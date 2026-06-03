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Tras los abucheos a los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat, llegó la reacción del secretario de Cultura Leonardo Cifelli: “Un clásico de los kukas”

Los cineastas fueron silbados cuando homenajeaban a Luis Brandoni durante los Premios Sur dedicados al cine nacional, y el titular de Cultura de la Nación alimentó la polémica: “Se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto con silbidos y agresiones”, posteó

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Mariano Cohn, Gastón Duprat y ﻿Leonardo Cifelli
Los cineastas fueron abucheados tras mencionar a Luis Brandoni, y el funcionario Cifelli no se calló...

La entrega de los Premios Sur reabrió la disputa política dentro del cine argentino cuando los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat fueron abucheados al subir al escenario para homenajear a Luis Brandoni, un episodio que después escaló al Gobierno con la intervención del secretario de Cultura Leonardo Cifelli, quien definió los silbidos como un “clásico de los kukas”.

La controversia continuó fuera de la ceremonia con nuevas tomas de posición. Desde Bélgica, donde es embajador, Fernando Iglesias afirmó que “a la canalla beneficiaria de subsidios solo les faltaba silbar al Beto Brandoni”, aunque durante la transmisión algunos artistas que hablaron después de los directores sostuvieron que los abucheos no habían sido contra el actor.

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Según el texto fuente, la ceremonia organizada por la Academia de Cine de la Argentina volvió a exponer la grieta entre artistas identificados con el kirchnerismo y figuras que lo cuestionan, entre ellas Cohn y Duprat, responsables de Homo Argentum y de la serie El encargado.

Premios Sur
Gastón Duprat, este martes, durante la entrega de los Premios Sur
Premios Sur
Mariano Cohn, socio dinéfilo de Gastón Duprat, en un momento de la gala de los Premios Sur

Homenaje a Luis Brandoni, silbidos y abucheos

Cohn fue el primero en hablar durante el homenaje al fallecido Brandoni. Allí recordó que ellos no coincidían con ciertas posturas de la Academia y que ya se lo habían manifestado “a esta comisión directiva y a otras”, una frase que, según el texto fuente, provocó murmullos en la sala.

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El director dijo que, pese a esas diferencias, estaban allí para recordar “a un amigo”. Después describió a Brandoni como un hombre “valiente y con valores”.

Duprat retomó esa caracterización y la repitió en su intervención. Los silbidos, de acuerdo con el texto fuente, se escucharon cuando el director de Mi obra maestra sostuvo que Brandoni había sido “perseguido por el gobierno peronista”, incluso antes de la dictadura militar.

Los abucheos crecieron cuando Duprat recordó una frase que, según dijo, Brandoni le había transmitido sobre el período entre 2003 y 2015. En ese tramo, añadió, el actor le había dicho que no había tenido prácticamente lugar en las 2.500 películas que se produjeron durante esos años.

Cifelli e Iglesias, la polémica

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, retomó el episodio al día siguiente. “Un clásico de los kukas”, comentó sobre los abucheos que recibieron los directores.

“Un clásico de los kukas. Se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto con silbidos, abucheos y agresiones. Duprat y Cohn estaban recordando al gran Luis Brandoni, un ejemplo de nuestra cultura que ya tuvo que tolerarlos en su época. Lamentables”, posteó el funcionario.

Cifelli agregó que quienes silbaron “se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto con silbidos, abucheos y agresiones”. También sostuvo: “Duprat y Cohn estaban recordando al gran Luis Brandoni, un ejemplo de nuestra cultura que ya tuvo que tolerarlos en su época. Lamentables”.

Según el texto fuente, el funcionario integra el entorno político de Karina Milei y antes de llegar al Gobierno nacional había trabajado como productor teatral.

Premios Sur
Dolores Fonzi no quiso dejar de lado la cruda realidad, y pidió un minuto de silencio por el Caso Agostina en los Premios Sur

La respuesta más directa sobre a quién estuvieron dirigidos los silbidos la dio Matías Mosteirin, productor de El Eternauta, cuando subió a agradecer el premio a Mejor Serie. Al fijar posición, dijo que los abucheos “no habían sido contra Brandoni” y definió al actor como un hombre de valores.

Al subir al escenario a recibir el premio por parte de Camila Pláate, Dolores Fonzi llamó a los presentes a hacer silencio por el crimen de la nena y, además, convocar a la marcha de Ni Una Menos de este miércoles (Premios Sur – TNT)

Dolores Fonzi recordó a Agostina Vega

La vigésima edición de los Premiso sur, celebrada en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, quedó marcada por una postal que trascendió la alegría de los galardones. Cuando Dolores Fonzi subió a recibir la estatuilla en lugar de Camila Pláate como actriz revelación y actriz de reparto, tuvo un gesto elocuente y conmovedor. La actriz dedicó un minuto de silencio a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y cerró su intervención con una referencia directa a la movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos.

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