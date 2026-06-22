Sistema con luces para cuidar el césped y refrigeración: los detalles del impactante estadio en Dallas donde jugará Argentina

El impactante estadio en Dallas donde jugará la selección argentina

(Desde Estados Unidos) Ya verlo desde el exterior es imponente. Y cuando uno ingresa al Dallas Stadium, la sede del segundo partido de la selección argentina en el Mundial frente a Austria, sólo confirma lo que es una monstruosidad de las que nos tiene acostumbrados el deporte en los Estados Unidos. Este lunes desde las 14 (hora argentina), los dirigidos por Lionel Scaloni saldrán al campo de juego de un recinto que tuvo una especial preparación para convertirse en sede de la Copa del Mundo.

El césped recibió un trato especial, como sucedió en otras de las canchas de EEUU que se oficiaron como sedes mundialistas. Compuesta por pasto Kentucky denominado bluegrass y ryegrass, fue cultivado en Colorado y transportado al Norte de Texas en rollos de poco más de un metro de ancho por más de 15 metros de largo en 24 camiones refrigerados antes de ser instalado en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL a mediados de mayo.

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Para cuidarlo, se instaló un sistema de iluminación especial en el estadio. Cientos de luces fluorescentes violetas diseñadas para estimular la fotosíntesis y acelerar la recuperación del pasto según pasan los encuentros del Mundial. Hay que recordar que este espacio será uno de los que más duelos albergará en el certamen que se disputa en Norteamérica: cinco de la fase de grupos, entre ellos el de esta jornada y el encuentro del próximo sábado frente a Jordania para la Selección. A ellos, hay que sumarles dos mano a mano de los 16avos, uno de octavos de final y, por último, una de las semifinales del torneo organizado por la FIFA.

Así es el sistema de luces para cuidar el césped del estadio en Dallas

Las dimensiones del campo de juego se tuvieron que modificar, por esa razón el estadio perdió miles de lugares para el público, ya que varias zonas VIP en la parte inferiores se tuvieron que desmontar para acomodar el rectángulo de juego a las necesidades.

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Además del cuidado del césped, otra de las particularidades del Dallas Stadium es que su techo es retráctil para proteger a los protagonistas del deporte y los espectadores de las altas temperaturas que se registran en Arlington, Texas, durante esta época del año. Según detalló la empresa Daikin, que participó del desarrollo de las soluciones de climatización, el sistema combina distintas tecnologías de alta eficiencia con una capacidad total de 430 HP para acondicionar cada ambiente según su uso y ocupación.

Esa infraestructura apunta a sostener la temperatura interna del estadio en 20° centígrados cuando por fuera pueden llegar a más de 35 grados. ¿Se imaginan que Argentina y Austria jueguen al mediodía sin la refrigeración necesaria? Algo difícil de creer en medio de la Copa del Mundo.

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Una postal del estadio y sus impactantes pantallas

El otro signo distintivo del hogar de los Cowboys son las pantallas gigantes que cuelgan en el medio del recinto. El impacto visual y sonoro al ingresar es claro. Cuando uno logra ver las cuatro (dos rectangulares orientadas hacia las plateas y dos cuadradas detrás de los arcos), se queda inmóvil para vislumbrar uno de los detalles sobresalientes que tiene este espacio que costó unos 1.300 millones de dólares. El conjunto de estos monitores pesa 500 toneladas, las pantallas rectangulares miden 22 metros de alto por 49 de ancho, una escala que convierte al sistema en uno de los rasgos más notorios del Dallas Stadium.

Como sucedió en el Arrowhead de los Kansas City Chiefs, ahora será el turno para la casa de los Cowboys en Arlington de teñirse de celeste y blanco para alentar a los campeones del mundo en su segunda presentación en el Grupo J del Mundial. Con lugar para 70.649 personas, la mayoría de ellas esperan ver otra función de Lionel Messi y un nuevo triunfo de la selección argentina ante los europeos para empezar a pensar en la próxima ronda de la Copa del Mundo que se juega en la tierra de los mega estadios que nunca dejar de llamar la atención de los fanáticos.

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