Gastón Douek: “La soberanía cognitiva está fuera del alcance de la comprensión de la dirigencia política actual”

Douek destacó el protagonismo de los datos y el surgimiento de la crisis de la identidad digital en el escenario actual de campañas políticas

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el consultor político Gastón Douek advirtió sobre el avance de la tecnología en las campañas electorales, el uso masivo de bases de datos y la creciente pérdida de control estatal sobre la información personal de los ciudadanos.

En la charla, Douek repasó su recorrido como pionero en campañas digitales en América Latina y desmenuzó el funcionamiento de las granjas de bots y el rol de los trolls. Participó en más de veinte campañas electorales en la región, incluyendo proyectos para Peña Nieto en México y Correa en Ecuador, y destacó: “Siempre construimos sobre datos para la toma de decisiones”.

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El protagonismo de los datos y la crisis de la identidad digital

Douek definió el escenario actual: “Hoy se pone de manifiesto el protagonismo de los datos, independientemente de la plataforma”. Explicó que durante años, los usuarios entregaron información de comportamiento sin advertirlo: “Durante los últimos 15 años, hemos entregado sistemáticamente datos de comportamiento”.

El consultor político consideró obsoleta la infraestructura tecnológica argentina y aún menos preparada a la dirigencia para enfrentar desafíos digitales (Infobae en Vivo)

Para Douek, la gran transformación es que la identidad digital muchas veces no refleja la identidad real: “La gran farsa que tenemos hoy en la comunicación digital es que vos te proyectás sobre una persona que no sos. Google dice quién sos, y eso tiene que ver con los likes o con los algoritmos que definen, al final de cuentas, aspiracionalmente qué te gusta”.

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Sobre el rol de los trolls y las granjas de bots, Douek planteó: “En ese momento era trolls, bots o lo que no se podía resolver. Yo pregunto: ¿Cambiemos llegó por una discusión de trolls? ¿Marcos Peña tenía trolls o logró percibir un fenómeno social de participación, de modernización de la política y la gente que no podía entender la política tradicional elige llamarlo trolls? ¿Milei llega por las redes sociales con trolls, bots o un algoritmo, o llega por un fenómeno social de que la gente estaba harta y elige castigar y no ir por los medios tradicionales?”.

La soberanía cognitiva y el desafío tecnológico del Estado argentino

Consultado por Tomás Trapé sobre la “soberanía cognitiva”, Douek fue tajante: “La soberanía cognitiva está fuera del alcance de la comprensión de la dirigencia política actual, al punto tal que discuten como si nada, dan por hecho que van a hacer un gemelo digital”.

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Consideró “demencial” el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre la integración de bases de datos estatales para políticas predictivas y advirtió sobre la falta de control estatal: “No estamos dimensionando lo que representa la discusión de la soberanía cognitiva, que tiene que ver, al final de cuentas, con pensar por vos mismo o qué te piensan”.

Douek señaló que el Estado argentino confía menos en sí mismo para proteger los datos de sus ciudadanos que en plataformas tecnológicas privadas

Douek remarcó que la infraestructura tecnológica argentina es obsoleta y que la dirigencia política está menos preparada aún: “Más obsoleta la dirigencia en la interpretación de lo que hay que hacer que la infraestructura tecnológica”. Advirtió que la discusión por la soberanía de los datos va más allá de la tecnología: “La soberanía cognitiva es entender una república tecnológica para que todo lo que se produce pase primero por el control y soberanía argentina y después pueda salir”.

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Puso como ejemplo el caso de TikTok en China: “China tiene un TikTok donde los contenidos que ven los chicos son sobre educación, sobre desarrollo, sobre superación personal. Y nosotros vemos cualquier cosa. Mientras allá están educando con TikTok, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos volviendo más tontos”.

El control privado de los datos, la vigilancia digital y el futuro de la democracia

Douek fue contundente al señalar la magnitud del control privado sobre los datos: “Nunca hubo tantos datos, nunca la humanidad generó tantos datos y nunca tuvimos esta capacidad de procesarlos. Están en manos privadas”. Señaló que el Estado corre detrás de la tecnología: “La dirigencia política corre muy de atrás. Hoy los datos están en manos de los privados”.

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El experto advirtió sobre el avance de la vigilancia digital y la urgencia de que los Estados regulen el uso de datos en favor de la soberanía nacional

Sobre la llegada de figuras como Peter Thiel al país, Douek vinculó el fenómeno con la coyuntura política: “Definitivamente no vendría si no estuviera gobernando Milei. Pero la culpa no es de Thiel, la culpa es de la ignorancia que tenemos nosotros”.

Advirtió sobre el avance de la vigilancia digital: “Ya llegó, está sucediendo. Vos abrís tu teléfono con tu cara. ¿Alguien tiene duda que el teléfono te escucha?”. Consideró que el verdadero problema es la falta de confianza en el Estado para proteger esos datos: “Confiamos más en que te escuche una plataforma que no sabemos quién es a que te escuche el Estado, que debería funcionar como padre, madre de una nación”.

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Planteó que la única forma de competir contra las plataformas tecnológicas es a través de los Estados: “Los Estados son los únicos que pueden competir contra las plataformas. Y tienen el deber natural de hacerlo. No significa desarrollar tecnología, significa comprender la tecnología y aplicar políticas públicas que regulen eso. Creo que estamos obligados a ir a un modelo de regulación en pos de la soberanía argentina cognitiva”.

Cerró con una reflexión sobre el futuro político y educativo del país: “Seguimos discutiendo problemas económicos y en realidad es un problema financiero. No discutimos un proyecto de país, no discutimos qué rol va a tener Argentina en el mundo. Esta oportunidad de la soberanía cognitiva, de plantear la discusión de cómo pensamos, de volver a las aulas, no desde la educación per se, sino desde comprender que si querés llevar un proyecto a veinte años, si no arrancás ahora, no llegás. Seguimos teniendo una hipoteca social con los chicos”.

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