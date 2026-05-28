CEO de Google afirma que algunas respuestas de AI Overviews probablemente sean “más subjetivas de lo que deberían”

Durante su participación en el pódcast, Pichai fue testigo directo de cómo Google responde a consultas utilizando IA. (Composición Infobae: REUTERS/Bhawika Chhabra / Google)

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, reconoció que las respuestas generadas por inteligencia artificial en el buscador pueden ser “más subjetivas de lo que deberían”. Esta apreciación surgió tras un episodio en el pódcast ‘Decoder with Nilay Patel’, donde se analizó en vivo la respuesta de Google a la consulta “mejor Chromebook”.

Pichai admitió que todavía existen áreas de mejora en la integración de la IA en los resultados de búsqueda, subrayando el compromiso de la compañía con la precisión y la conexión efectiva entre usuarios y la web.

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IA en Google Search: subjetividad y margen de mejora

Durante su participación en el pódcast, Sundar Pichai fue testigo directo de cómo Google responde a consultas utilizando IA. Mientras el presentador Nilay Patel realizaba una búsqueda sobre el “mejor Chromebook”, la guía de inteligencia artificial recomendó el modelo Acer Chromebook Plus Spin 714. Sin embargo, el primer resultado orgánico provenía de Reddit y sugería una alternativa distinta.

Así luce una respuesta de AI Overviews. (Captura Google)

Pichai, al ser consultado sobre si consideraba satisfactoria la experiencia, sostuvo que la respuesta generada por IA en este caso era “probablemente más subjetiva de lo que debería ser para la consulta en particular”.

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Esta observación pone de manifiesto que, aunque la tecnología ha avanzado, todavía se enfrenta a desafíos en la objetividad de la información que entrega, sobre todo en temas donde las preferencias personales pueden influir en los resultados.

El director ejecutivo agregó que la subjetividad observada podría deberse a la personalización del buscador, ya que la consulta específica realizada por Patel podría estar adaptada a su historial o uso particular del sistema. Pichai argumentó que este tipo de personalización puede llevar a que los resultados no sean completamente representativos para todos los usuarios.

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Google ha anunciado la incorporación de funciones novedosas en su buscador, impulsadas por inteligencia artificial. REUTERS/Danielle Villasana

Nuevas funciones de búsqueda y personalización en Google

Google ha anunciado la incorporación de funciones novedosas en su buscador, impulsadas por inteligencia artificial. Entre estas se encuentran la posibilidad de realizar preguntas de seguimiento y la implementación de agentes de información que efectúan búsquedas automáticas para los usuarios.

Estas características están diseñadas para mejorar la experiencia, pero también introducen nuevas complejidades respecto a la personalización y la objetividad de los resultados.

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Pichai explicó que recientemente se han incorporado más enlaces a sitios web en la sección de Descripción general de la IA, tratando de ampliar la variedad y profundidad de fuentes a las que los usuarios pueden acceder desde los resultados destacados. Según sus palabras, el objetivo es “satisfacer las expectativas de los usuarios” y mantenerlos conectados con el contenido disponible en la web.

AI Overviews son respuestas resumidas generadas por IA que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google. (Google)

Desafíos y percepciones públicas ante la inteligencia artificial

Este episodio ocurre en un contexto donde la inteligencia artificial enfrenta un escrutinio creciente por parte de la sociedad. Existen manifestaciones de rechazo, como estudiantes universitarios abucheando a directivos de empresas tecnológicas durante sus discursos y protestas contra los centros de datos.

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La percepción pública sobre el avance de la IA y su uso en herramientas cotidianas, como Google Search, se encuentra en evolución. El diálogo entre Pichai y Patel ilustra el esfuerzo de la empresa por perfeccionar sus sistemas, aunque también revela las dificultades inherentes a la integración de tecnologías inteligentes en servicios de acceso masivo a la información.

El compromiso de Google, según lo expresado por su director ejecutivo, es continuar ajustando y mejorando tanto la precisión como la neutralidad de las respuestas generadas por inteligencia artificial, asegurando que las necesidades de los usuarios y su acceso a la web permanezcan en el centro de la estrategia de desarrollo.

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Finalmente, es pertinente señalar que AI Overviews son respuestas resumidas generadas por inteligencia artificial que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google.