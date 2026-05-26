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Google renueva los widgets de tu reloj: así cambiarán WhatsApp, Spotify y más

La actualización, que estará disponible en la futura versión Wear OS 7, promete una integración homogénea y una mejor gestión de recursos en una variedad de dispositivos

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Google - Wear OS 7 - reloj inteligente - WhatsApp - tecnología - 25 de mayo
La próxima versión de Wear OS introduce un modelo renovado para la visualización y el uso de widgets en relojes inteligentes. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Android Developers)

Google renueva la experiencia de los widgets en relojes inteligentes con la llegada de una interfaz completamente actualizada. Bajo el nombre de Wear Widgets, la compañía impulsa una transformación visual y funcional que impactará directamente en aplicaciones populares como WhatsApp, Spotify, Peloton y Todoist.

Esta evolución busca unificar la apariencia y la interacción entre teléfonos móviles y dispositivos wearables, apostando por mayor simplicidad y eficiencia tanto para usuarios como para desarrolladores.

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La actualización, que estará disponible en la futura versión Wear OS 7, promete una integración homogénea y una mejor gestión de recursos en una variedad de dispositivos, incluidos los relojes inteligentes de Samsung.

Google - Wear OS 7 - reloj inteligente - WhatsApp - tecnología - 25 de mayo
La imagen muestra la pantalla circular de lo que es la interfaz de un reloj inteligente (smartwatch), mostrando una notificación para pedir comida. (Google)

Actualización de widgets en Wear OS 7 y su impacto en apps

La próxima versión de Wear OS introduce un modelo renovado para la visualización y el uso de widgets en relojes inteligentes. Wear Widgets sustituirá el sistema tradicional de tarjetas de pantalla completa por nuevos elementos interactivos, disponibles en dos formatos: uno grande con disposición de cuadrícula 2 x 2 y otro más compacto de 2 x 1.

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Esta reorganización facilita el acceso rápido a información relevante sin necesidad de abrir aplicaciones completas, mejorando la experiencia diaria de los usuarios.

Entre las primeras aplicaciones que aprovecharán esta actualización se encuentran WhatsApp, Spotify, Peloton y Todoist. Su integración permitirá a los usuarios consultar mensajes, listas de reproducción, rutinas de ejercicio o tareas pendientes directamente desde la pantalla del reloj. El objetivo es reducir los pasos necesarios para obtener datos esenciales, agilizando el uso cotidiano de los dispositivos.

Entre las primeras aplicaciones que aprovecharán esta actualización se encuentran WhatsApp, Spotify, Peloton y Todoist. (Europa Press)
Entre las primeras aplicaciones que aprovecharán esta actualización se encuentran WhatsApp, Spotify, Peloton y Todoist. (Europa Press)

La uniformidad estética es una de las prioridades de Google en este cambio. Los nuevos widgets adoptan un diseño similar al de los complementos visuales de Android, lo que favorece la coherencia entre diferentes dispositivos y simplifica la navegación.

Ventajas técnicas y compatibilidad de los Wear Widgets en relojes inteligentes

El avance técnico detrás de los Wear Widgets se apoya en la tecnología Remote Compose, una arquitectura de interfaz remota que permite gestionar elementos externos a la aplicación principal.

Gracias a este sistema, los desarrolladores pueden adaptar sus plataformas a los relojes inteligentes y otros dispositivos corporativos con menos esfuerzo y en menor tiempo.

Remote Compose facilita la creación de animaciones más atractivas y la adaptación a diferentes formatos físicos, desde esferas circulares hasta pantallas cuadradas. Esta flexibilidad amplía las posibilidades de diseño y asegura una experiencia homogénea en automóviles, terminales móviles y wearables, promoviendo una mayor integración en el ecosistema de Google.

Google renueva la experiencia de los widgets en relojes inteligentes con la llegada de una interfaz completamente actualizada. REUTERS/Carlos Jasso
Google renueva la experiencia de los widgets en relojes inteligentes con la llegada de una interfaz completamente actualizada. REUTERS/Carlos Jasso

La compatibilidad no se limita a los modelos más recientes. La API que gestiona los nuevos widgets es válida desde Wear OS 4 en adelante, lo que garantiza que una amplia gama de dispositivos podrá beneficiarse de las mejoras.

El sistema optimiza el consumo energético al gestionar directamente los comandos táctiles y los efectos visuales, evitando la ejecución innecesaria de procesos en segundo plano. Como resultado, los usuarios observarán un ahorro significativo de batería en su uso diario.

En relojes con carrusel de tarjetas horizontal, el formato grande de los nuevos widgets mantiene la visualización clásica de pantalla completa. Esto asegura que la transición a la nueva interfaz no perjudique la fluidez de navegación a la que están acostumbrados quienes utilizan estos dispositivos.

Google - Wear OS 7 - reloj inteligente - WhatsApp - tecnología - 25 de mayo
Wear Widgets sustituirá el sistema tradicional de tarjetas de pantalla completa por nuevos elementos interactivos. (Android Developers)

Integración de Wear Widgets en Galaxy Watch y otros dispositivos

La actualización de Wear OS no solo beneficia a los productos desarrollados directamente por Google. El sistema operativo permitirá que los nuevos widgets se integren también en relojes inteligentes de firmas como Samsung.

Así, los Galaxy Watch podrán nutrirse de tarjetas de información múltiple provenientes de aplicaciones externas, ampliando su funcionalidad y eliminando restricciones que antes limitaban ciertas actualizaciones solo a modelos propios de la marca coreana.

Esta apertura facilita a empresas independientes y usuarios particulares la creación y adaptación de aplicaciones, gracias a un proceso de desarrollo más ágil y menos restrictivo. El ecosistema de Samsung se verá fortalecido al contar con una mayor diversidad de componentes visuales y funcionales, alineados con la estrategia de unificación estética de Google.

La actualización de Wear OS no solo beneficia a los productos desarrollados directamente por Google. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
La actualización de Wear OS no solo beneficia a los productos desarrollados directamente por Google. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Aunque ya se conocen las primeras aplicaciones adaptadas y las principales características de los Wear Widgets, aún falta información sobre la fecha exacta del lanzamiento global de Wear OS 7.

El despliegue definitivo permitirá comprobar el comportamiento real de los nuevos widgets en distintos dispositivos y mercados, así como evaluar el impacto visual y funcional que aportarán a los relojes inteligentes disponibles en la actualidad.

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