Los secretos de Erling Haaland: rituales matutinos, alimentación atípica y métodos de recuperación extrema

Erling Haaland se consolidó entre los mejores futbolistas del mundo por su capacidad goleadora, su potencia física y su impacto en el juego ofensivo (Europa Press)

Erling Haaland se consolidó como uno de los mejores futbolistas del mundo por su capacidad goleadora, su potencia física y su influencia en el juego ofensivo de sus equipos. Nacido en Inglaterra pero de padre noruego, el delantero irrumpió en la élite con actuaciones destacadas en las principales ligas europeas y, recientemente, marcó un doblete en su debut mundialista con la selección escandinava, dejando una huella en su primer partido en Copas del Mundo.

Más allá de sus logros dentro del campo, el jugador del Manchester City mantiene una rutina matutina poco habitual que se ha convertido en tema de conversación tanto entre aficionados como profesionales del deporte. El delantero adopta prácticas específicas que le permiten enfrentar la inflamación y potenciar sus niveles de energía antes de cada jornada, buscando maximizar su rendimiento y prolongar su carrera al más alto nivel.

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La rutina matutina de Erling Haaland

Entre los rituales diarios que sostienen el rendimiento de Erling Haaland, destaca un hábito sencillo y respaldado por la ciencia: dedicar al menos diez minutos de la mañana a caminar al aire libre. El delantero del Manchester City y de la selección noruega lo explica como una forma básica pero poderosa de optimizar su bienestar: “Creo que muchas de las cosas que hago son lógicas: hay que empezar temprano, con luz natural y aire fresco. Lo ideal sería salir a dar un paseo corto; creo que es algo muy beneficioso”, afirmó en su canal de YouTube.

La rutina matutina de Erling Haaland incluye caminar al aire libre durante al menos diez minutos para aprovechar la luz natural y el aire fresco (REUTERS/Scott Heppell)

Al exponerse a la luz solar durante los primeros minutos tras despertar, el futbolista alinea su rutina con el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula procesos esenciales como la función celular, la calidad del sueño y el metabolismo. El experto Dr. Andrew Huberman, citado por The Independent, respalda que este pequeño gesto puede “aumentar la energía y reducir la inflamación”.

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Un estudio publicado en octubre de 2025 analizó cómo la exposición a la luz solar por la mañana, especialmente antes de las 10 a.m., afecta la regulación del sueño. Encontró que cada 30 minutos adicionales de sol matutino adelantaron el punto medio del sueño y mejoraron la calidad total del descanso. Los resultados muestran que la luz natural matutina sincroniza el reloj biológico, favorece patrones de sueño más tempranos y reduce el riesgo de desajustes circadianos.

La consistencia en los horarios de sueño y vigilia, así como la exposición matutina a la luz solar, han demostrado efectos positivos en la salud metabólica y en la reducción del riesgo de enfermedades, según Emily Capodilupo, vicepresidenta sénior de investigación. Incluso para quienes no son atletas de élite, abrir las persianas o salir a caminar permite activar la producción de serotonina y los picos naturales de cortisol, responsables de la energía y el estado de alerta, como explica el entrenador Dan Lawrence en The Independent.

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Erling Haaland marcó un doblete en su debut mundialista con la selección de Noruega y dejó su huella en su primer partido en Copas del Mundo (REUTERS/Brian Snyder)

“Si se aprovecha la mañana, se aprovecha el día”, dijo Lawrence. La sencillez de este hábito, sumado al hecho de que es gratuito y accesible, refuerza su atractivo tanto para deportistas profesionales como para el público general.

En cuanto a la alimentación, el hábito del escandinavo ha despertado tanta curiosidad como su rendimiento en la cancha. Según recoge The Guardian, incluye en su dieta productos inusuales para un deportista de élite, como la leche cruda, que toma directamente de una granja local, y el filete de bife ancho con hueso, un corte de carne de 770 gramos. En la mañana, reemplaza el azúcar tradicional por jarabe de arce en su café, un detalle que comparte en su canal de YouTube.

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Para muchos, la leche cruda resulta una elección controvertida. Un periodista en The Guardian relató la experiencia de probarla durante un día siguiendo la rutina de Haaland, describiendo su textura y sabor peculiares: grumos y un aroma ácido que hacen difícil disfrutarla, más allá de unos pocos sorbos. Pese a ello, el delantero sostiene que los ingredientes naturales y sin procesar contribuyen a su fortaleza física.

El desayuno del futbolista suele incluir huevos fritos sobre pan de masa madre, preparado por él mismo. Haaland explica que, desde los 16 años, ha vivido solo y ha tenido que aprender a cocinar para controlar su nutrición.

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La dieta de Erling Haaland incluye leche cruda, café con jarabe de arce, huevos fritos sobre pan de masa madre y un bife ancho con hueso de 770 gramos (Action Images via Reuters/Lee Smith)

Este tipo de hábitos alimentarios poco convencionales, como el consumo de leche cruda y la preferencia por carne de cortes grandes, forman parte de una filosofía más amplia de experimentar y buscar lo que mejor se adapte a su organismo, siempre con el objetivo de potenciar su rendimiento físico y su salud, explica en los videos que comparte.

Cómo se recupera y cuida su bienestar fuera de las canchas

La recuperación física ocupa un lugar central en la rutina de Erling Haaland, quien ha incorporado prácticas avaladas tanto por la ciencia como por el testimonio de especialistas. En su canal de YouTube, el futbolista muestra cómo emplea la terapia de luz roja, los baños de hielo y las sesiones de sauna para cuidar su cuerpo tras la exigencia de los entrenamientos y los partidos.

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La terapia de luz roja se ha convertido en uno de sus rituales diarios para compensar la limitada exposición solar. Según explica en el vídeo, esta práctica le ayuda a mantener niveles adecuados de vitamina D y favorece la recuperación muscular. Una investigación de 2026, publicada en PMC, revisó ensayos clínicos de este nuevo hábito, demostrando que esta técnica mejora la función mitocondrial y promueve la reparación celular. Los resultados muestran beneficios en la producción de colágeno, la elasticidad y textura de la piel, así como en la reducción de arrugas y aceleración de la cicatrización. Además, la terapia disminuye la inflamación, alivia el dolor muscular y puede favorecer la recuperación capilar en casos de alopecia.

La recuperación de Erling Haaland combina terapia de luz roja, baños de hielo y sauna para reducir la inflamación, aliviar el dolor muscular y acelerar la regeneración física (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Después de cada sesión de entrenamiento, recurre a los baños de hielo para enfriar los músculos y acelerar la recuperación. Él mismo comenta en su video: “Es bueno para la mente. Estás logrando algo que no quieres hacer”. En ocasiones, complementa este ritual con una sesión de sauna en su propio jardín, buscando un equilibrio entre estímulos de frío y calor para optimizar la regeneración física. Un metaanálisis concluyó que estos baños helados (entre 10 y 15 minutos) reducen el dolor muscular y mejorar la recuperación neuromuscular.

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Por otro lado, una revisión científica en la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, señala que el uso del sauna favorece el restablecimiento de la función de los músculos y ayuda a mantener el rendimiento en deportistas. Los participantes reportaron menos molestias y conservaron mejor la capacidad de salto y velocidad en periodos con alta demanda competitiva.

Estas estrategias de bienestar no solo aportan beneficios fisiológicos, como la reducción de la inflamación y la mejora de la calidad del sueño, sino que refuerzan en Haaland una mentalidad de disciplina y superación diaria, evidenciada en cada detalle de su rutina fuera del campo.

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