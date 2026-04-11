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Gratis por menos de 3 días: regalan para siempre este juego en Steam, PlayStation y Xbox

Graveyard Keeper, el simulador de gestión medieval, puede descargarse sin costo hasta el 13 de abril

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Graveyard Keeper
Graveyard Keeper está disponible sin costo por tiempo limitado en Steam, PlayStation y Xbox. (Lazy Bear Games)

El universo de los videojuegos suele sorprender con ofertas limitadas que permiten a jugadores de todo el mundo ampliar su biblioteca digital sin coste alguno. Esta semana, la atención recae en Graveyard Keeper, el simulador de gestión medieval desarrollado por Lazy Bear Games, que puede descargarse gratis y conservarse para siempre en Steam, PlayStation y Xbox.

Cómo reclamar Graveyard Keeper gratis

La promoción estará disponible hasta el 13 de abril a las 17:00 (UTC). Para beneficiarse, solo es necesario acceder a la tienda digital correspondiente —Steam, PlayStation Store o Xbox Store—, buscar el juego y añadirlo a la cuenta. Una vez reclamado, el usuario podrá conservarlo indefinidamente. Cabe destacar que la promoción no incluye la versión para Nintendo Switch.

Graveyard Keeper puede jugarse tanto en Windows como en macOS a través de Steam, y es compatible con PlayStation 4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Esta es la primera vez que el juego se ofrece de forma gratuita en estas plataformas, ya que habitualmente la versión para PC se vendía por unos 4 dólares, sin incluir sus expansiones.

Graveyard Keeper
La promoción permite conservar el juego gratis para siempre si se reclama antes del 13 de abril. (Lazy Bear Games)

¿De qué trata Graveyard Keeper?

Lanzado en 2018, Graveyard Keeper propone un enfoque original dentro del género de simulación. El jugador asume el rol de administrador de un cementerio en una ambientación medieval, con la tarea de mantener y expandir el negocio. A diferencia de otros simuladores, la narrativa y las mecánicas giran en torno a decisiones de moral dudosa, actividades poco convencionales y un tono deliberadamente absurdo que mezcla humor negro con la gestión de recursos.

La jugabilidad recuerda a títulos como Stardew Valley, aunque las comparaciones señalan que la interacción entre las distintas mecánicas de Graveyard Keeper no es tan pulida como en el popular simulador agrícola, y algunos jugadores han destacado un nivel de dificultad desigual. Pese a ello, las valoraciones en Steam son mayoritariamente positivas, con un 85% de opiniones favorables.

El motivo detrás del regalo: llega Graveyard Keeper 2

La campaña gratuita de Graveyard Keeper coincide con la presentación oficial de Graveyard Keeper 2 en el evento Triple-i Initiative 2026. La secuela, que se lanzará a finales de 2026 para Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, promete ampliar de manera significativa la experiencia del juego original.

Graveyard Keeper
El juego ofrece una experiencia de gestión medieval con decisiones morales poco convencionales. (Lazy Bear Games)

En esta nueva entrega, los jugadores no solo gestionarán el cementerio, sino que también asumirán el papel de Inquisidor General, añadiendo elementos estratégicos y bélicos.

Entre las novedades destacan la reconstrucción y automatización de la Villa, la producción de armas y armaduras, y la dirección de un ejército de muertos vivientes para proteger el reino de un apocalipsis zombi. Además, los encargos y la ayuda a los habitantes se combinan con la posibilidad de delegar tareas a trabajadores no muertos, reforzando la dimensión de automatización y expansión del negocio.

Valoraciones y recepción del juego

Graveyard Keeper ha recibido una puntuación mixta en la prensa especializada, con un Metascore de 69 sobre 100, pero ha conquistado a la comunidad de jugadores de Steam, donde mantiene un 85% de valoraciones positivas. Las críticas resaltan su originalidad y sentido del humor, aunque advierten sobre la curva de dificultad y la integración de sus sistemas.

Graveyard Keeper 2
La campaña gratuita coincide con el anuncio de Graveyard Keeper 2, previsto para 2026. (Lazy Bear Games)

El hecho de que se ofrezca gratuitamente representa una ocasión excepcional tanto para quienes buscan probar el simulador por primera vez como para los seguidores que esperan la llegada de la secuela.

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