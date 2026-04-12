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Qué esconde la APK de Magis TV o XUPER TV: los peligros detrás de la descarga en un celular o TV

Pese a prometer películas y series gratis, su instalación expone a los usuarios a malware, robo de datos personales y financieros y riesgos de identidad

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La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
Estas plataformas piratas no están disponibles en tiendas oficiales de apps. (Fotocomposición Infobae)

Aplicaciones que solo están en forma de APK, como Magis TV y XUPER TV, que prometen un catálogo de películas sin costo son populares en diferentes países. No obstante, detrás de esta aparente ventaja, se ocultan múltiples riesgos que afectan tanto a la seguridad del dispositivo como a la privacidad de las personas.

Según la INTERPOL y la firma de ciberseguridad ESET, la descarga e instalación de aplicaciones pirata en dispositivos como celulares o televisores, expone a los usuarios a amenazas que van mucho más allá de la simple infracción de derechos de autor.

La presencia de malware, el robo de datos personales y financieros, y la exposición a fraudes bancarios, figuran entre los peligros identificados por expertos internacionales.

Qué ocultan las aplicaciones de plataformas streaming ilegales

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Toda la información del dispositivo queda comprometida cuando se instala aplicaciones ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La INTERPOL advierte que las aplicaciones ilegales que ofrecen contenido pirateado pueden contener malware o virus. Estos programas maliciosos afectan el funcionamiento del dispositivo y pueden propagarse a través de redes domésticas o corporativas.

Esta propagación representa una amenaza para la integridad de dispositivos conectados, incluidas computadoras personales y otros aparatos de trabajo.

El malware instalado puede servir para el robo o la falsificación de identidad. Un dispositivo infectado puede ser utilizado por ciberdelincuentes para acceder a información personal, cuentas bancarias y contraseñas almacenadas en otros dispositivos de la red.

Cuáles permisos críticos solicitan aplicaciones como Magis TV o XUPER TV

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con el logo naranja y blanco de Magis TV en la pantalla, sobre un fondo rosa pálido.
Las apps requieren accesos inusuales que permiten obtener información privada y manipular archivos del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la APK de Magis TV realizado por ESET revela que la aplicación solicita permisos inusuales e invasivos. Entre ellos, destacan permisos que permiten a la app conocer detalles sobre las tareas en ejecución.

Este acceso facilita la obtención de información confidencial sobre otras aplicaciones y el uso del dispositivo, lo que abre la puerta a fugas de datos sensibles.

Otro permiso otorga la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos en el almacenamiento extraíble. Un atacante podría aprovechar esta función para montar sistemas maliciosos o desmontar sistemas importantes, lo que dañaría la integridad del dispositivo y pondría en riesgo la seguridad general del usuario.

Qué información personal puede quedar expuesta al instalar esta plataforma

La APK de Magis TV pide acceso a carpetas y archivos a través de permisos. Esto permite que la aplicación lea fotos, videos, documentos y grabaciones de audio almacenadas en el dispositivo.

Android - malware - celulares - tecnología - 8 de febrero
Los permisos suelen pedir acceso a información sensible como fotos y documentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

De esta forma, un atacante podría obtener información sensible, como imágenes privadas, documentos bancarios o grabaciones personales sin el consentimiento del usuario.

La exposición de estos datos no solo infringe la privacidad, sino que además, facilita el robo de identidad. Los ciberdelincuentes pueden utilizar la información obtenida para realizar fraudes, chantajes o suplantación en servicios digitales.

Por qué los métodos de pago pueden ser una trampa en estas aplicaciones

La INTERPOL señala que los métodos de pago inseguros empleados por aplicaciones pirata pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito o estafas financieras.

En muchos casos, las plataformas ilegales solicitan datos bancarios para acceder a funciones adicionales o eliminar publicidad, sin garantizar la protección de la información.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los sitios web ilegales pueden ofrecer métodos de pago para evitar publicidad pero son inseguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las transacciones realizadas en estos espacios carecen de los estándares de seguridad exigidos por las plataformas oficiales, como el cifrado de datos o la autenticación de doble factor.

Qué riesgos traen las actualizaciones relacionadas con la aplicaciones piratas

Otra preocupación es la gestión de actualizaciones. Según la INTERPOL, las actualizaciones de software en productos pirateados suelen estar ausentes o provienen de fuentes no confiables. La falta de parches de seguridad facilita la explotación continua de vulnerabilidades por parte de atacantes.

Asimismo, cuando las aplicaciones solicitan el permiso, pueden intentar engañar al usuario para instalar paquetes adicionales disfrazados de actualizaciones legítimas. ESET advierte que, de esta forma, los dispositivos quedan en riesgo constante al recibir malware o spyware que amplía el control del atacante sobre información personal.

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