéditas y mensajes llenos de cariño, resaltando una vez más la profunda conexión y complicidad que los unió durante tantos años.

“Feliz cumple, gordita de mi corazón”, escribió Conti junto a una serie de fotos que rápidamente conmovieron a sus seguidores y a quienes aún recuerdan con cariño a Silvina. Las imágenes retratan desde instantes cotidianos hasta celebraciones y viajes, y reflejan la complicidad y la confianza construidas durante años. Entre los recuerdos, también apareció Ximena Capristo, pareja de Gustavo, con quien la actriz mantenía una amistad entrañable que perdura a pesar del paso del tiempo y la ausencia física.

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La publicación no se detuvo solo en las fotos. Conti compartió un breve clip donde recopiló un sinfín de postales juntos, repasando desde los momentos más alegres hasta los más íntimos, en compañía de Ximena. En el video, la presencia de Silvina parece multiplicarse, rodeada de abrazos, miradas cómplices y risas compartidas. El gesto fue recibido con mensajes de cariño y apoyo por parte de seguidores y amigos, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quien ya no está.

El emotivo posteo de Gustavo Conti a la modelo, quien hubiera cumplido años este 21 de junio

El vacío que dejó la muerte de Silvina Luna sigue pesando con fuerza entre sus seres queridos y amigos. Aunque su cumpleaños no sea una fecha oficial en el calendario de homenajes, para Conti el 21 de junio se transformó en un día de emociones a flor de piel. Así lo demostró no solo en esta ocasión, sino(“¿Cómo puedo dejarte ir?”) y “Take a look at me now” (“Mírame ahora”), cuando volvió a refugiarse en la intimidad de Instagram para compartir una imagen especial, acompañada de una canción cargada de significado y recuerdos.

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En aquella foto, Gustavo y Silvina aparecen juntos, sonrientes y abrazados, mirando a cámara en un retrato espontáneo y cálido. Él viste una camiseta negra y muestra un gesto relajado; ella, con su melena suelta, aros grandes y un vestido claro, irradia frescura y cercanía. La foto, lejos de toda pose, transmite el clima de confianza y familiaridad de un momento genuino entre amigos. Sobre la imagen, Gustavo escribió: “Gordita te soñé, nos abrazamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins ‘confianza’. ¡Busqué la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! PIEL DE GALLINA al leer la traducción. NO ESCUCHO PHIL, PERO SÍ CONOCÍA EL TEMA HASTA AHÍ”, resaltando el impacto emocional de aquel sueño.

En enero pasado, homenajeó a su amiga fallecida en 2023 con una foto retro y un texto cargado de nostalgia, acompañado por un reconocido tema de Phil Collins (Instagram)

El homenaje incluyó un emoji de corazón y la canción “Against All Odds” de Phil Collins como banda sonora. La elección no fue casual: este clásico, parte de la película El poder y la pasión (1984), es una balada sobre el amor, la pérdida y la esperanza de una segunda oportunidad. Con frases como “How can I just let you walk away?” (“¿Cómo puedo dejarte ir?”) y “Take a look at me now” (“Mírame ahora”), la letra habla del dolor de la ausencia y del deseo de reencuentro, funcionando como una confesión directa de Conti sobre el modo en que el recuerdo de Silvina sigue presente en su vida cotidiana.

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A un día de su cumpleaños, la figura de Silvina volvió a ocupar un lugar central en el recuerdo colectivo, y el gesto de Gustavo demostró que el amor y la amistad pueden ser eternos, incluso cuando ya no hay presencia física. En cada publicación, en cada palabra y en cada nota musical, la memoria se convierte en refugio y puente entre dos almas que supieron encontrarse y acompañarse, más allá de todo.