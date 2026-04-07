Cuál es la única plataforma segura para ver la última temporada de The Boys: evita Magis TV y XUPER TV

El grupo liderado por Billy Butcher desafía a los superhéroes de Vought en una lucha por revelar la verdad tras los poderes y el abuso de autoridad. (Foto: Prime Video)

El próximo 8 de abril de 2026 se estrena la quinta y última temporada de The Boys. Desde su lanzamiento, la serie de superhéroes se ha convertido en uno de los títulos más populares dentro del catálogo de Prime Video y millones de fanáticos esperan saber lo que pasará con Homelander y otros personajes.

Además, la expectativa por acceder a los nuevos episodios ha impulsado la búsqueda de alternativas para ver la serie. Esto ha incrementado el uso de plataformas streaming ilegales, como Magis TV y XUPER TV.

Aunque ambas puedan parecer una solución fácil para evitar suscripciones, su uso implica riesgos para la privacidad de los usuarios y la seguridad de los dispositivos, según advierten especialistas en ciberseguridad como ESET.

Cuál es la única forma segura para ver todas las temporadas de The Boys

Prime Video actualiza su catálogo de manera periódica, incorporando estrenos y nuevas temporadas de series populares. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La única forma segura y legal de ver la quinta temporada de The Boys, así como las anteriores, es a través de Prime Video. Esta plataforma es la distribuidora oficial de la serie, con todos los derechos de transmisión y reproducción.

No existen alternativas legítimas para visualizar la serie en otros servicios streaming, porque la exclusividad impide su disponibilidad fuera de este espacio.

Utilizar la plataforma oficial asegura el acceso a episodios en excelente calidad, con protección de datos personales y soporte técnico ante cualquier inconveniente. La plataforma integra funciones como las descargas para ver sin conexión a internet, control parental y otras garantías para una buena experiencia de usuario.

Por qué Magis TV y XUPER TV no son aplicaciones confiables

Estas dos plataformas no están disponibles en tiendas legales de aplicaciones así que carecen de controles de seguridad. (Fotocomposición Infobae)

Magis TV y XUPER TV son aplicaciones ampliamente buscadas fuera de los canales oficiales. Estas plataformas no están disponibles en tiendas como Google Play Store o App Store, lo que obliga a los usuarios a descargar los archivos desde sitios alternativos, muchas veces sin control ni garantías de seguridad.

Un análisis técnico de la APK de Magis TV muestra la presencia de permisos críticos e invasivos, que no corresponden a una aplicación streaming convencional y la clasifican como potencialmente indeseable.

Estos permisos pueden ser explotados con fines maliciosos, afectando tanto la privacidad de los datos como la integridad del dispositivo.

Qué riesgos existen al instalar aplicaciones streaming piratas

Al descargar apps piratas aumenta el riesgo de instalar malware en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalar aplicaciones streaming ilegales implica exponerse a varias amenazas informáticas. Estas apps pueden solicitar permisos excesivos, como acceso a información sobre tareas en ejecución, montaje y desmontaje de sistemas de archivos, o la publicación masiva de notificaciones.

Estos accesos permiten a los atacantes obtener información confidencial, acceder a documentos, imágenes y audios almacenados en el dispositivo, e instalar software adicional sin consentimiento.

Asimismo, según ESET, el uso de estas aplicaciones puede comprometer la seguridad no solo del dispositivo, sino de toda la red doméstica. El software malicioso distribuido desde estas plataformas incluye spyware, troyanos y herramientas para robar datos personales.

Otro riesgo es que facilita la instalación de nuevos programas maliciosos bajo apariencia legítima, lo que incrementa el riesgo de infección con cada actualización.

Cuáles son las consecuencias legales de utilizar plataformas piratas

Leyes internacionales sancionan a sitios y personas que divulgan o consuman obras sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plataformas como Magis TV y XUPER TV implica riesgos legales. Retransmitir contenido sin derechos vulnera la propiedad intelectual de los titulares originales. Esta conducta puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de Internet y en acciones judiciales por infracción de derechos de autor.

Autoridades como INTERPOL y plataformas de aplicaciones legales han intensificado los controles para identificar y sancionar el uso de plataformas ilegales. Por esta razón, la única manera de evitar estos problemas es optar por plataformas oficiales que cuenten con licencias para distribuir el contenido.

Es clave descargar apps solo desde tiendas oficiales, donde existen controles estrictos de calidad y seguridad. Antes de instalar cualquier aplicación, es clave revisar los permisos solicitados y rechazar aquellas que exigen acceso a funcionalidades sensibles del dispositivo.