El gesto de Scaloni con tres hinchas de Argentina que recorrieron 17.000 kilómetros en bicicleta para estar en el Mundial 2026

Vicente Conculini dio más detalles de la travesía en charla con Radio La Red

Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez llegaron a las puertas de Kansas City después de pedalear 17.000 kilómetros desde Gualeguaychú con un objetivo preciso: alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un viaje que comenzó el 16 de agosto de 2025 e implicó una recorrida por 17 países.

La cuenta oficial de la ciudad de Kansas en X celebró su arribo con un mensaje dirigido a los tres argentinos y destacó que llevaban casi 300 días sobre la bicicleta para llegar a esa región estadounidense con vistas a la participación de la Albiceleste en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. La revolución generada por ellos motivó que fueran recibidos en la concentración de la Selección en Kansas por el entrenador Lionel Scaloni y sus colaboradores más cercanos (Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala) en compañía del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

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“Mi admiración total. La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores y, por sobre todas las cosas, por la Scaloneta no tiene límites, no conoce fronteras. Esto es un claro ejemplo de ello. ¡Felicitaciones y a disfrutar la estadía en Kansas!“, escribió Tapia a través de una publicación en redes sociales.

El presidente de la AFA y el DT de la Selección posaron con los tres hinchas que viajaron desde Entre Rios a Estados Unidos

Horas atrás, Conculini brindó más detalles de la travesía en diálogo con Radio La Red: “Los tres somos de Gualeguaychú. Salimos desde allá el 16 de agosto. Ya hace diez meses. Estamos acá después de 17.000 kilómetros y 17 países”.

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La expedición estuvo integrada por los tres hombres, conocidos como los “biciviajeros” de Gualeguaychú. La salida fue desde la Municipalidad y, desde entonces, compartieron cada etapa en su cuenta de Instagram @enbiciandoalmundo.

Uno de los momentos más recordados del viaje ocurrió en Texas, donde conocieron a Manu Ginóbili. El contacto surgió por redes sociales y terminó en una extensa charla en persona: “Hace dos semanas pudimos conocerlo. Le escribimos por Instagram. Y lo conocimos en San Antonio. Fuimos al primer partido de la semifinal (contra Oklahoma City Thunder), lo vimos ahí y, al otro día, nos invitó a tomar un café. Estaba la madre, que gracias a ella hicimos el contacto. Compartimos una hora y media tomando café y mate”.

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La publicación de la ciudad de Kansas para darles la bienvenida a los "biciviajeros" de Gualeguaychú

A continuación, dio detalles de la conversación con el tetracampeón de la NBA y medallista de oro con la Generación Dorada en Atenas 2004: “Nos contó cómo estaba después del retiro; está muy dedicado a los hijos y está muy contento por eso. Estaba aconsejando poquito a los Spurs, porque no se quiere involucrar tanto para no perder tanto con su familia. Y que tiene pensado hacer un viaje en bicicleta por los Siete Lagos, en el sur de Argentina. Y nos preguntaba qué tenía que llevar. Estaba muy contento”.

El trayecto hasta Estados Unidos combinó llanuras en Argentina y Uruguay, montañas en Bolivia y costa del Pacífico en Perú. También incluyó episodios de riesgo en Ecuador y Colombia, donde debieron alterar la marcha por situaciones de violencia, según explicó el portal 3200, El Código del Deporte. En la región ecuatoriana de Machala, quedaron en medio de un contexto marcado por un motín carcelario que terminó con varios asesinatos y, poco después, en el sur colombiano, un coche bomba explotó a pocos kilómetros del lugar por el que iban a pasar. “Tuvimos que resguardarnos y al otro día vimos el vehículo incendiado”, arrojaron los viajeros.

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A esas escenas se sumaron la altura en Bolivia, Perú y Colombia, el calor extremo, el cansancio acumulado y la incertidumbre del camino.

Tres ciclistas argentinos recorrieron 17 países para llegar al Mundial 2026 y acompañar a la Selección Argentina en Kansas City. (Crédito: @enbiciandoalmundo-Instagram)

Conculini explicó a Radio La Red que, a pesar del desgaste, el estado físico les permitió sostener el plan. “Los tres estamos enteros, con salud, eso es lo fundamental. Cada uno estará sintiendo cosas diferentes... Por el momento, yo estoy tranquilo, agradeciendo a toda la gente por supuesto, pero mañana será otra historia, veré cómo me sentiré”.

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El objetivo inmediato es conseguir entradas para el debut argentino: “Intentamos comprar cinco veces en la venta de FIFA. Sabemos que los precios están muy caros en la reventa. Vamos a esperar unos días más y vamos a comprar... Tenemos que estar sí o sí en el primer partido”.

La expedición nació por iniciativa de Miguel Silio, que ya había llegado en bicicleta a Rusia 2018 y a Qatar 2022 desde Madrid, según 3200. “Viajar en bicicleta te permite conocer un país de verdad: lo lindo, lo feo y sobre todo a la gente”, declararon en el intercambio con esa fuente. También señalaron que encaran esta etapa “más distendidos” porque la planificación inicial les dio margen incluso ante la posibilidad de que Argentina debutara en Canadá.

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EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium