La Ruta 66 se prepara para cumplir cien años y 5 ciudades se visten de fiesta para conmemorarlo

El centenario de la Ruta 66 impulsa celebraciones y restauraciones en sus cinco paradas esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del centenario de la Ruta 66, paradas imprescindibles y celebraciones atraen a viajeros que buscan revivir el espíritu pionero de la legendaria carretera que conecta Chicago y Los Ángeles. Símbolo del viaje por carretera y de la cultura estadounidense, la Ruta Madre se convierte en protagonista de múltiples festejos.

Estas cinco paradas, que son esenciales, ofrecen historia, arte, festividades, arquitectura y cultura local. Cada una se distingue por su legado y atractivos únicos, desde arquitectura emblemática hasta celebraciones musicales, transformándose en escala obligada para quienes desean experimentar la ruta en su centenario.

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Fundada en 1926 para unir Chicago y Los Ángeles, la Ruta 66 simboliza la libertad de empezar de nuevo y una tradición de aventuras sobre el asfalto. Inspiradora de libros y canciones, la vía fue escenario de hitos como el éxodo durante el Dust Bowl o el auge del turismo a mediados del siglo XX. De acuerdo con CNN, el centenario impulsó la restauración de íconos históricos y un renovado entusiasmo turístico.

San Luis, Misuri

San Luis recibe a los viajeros de la Ruta 66 con el puente Chain of Rocks y el emblemático Gateway Arch como íconos históricos (Wikipedia)

Después de dejar atrás Chicago y cruzar el río Misisipi, la Ruta 66 accede a San Luis, Misuri, donde se conservan lugares emblemáticos como el puente Chain of Rocks, ahora habilitado para peatones y ciclistas.

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El trayecto por el centro permite descubrir el Gateway Arch y el antiguo Palacio de Justicia, entre otros hitos urbanos.

Un punto tradicional es el Ted Drewes Frozen Custard, abierto en 1941, reconocido por su helado de vainilla y su ambiente retro. En los alrededores, el Parque Estatal de la Ruta 66 alberga una posada de los años treinta transformada en museo y tienda de recuerdos.

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Springfield, Misuri

Springfield honra su rol como 'Lugar de Nacimiento de la Ruta 66' con festivales de autos clásicos, música y el museo dedicado a la carretera (Wikimedia Commons)

En Springfield, Misuri, el empresario John T. Woodruff promovió la adopción del número 66 para la carretera, convencido de su sonoridad, lo que, según Sean FitzGibbons, director del Museo de Historia, marcó la identidad mítica de la ruta.

El museo, situado en The Square, expone “Millas de Recuerdos” de junio a septiembre y resguarda una cápsula del tiempo que será abierta en 2126, símbolo de continuidad.

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La plaza central será sede del Festival del Lugar de Nacimiento de la Ruta 66 el 7 y 8 de agosto, con música y exhibición de autos clásicos. Además, Springfield preserva el Museo del Automóvil de la Ruta 66 y moteles como el Rockwood Motor Court (1929) y el Route 66 Rail Haven (1938).

Tulsa, Oklahoma

Tulsa se destaca por su patrimonio de letreros de neón, la estatua del 'Vaquero Espacial' y celebraciones que buscan récords turísticos (Wikimedia Commons)

Tulsa, Oklahoma, desempeñó un papel clave en el desarrollo de la Ruta 66, impulsada por el empresario Cyrus Avery, considerado uno de sus fundadores.

El Meadow Gold District se distingue por su letrero de neón desde 1934 y más de una docena de avisos históricos, junto a la tienda Buck Atom’s Cosmic Curios, presidida por una monumental estatua del “Vaquero Espacial”.

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Tulsa alberga el Centro Woody Guthrie, dedicado al legendario músico ligado a la carretera. Monumentos como la Plaza del Centenario Cyrus Avery y el Parque de Letreros de Neón resaltan la dimensión cultural de la Ruta 66. En 2026, la ciudad buscará batir el récord con el desfile Tulsa’s Route 66 Capital Cruise el 30 de mayo, según especificó CNN.

Albuquerque, Nuevo México

La arquitectura Pueblo Deco y los históricos moteles de Albuquerque convierten a la ciudad en un destino clave en la Ruta 66 (Wikimedia Commons)

En el oeste, Albuquerque, Nuevo México, brilla por su arquitectura Pueblo Deco a lo largo de Central Avenue, trazado original de la Ruta 66.

Destacan el Teatro KiMo (1927), el Motel El Vado (1937) y antiguas gasolineras convertidas en restaurantes temáticos, ejemplo de la integración entre tradición e innovación local.

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Alicia M. Romero, curadora del Museo de Albuquerque, subraya cómo el auge de los centros comerciales en los años cincuenta permitió preservar edificios históricos, hoy adaptados a nuevos usos. El Museo de Albuquerque presentará la muestra “La otra Ruta 66: 100 años de personas, identidad y lugar en Albuquerque” del 6 de junio de 2026 al 3 de enero de 2027. Durante todo el año, festivales y conciertos al aire libre llenan la agenda cultural.

Winslow, Arizona

Winslow vive un renovado auge turístico gracias a su famosa esquina y eventos que celebran la identidad local en la Ruta 66 (Wikimedia Commons)

Winslow, Arizona, vive hoy un resurgimiento turístico motivado por su mítica esquina, inmortalizada por los Eagles en los años setenta. En la intersección de Kinsley Avenue y Old Highway 66 se levanta la estatua de Glenn Frey, punto de encuentro para admiradores de la música y viajeros nostálgicos.

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El histórico Hotel La Posada, inaugurado en 1930, se ha consolidado como parada obligada gracias a su ambiente clásico y a la variedad de eventos del centenario: recorridos de pubs, el Standing Horse Route 66 Powwow, exhibiciones de autos y conciertos durante los meses de junio y julio.

Winslow ejemplifica el renacer de las comunidades que, tras verse apartadas por los cambios de la carretera, celebran su historia común y la fuerza de la identidad local.

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A cien años de su nacimiento, la Ruta Madre inspira a redescubrir y valorar los lugares y tradiciones que han marcado el viaje por carretera en Estados Unidos.