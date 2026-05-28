Toda la tecnología del primer Ferrari eléctrico: ya fue manejado por Lewis Hamilton y el papa León XIV

Los dos conductores de Fórmula 1 pusieron a prueba el vehículo en una pista. (Tomado del canal de YouTube de Ferrari)

Ferrari hace poco lanzó su primer vehículo eléctrico llamado Ferrari Luce, siendo un modelo que representa el ingreso de la marca italiana al segmento de los autos eléctricos de alto rendimiento, y ya ha sido sometido a pruebas por figuras de proyección global como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y el papa León XIV.

El deportivo ofrece prestaciones acordes a los estándares deportivos de la marca: acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos, alcanza una velocidad máxima de 310 km/h y presenta una autonomía superior a 530 kilómetros gracias a su batería de 122 kWh y arquitectura de 880V.

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Qué distingue al sistema de propulsión del nuevo Ferrari Luce

El sistema de propulsión de este modelo se estructura alrededor de una arquitectura de cuatro motores eléctricos independientes, conocida como Quad-Motor, basada en motores síncronos de imanes permanentes y flujo radial.

El modelo incorpora cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, para ofrecer tracción total y máxima precisión en el control. (Foto: Ferrari)

Cada rueda posee su propio motor, lo que permite una tracción total y un control vectorial de par altamente preciso. Esta solución técnica favorece la distribución de la potencia y la estabilidad bajo condiciones de alta exigencia.

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El eje delantero, diseñado por Ferrari, alcanza una eficiencia del 93% a plena potencia y una densidad de 3,23 kW/kg, mientras que el eje trasero soporta la mayor transferencia de carga durante la aceleración.

Los motores delanteros giran hasta 30.000 rpm y cuentan con un sistema que desacopla el eje para optimizar el consumo de energía a velocidades de crucero, mientras que los traseros alcanzan hasta 25.500 rpm.

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Cómo se comporta el Ferrari Luce en materia de rendimiento y autonomía

El Ferrari Luce acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y puede recorrer más de 530 kilómetros sin recargar la batería. (Foto: REUTERS)

Su potencia máxima alcanza los 1.050 CV en modo Performance, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h. La autonomía supera los 530 kilómetros, gracias a una arquitectura de batería de 880V y una capacidad de 122 kWh.

Además, el peso total del vehículo es de aproximadamente 2.260 kg, una cifra considerable para los estándares de Ferrari, atribuible a la batería de alta capacidad.

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La marca compensa este aspecto con un chasis compuesto en un 75% por aluminio reciclado y la incorporación de un sistema de suspensiones activas de última generación.

De qué forma soluciona Ferrari el dilema del sonido en un deportivo eléctrico

El sistema patentado amplifica las vibraciones reales de los motores eléctricos para preservar la experiencia auditiva característica de la marca. (Foto: Ferrari)

La ausencia de un motor térmico llevó a Ferrari a buscar alternativas para preservar la experiencia sensorial característica de sus modelos.

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En lugar de usar altavoces con sonidos artificiales, la marca patentó un sistema que capta y amplifica las vibraciones reales de los motores eléctricos, transmitiéndolas al habitáculo. El objetivo es proporcionar una percepción auditiva y táctil coherente con el carácter deportivo del vehículo.

Asimismo, una de las características más claves es la vectorización de par milimétrica, posible gracias a la presencia de un motor en cada rueda.

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El sistema electrónico calcula en fracciones de segundo el envío de fuerza a cada neumático, lo que reduce el subviraje y optimiza el paso por curva. Esta capacidad fue destacada por Hamilton, quien afirmó que el auto se mantenía pegado al suelo en curvas cerradas.

Cuál es el papel del diseño y la carga rápida en el nuevo Ferrari eléctrico

El diseño futurista, fruto de la colaboración con LoveFrom, se combina con una batería capaz de cargarse del 10% al 80% en apenas menos de 30 minutos. (Foto: Ferrari)

El diseño exterior e interior del Ferrari Luce surge de una colaboración entre Ferrari Design Studio y LoveFrom, el colectivo dirigido por Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, clave en el desarrollo del iPhone.

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Este trabajo conjunto resultó en un vehículo de líneas futuristas y soluciones estilísticas inéditas en la historia de la marca. Leclerc describió el diseño como “totalmente diferente de todo lo que hemos visto de Ferrari en el pasado, pero creo que es muy futurista”.

En materia de recarga, Ferrari desarrolló su propia arquitectura de batería junto a SK On. La capacidad bruta es de 122 kWh, con celdas que alcanzan una densidad energética de 305 Wh/kg. El sistema admite cargas en corriente continua de hasta 350 kW, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en un lapso de 20 minutos.

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