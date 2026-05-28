Quién es Roly Santacroce, el intendente que pidió licencia para ir al Mundial 2026 con sus amigos

El jefe comunal asistió a los mundiales de 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, siempre junto al mismo grupo de amigos

Roly Santacroce, actual intendente de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe, solicitó licencia por 17 días con el propósito de viajar a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El funcionario argumentó el pedido de licencia en la necesidad de acompañar a la Scaloneta junto a un grupo de amigos, con quienes mantiene la tradición de asistir a cada cita mundialista desde hace varios años.

La historia de Rolvider “Roly” Santacroce está marcada por una larga trayectoria en la función pública local. Nacido en la provincia de Buenos Aires en 1967, se radicó en Funes hace más de treinta años. Su camino en la política comenzó en 2002.

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Antes de asumir la intendencia, se desempeñó dos veces como concejal, rol desde el que construyó su base de apoyo en la ciudad. En 2019, el voto popular lo llevó al cargo máximo del municipio y, tras finalizar ese primer mandato, fue reelegido en 2023.

Santacroce se identifica con el peronismo y trazó alianzas con el espacio Provincias Unidas, donde confluyen dirigentes y gobernadores del interior, entre ellos el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.

Santacroce, intendente de Funes desde 2019, reelegido en 2023, con raíces en el peronismo y actualmente alineado con el espacio Provincias Unidas

El jefe comunal no escondió en ningún momento las razones de su viaje. “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, explicó en diálogo con Cadena 3.

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La edición de 2026 marcará su séptima presencia consecutiva en una Copa del Mundo: “A seis mundiales fui: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, afirmó categórico. El itinerario incluye los tres partidos de Argentina en la Zona J: el primero, el 16 de junio ante Argelia en Kansas City; el segundo, el 22 de junio frente a Austria en Dallas; y el último, el 28 de junio contra Jordania nuevamente en Kansas City. De acuerdo con las fuentes consultadas, uno de sus amigos ya lo espera en territorio estadounidense.

La licencia solicitada por Santacroce responde al reglamento municipal que exige autorización del Concejo para ausencias superiores a cinco días e involucra la delegación del mando al presidente del Concejo Deliberante, Carlos Olmedo. “Pido licencia, como hice cuatro años atrás, cuando fui a Qatar y también era intendente. Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos. Pido una licencia, como hago siempre”, explicó Santacroce. Durante ese período, será Olmedo quien ocupe el despacho principal del municipio.

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La medida generó cuestionamientos en la política local, en particular desde la oposición, que señaló la oportunidad del viaje en un contexto económico adverso y con desafíos para la gestión municipal. Santacroce, lejos de evitar el tema, justificó su decisión con una frase que rápidamente se viralizó: “Son unos días nada más, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente. Trabajo mucho. No tuve vacaciones”, sostuvo.

Funes, ubicada a unos 16 kilómetros de Rosario, es la ciudad donde tienen sus casas Lionel Messi y Ángel Di María

La relación de Santacroce con el fútbol trasciende el plano personal. En Funes residen figuras como Lionel Messi y Ángel Di María, quienes mantienen vínculos con la ciudad.

El intendente compartió en redes sociales imágenes junto a Messi, a quien declaró ciudadano ilustre de Funes y visitó en su domicilio de la localidad. “Tu humildad y tu grandeza nos hace muy bien a los argentinos. Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha”, publicó el funcionario junto a una fotografía de sus hijos con el capitán de la Selección.

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El perfil de Santacroce se completa con su integración a distintos espacios políticos. Originalmente identificado con el Frente de Todos, el intendente recalculó su posición en los últimos años, alineándose con Provincias Unidas y generando acuerdos con referentes peronistas del interior. El mandatario de Funes sostiene que este tipo de viajes forman parte de sus costumbres y que el procedimiento institucional para delegar su cargo durante la ausencia está resuelto: “Es lo que corresponde”.

Mientras la ciudad continúa con su agenda local, Santacroce prepara su valija con la logística definida. El 16 de junio, con la bandera argentina en mano, se sumará a los hinchas que acompañarán al equipo en su debut mundialista. La licencia ya fue aprobada y el relevo está en marcha, según detallaron los medios nacionales.

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