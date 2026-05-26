Qué dispositivos Chromecast se han quedado sin soporte de Google

Casi toda la familia Chromecast mantiene actualizaciones, según la última corrección de Google. (Google)

La confusión recorrió la industria tecnológica cuando, a finales de la semana pasada, una actualización inesperada en la web de soporte de Google indicó que la mayoría de dispositivos Chromecast dejarían de recibir actualizaciones. El cambio, que afectaba incluso a modelos con mando a distancia, se interpretó como el final del soporte oficial para casi toda la gama, luego de que una tabla mostrara un “No” en la columna de futuras actualizaciones.

La situación se originó durante la reorganización de la base de datos de Google. Mientras la compañía ajustaba información técnica de sus recientes lanzamientos de hardware Nest, una errata en la tabla pública de compatibilidad marcó a casi todos los modelos de Chromecast como productos obsoletos. Las reacciones no tardaron en llegar y el error se amplificó en foros especializados.

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Google respondió rápidamente: el equipo de soporte corrigió la información, actualizó los datos y aclaró que la mayoría de los dispositivos Chromecast seguían recibiendo actualizaciones, al menos en materia de seguridad y corrección de vulnerabilidades graves. El episodio subrayó el impacto que una errata puede tener sobre la percepción de la vida útil de un producto.

La confusión sobre el soporte de Chromecast se debió a una errata en la web oficial de Google. (Google)

Qué dispositivos Chromecast sí pierden soporte

Tras la rectificación, la tabla de soporte de Google mostró que, salvo una única excepción, todos los modelos recientes mantenían su estatus de mantenimiento.

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El único aparato oficialmente fuera del ciclo de soporte es el Chromecast original (primera generación). Este modelo, lanzado en 2013, ya no recibe actualizaciones importantes desde 2018 y quedó sin soporte efectivo desde 2023. Aun así, la empresa intervino para restaurar servicios básicos tras una caída en los servidores que afectó el envío de contenido.

Por su parte, Chromecast de segunda y tercera generación, Chromecast Ultra y Chromecast Audio todavía cuentan con soporte ante amenazas críticas. Estos dispositivos no reciben nuevas actualizaciones de sistema desde hace varios años, entre 2020 y 2023, pero el fabricante mantiene parches de seguridad si surge alguna vulnerabilidad relevante.

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Los modelos de generaciones previas solo recibirán parches ante amenazas críticas, pero siguen protegidos. (YouTube/Chrome Unboxed)

Chromecast con Google TV: actualizaciones y llegada de Gemini

La generación más reciente, compuesta por el Chromecast con Google TV en versiones 4K y HD, continúa en el ciclo de vida activo. El modelo 4K, lanzado en 2020, seguirá recibiendo actualizaciones hasta septiembre de 2025. Tanto esta versión como la HD mantienen el flujo de parches de seguridad, según la información corregida en la web oficial.

En paralelo, Google incorporó Gemini, su plataforma de inteligencia artificial, en el Chromecast 4K con Google TV mediante una actualización asociada al firmware UTTC.250917.004 y al parche de seguridad de octubre de 2025, distribuida de forma escalonada. El despliegue no fue anunciado oficialmente y, hasta el momento, afectó solo a la versión 4K, sin confirmación para el Chromecast HD con Google TV.

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No existen reportes verificados que indiquen la disponibilidad de la interfaz Gemini en el modelo HD, lo que podría responder a limitaciones de hardware o a una política de despliegue progresivo. Google suele extender la llegada de nuevas funciones durante varias semanas, por lo que la situación podría modificarse en el futuro.

La llegada de Gemini marca una nueva etapa en el Chromecast 4K con Google TV.

Cómo actualizar el Chromecast 4K con Google TV

Para comprobar si la actualización con Gemini está disponible en el Chromecast 4K con Google TV, el proceso se realiza desde el dispositivo: hay que entrar en Ajustes, ir a “Sistema”, seleccionar “Información” y buscar “Actualización del sistema”. Si existe una versión nueva, el sistema permite descargarla e instalarla. Conviene mantener el equipo conectado a la corriente durante todo el proceso.

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La corrección publicada por Google devolvió la tranquilidad a los usuarios de Chromecast. Salvo el modelo original, los dispositivos mantienen soporte, y los usuarios del Chromecast 4K con Google TV pueden acceder a novedades de Gemini dentro del ecosistema de la compañía.