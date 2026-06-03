La categórica frase con la que un futbolista pretendido por Boca Juniors descartó su llegada

El futbolista chileno se refirió a los rumores que lo mencionaron cerca del Xeneize y aseguró que pretende seguir cumpliendo sus sueños en Europa

Felipe Loyola descartó un regreso al fútbol sudamericano y cerró la puerta a Boca Juniors en el mercado de pases de mitad de año. El lateral chileno de 25 años, con contrato vigente en el Pisa de Italia hasta junio de 2030, fue categórico en declaraciones a TNT Sports Chile: su única meta es mantenerse en el fútbol europeo y pelear por llegar a la Champions League.

“Nadie me quita el sueño de jugar la Champions League y de jugar en los mejores equipos del mundo. Yo creo que puedo llegar y tengo la convicción en mi cabeza de que lo voy a lograr“, afirmó Loyola. La declaración llegó en medio de una concentración con la selección de Chile, previa al amistoso con Portugal, y prácticamente eliminó cualquier posibilidad de negociación con el Xeneize.

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El interés de Juan Román Riquelme por el ex Independiente respondía a una necesidad concreta: el lateral derecho es una de las posiciones que más preocupa al cuerpo técnico de Boca. La dirigencia había avanzado con un contacto formal en las últimas semanas, ante los flojos rendimientos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. La respuesta pública de Loyola disipa esa posibilidad, al menos en este mercado.

Felipe Loyola descartó su llegada a Boca Juniors (REUTERS/Daniele Mascolo)

El vínculo del chileno con el Pisa tiene una historia contractual que explica parte de la situación. Loyola llegó cedido por Independiente y cumplió con la cláusula de al menos cinco partidos disputados, lo que activó de manera automática la obligación de compra: el club italiano adquirió el 70% de su pase por siete millones de euros brutos y conserva una opción para hacerse con el 30% restante. El jugador disputó 11 partidos en esa etapa, con un gol en 539 minutos en cancha.

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A pesar de ese respaldo contractual, el descenso del Pisa a la Serie B abre un interrogante sobre su continuidad en el club. Loyola, sin embargo, no lo lee como un motivo para abandonar Europa. “El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa“, sostuvo el jugador.

Felipe Loyola, de Pisa SC, celebra su primer gol en el elenco europeo (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La trayectoria del lateral, según sus propias palabras, estuvo marcada por la falta de facilidades. “Fui construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio, nunca tuve nada fácil. Todo siempre lo tuve que luchar”, afirmó. Esa lectura de su carrera es la que hoy lo impulsa a rechazar un regreso a Sudamérica, aun cuando el interés de Boca representaba una oferta de peso dentro del fútbol argentino.

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Loyola también reconoció que hubo sondeos de otros clubes que no prosperaron, sin mencionar al Xeneize de manera explícita. “Hubo conversaciones con otros clubes que no terminaron de decidirse del todo y estoy agradecido con ellos”, señaló. La frase dejó en claro que el mercado europeo también lo evaluó, aunque sin concretar ninguna oferta.

Para Boca, la negativa del chileno obliga a la dirigencia a explorar otras alternativas para el lateral derecho antes del inicio del segundo semestre. Riquelme tiene identificadas otras necesidades en el plantel, entre ellas un arquero y un delantero, según trascendió en las últimas horas.

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