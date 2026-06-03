McGregor regresa después de cinco años y el campeón de la UFC Makhachev ya tiene su veredicto

Islam Makhachev asegura que Max Holloway tiene posibilidades de vencer a Conor McGregor en UFC 329, según declaraciones durante la final de la Champions League (Mandatory Credit: Ed Mulholland-Imagn Images)

El campeón de la UFC Islam Makhachev pronosticó que Max Holloway puede imponerse a Conor McGregor, que volverá al octágono el 11 de junio en el evento UFC 329 tras cinco años sin competir en artes marciales mixtas.

“Creo que Max lo puede vencer”, afirmó el daguestaní en una entrevista con UFC on TNT Sports durante la final de la UEFA Champions League, en declaraciones citadas por Mundo Deportivo; el comentario instaló el eje del combate en el rendimiento del irlandés ante un rival de ritmo alto.

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El contexto del regreso de McGregor

De acuerdo con Mundo Deportivo, McGregor encaró su vuelta después de atravesar un proceso de desintoxicación con ibogaína y de recibir una sentencia firme por un caso de violación en Irlanda. Ese trasfondo reubicó el interés público en torno a su figura y puso la atención sobre su preparación y su forma actual.

El regreso de Conor McGregor al octágono tras cinco años coincide con la atención mediática por su proceso de desintoxicación y reciente sentencia judicial en Irlanda (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El enfrentamiento con Holloway será su primera pelea oficial tras un parate extendido y lo colocará ante uno de los exponentes más consistentes de la UFC. El cruce también reactivará la discusión sobre su evolución como peleador, más allá de la popularidad y del impacto mediático que suele acompañarlo.

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La rutina que describió McGregor para su regreso

McGregor aseguró que llega con un enfoque distinto y con una preparación más estricta. En una entrevista citada por Mundo Deportivo, afirmó que piensa repetir una actuación técnicamente dominante y que su día a día quedó ordenado alrededor del entrenamiento, con el entrenador John Kavanagh como una referencia central.

Conor McGregor declara que vuelve a la UFC con una rutina de entrenamiento más estricta, centrada entre su propio gimnasio y el de su coach John Kavanagh (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

“Fue una masterclass de artes marciales, y planeo hacer lo mismo de nuevo. Planeo mostrar mi mejora y mis nuevas cualidades en el octágono. Estoy muy emocionado por ello; la preparación está yendo genial: vivo, respiro y duermo en el gimnasio. Literalmente, vivo en el gimnasio. Tengo una base aquí y otra en el gimnasio de mi coach John Kavanagh, y estoy entre las dos”, sostuvo.

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La descripción apuntó a reforzar la idea de continuidad en el trabajo y de un esquema de campamento dividido entre dos sedes. En su relato, el entrenamiento pasó a ocupar el centro de la rutina, con una dedicación permanente y un objetivo explícito: “mostrar mi mejora y mis nuevas cualidades” cuando vuelva a competir.

El desafío de Holloway y el juicio de Makhachev

El campeón Islam Makhachev afirma que Holloway puede exigir a McGregor con presión constante, resistencia y precisión, generando expectativa sobre el combate UFC 329 (Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Holloway aparece como un rival asociado a un estilo de presión constante, volumen de golpeo y consistencia táctica. Esa combinación suele obligar a sostener un plan de pelea durante los asaltos y a responder ante cambios de ritmo sin conceder errores.

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En esa línea, el pronóstico de Makhachev no funcionó como una opinión aislada: instaló, desde la voz de un campeón vigente, la idea de que Holloway tiene herramientas para exigirle a McGregor continuidad, resistencia y precisión. El daguestaní formuló su predicción en un contexto público y sus palabras quedaron amplificadas por el interés que despierta cada anuncio del irlandés.

Un antecedente de tensión con el entorno de Nurmagomedov

La rivalidad entre el entorno de Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor resurge tras el antecedente de la batalla campal en la pelea anterior entre ambos equipos

La relación entre Makhachev y McGregor arrastra un trasfondo conflictivo asociado a la rivalidad con el equipo de Khabib Nurmagomedov. Makhachev participó en la batalla campal que siguió a la pelea entre McGregor y Nurmagomedov, un episodio que, según el repaso citado por Mundo Deportivo, llevó al presidente de la UFC, Dana White, a evaluar la expulsión del campeón ruso en aquel momento.

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Ese antecedente elevó la tensión entre los equipos y reforzó la enemistad con McGregor. El regreso del irlandés, a sus 37 años, quedará sometido al veredicto del octágono: si logra sostener el nivel que promete o si, como anticipó Makhachev, Holloway termina por imponerse.