Así es como Magis TV puede convertir tu celular en un dispositivo de espionaje

Magis TV exige acceso a cámara y micrófono, lo que podría permitir la captura de audio e imágenes sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación Magis TV, que ha ganado popularidad en América Latina como vía para acceder a contenidos piratas de televisión, se ha convertido en motivo de preocupación para especialistas en ciberseguridad en 2026.

El motivo principal son los permisos excesivamente intrusivos que solicita al instalarse en dispositivos Android, tanto celulares como Smart TV o TV Box. Estos accesos van mucho más allá de lo necesario para reproducir video y pueden convertir un celular en un verdadero dispositivo de espionaje.

Magis TV se distribuye fuera de las tiendas oficiales, lo que obliga a los usuarios a desactivar barreras de seguridad del sistema y permite la instalación de código no auditado. Entre los permisos más preocupantes se encuentra el acceso a la cámara y el micrófono, herramientas innecesarias para la reproducción de contenido audiovisual.

Al instalarse fuera de tiendas oficiales, Magis TV evade los controles de seguridad y puede contener funciones ocultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicamente, esto permite que el dispositivo funcione como un sensor ambiental, capaz de grabar conversaciones o imágenes del entorno de manera silenciosa.

La app también solicita acceso a la lista de contactos, al almacenamiento interno y a la ubicación precisa, información que puede ser utilizada para construir perfiles de comportamiento y relaciones personales. Este conjunto de datos facilita campañas de fraude, suplantación de identidad y ataques de ingeniería social, poniendo en riesgo tanto al usuario como a su entorno cercano.

Funciones ocultas y control remoto

Al no estar disponible en la tienda de Google, Magis TV evade los sistemas de análisis automático que detectan software malicioso. Esto habilita la inclusión de funciones como el registro de pulsaciones del teclado (keylogging), que puede capturar contraseñas bancarias o de redes sociales sin que el usuario lo advierta.

Los dispositivos infectados pueden integrarse en redes de botnets y ser usados para actividades ilícitas sin que el usuario lo sepa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro riesgo es que el dispositivo infectado pase a formar parte de una red de botnets, siendo controlado remotamente para ejecutar ataques informáticos, consumir recursos o realizar minería de criptomonedas sin autorización.

Magis TV solicita además el permiso de “dibujar sobre otras aplicaciones”, lo que permite superponer interfaces falsas sobre apps legítimas. Esta técnica, conocida como overlay, puede utilizarse para simular pantallas de inicio de sesión de bancos o billeteras digitales, capturando credenciales en tiempo real. Si la app intercepta mensajes SMS, los atacantes pueden incluso vulnerar la autenticación en dos pasos.

El impacto no se limita al dispositivo infectado: una vez dentro de la red Wi-Fi del hogar, el software puede escanear otros equipos conectados en busca de vulnerabilidades, comprometiendo la seguridad de computadoras, cámaras de vigilancia o dispositivos IoT.

Expertos recomiendan eliminar Magis TV y restablecer el dispositivo para evitar la exposición a espionaje y ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de seguridad ante el riesgo de espionaje

Frente a estos riesgos, especialistas en ciberseguridad recomiendan evitar la instalación de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales y revisar detalladamente los permisos solicitados por cualquier software. Si un usuario ya instaló Magis TV, lo aconsejable es eliminarla de inmediato y realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo para eliminar posibles procesos ocultos.

La popularidad de Magis TV en América Latina expone a miles de usuarios a riesgos que van mucho más allá de la visualización de contenidos no autorizados. Un simple archivo APK puede dar acceso total al dispositivo, convertirlo en una herramienta de espionaje y poner en peligro la privacidad y la seguridad digital de todo el entorno doméstico.