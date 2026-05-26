El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

En casos extremos el accesorio puede emitir chispas al conectarlo a la corriente eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de celulares ha naturalizado una serie de rutinas, entre ellas la carga diaria del dispositivo, pero algunas personas pueden notar que el cargador del celular puede elevar su temperatura, lo que genera inquietud sobre posibles riesgos y daños.

El calentamiento del cargador es un fenómeno habitual en determinadas condiciones, pero en algunos casos puede indicar un problema que requiere atención inmediata.

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Según información de INIU, el proceso de carga implica el paso de electricidad a través del cable hacia el dispositivo, lo que puede causar una leve subida de temperatura. Los cargadores actuales incluyen sistemas de protección térmica interna que, en condiciones normales, controlan ese aumento.

A pesar de esto, existen situaciones en las que el calor generado supera el nivel considerado seguro, y ese exceso puede traer consecuencias tanto para el cargador como para el usuario y el dispositivo.

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Qué tan normal es que el cargador se caliente

La mayoría de los cargadores eleva su temperatura durante el uso, aunque solo un calentamiento excesivo debe considerarse una señal de advertencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un leve aumento de temperatura en el cargador durante su uso se considera esperable. Los fabricantes y expertos explican que los cargadores modernos están diseñados para soportar cierto nivel de calor, gracias a sistemas internos de protección que evitan el sobrecalentamiento inmediato.

El problema surge cuando el cargador se vuelve incómodamente caliente al tacto o si mantiene esa temperatura por períodos prolongados. En esos casos, puede haber un defecto oculto o un funcionamiento inadecuado.

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En este contexto, es clave reconocer la diferencia entre un calentamiento normal y uno excesivo es clave para evitar incidentes y daños a largo plazo.

A qué riesgos se expone un usuario de un cargador sobrecalentado

La batería del celular del usuario puede resultar afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrecalentamiento persistente de un cargador no solo resulta molesto. Existen riesgos concretos asociados a esta situación, que pueden afectar al dispositivo, la vivienda y la seguridad personal.

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INIU alerta sobre la posibilidad de que un cargador expuesto a altas temperaturas durante mucho tiempo llegue a incendiarse, lo que representa un peligro para el espacio.

Además, el calor excesivo puede dañar la batería del teléfono, acortar su vida útil o afectar de manera irreversible componentes internos del dispositivo. Un cargador en ese estado puede causar quemaduras al contacto o liberar humos peligrosos si se lo expone a temperaturas extremas.

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Cuáles son las causas más comunes del sobrecalentamiento de un cargador

La causa de estos problemas suelen estar relacionadas con el uso de cables genéricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los motivos detrás del sobrecalentamiento de un cargador suelen ser variados. Uno de los más frecuentes es el uso de cargadores de baja calidad o no certificados.

Los productos genéricos o económicos suelen carecer de mecanismos efectivos de disipación de calor y utilizan materiales que no están preparados para resistir el uso prolongado, lo que favorece la acumulación de temperatura.

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Otra causa habitual es el uso de un cargador que no corresponde al modelo o marca del dispositivo. Las pautas del fabricantes es utilizar siempre el cargador original, uno sugerido por la empresa o, en su defecto, un producto certificado por una marca reconocida.

Asimismo, el uso de cables defectuosos o dañados puede provocar un flujo eléctrico irregular y, por ende, generar un aumento peligroso del calor. La exposición del cargador a superficies blandas o a ambientes cálidos, como habitaciones mal ventiladas o bajo la luz directa del sol, potencia este efecto.

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Qué hacer si el cargador se está sobrecalentando

Se debe desconectar el accesorio y esperar a que baje su temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la sospecha de sobrecalentamiento, se debe actuar de inmediato. El primer paso es desconectar el cargador tanto del enchufe como del dispositivo.

Si se detectan signos de derretimiento, quemaduras o daño visible en el cargador o el cable, lo más seguro es dejar de utilizarlo y proceder a su descarte en los sitios adecuados.

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El cargador debe dejarse enfriar en un área segura, alejado de fuentes de calor y sin intentar enfriarlo artificialmente. Si, luego de estos pasos, el cargador vuelve a sobrecalentarse, hay que reemplazarlo por un producto de calidad comprobada.