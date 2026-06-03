Deportes

La categórica frase con la que un futbolista pretendido por Boca Juniors descartó su llegada

El lateral desestimó un regreso al fútbol sudamericano y reveló que su única ambición es consolidarse en el continente y disputar la Champions League

Guardar
Google icon

El futbolista chileno se refirió a los rumores que lo mencionaron cerca del Xeneize y aseguró que pretende seguir cumpliendo sus sueños en Europa

Felipe Loyola descartó un regreso al fútbol sudamericano y cerró la puerta a Boca Juniors en el mercado de pases de mitad de año. El lateral chileno de 25 años, con contrato vigente en el Pisa de Italia hasta junio de 2030, fue categórico en declaraciones a TNT Sports Chile: su única meta es mantenerse en el fútbol europeo y pelear por llegar a la Champions League.

“Nadie me quita el sueño de jugar la Champions League y de jugar en los mejores equipos del mundo. Yo creo que puedo llegar y tengo la convicción en mi cabeza de que lo voy a lograr“, afirmó Loyola. La declaración llegó en medio de una concentración con la selección de Chile, previa al amistoso con Portugal, y prácticamente eliminó cualquier posibilidad de negociación con el Xeneize.

PUBLICIDAD

El interés de Juan Román Riquelme por el ex Independiente respondía a una necesidad concreta: el lateral derecho es una de las posiciones que más preocupa al cuerpo técnico de Boca. La dirigencia había avanzado con un contacto formal en las últimas semanas, ante los flojos rendimientos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. La respuesta pública de Loyola disipa esa posibilidad, al menos en este mercado.

Felipe Loyola descartó su llegada a Boca Juniors (REUTERS/Daniele Mascolo)
Felipe Loyola descartó su llegada a Boca Juniors (REUTERS/Daniele Mascolo)

El vínculo del chileno con el Pisa tiene una historia contractual que explica parte de la situación. Loyola llegó cedido por Independiente y cumplió con la cláusula de al menos cinco partidos disputados, lo que activó de manera automática la obligación de compra: el club italiano adquirió el 70% de su pase por siete millones de euros brutos y conserva una opción para hacerse con el 30% restante. El jugador disputó 11 partidos en esa etapa, con un gol en 539 minutos en cancha.

PUBLICIDAD

A pesar de ese respaldo contractual, el descenso del Pisa a la Serie B abre un interrogante sobre su continuidad en el club. Loyola, sin embargo, no lo lee como un motivo para abandonar Europa. “El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa“, sostuvo el jugador.

Felipe Loyola, de Pisa SC, celebra su primer gol en el elenco europeo (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Felipe Loyola, de Pisa SC, celebra su primer gol en el elenco europeo (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La trayectoria del lateral, según sus propias palabras, estuvo marcada por la falta de facilidades. “Fui construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio, nunca tuve nada fácil. Todo siempre lo tuve que luchar”, afirmó. Esa lectura de su carrera es la que hoy lo impulsa a rechazar un regreso a Sudamérica, aun cuando el interés de Boca representaba una oferta de peso dentro del fútbol argentino.

Loyola también reconoció que hubo sondeos de otros clubes que no prosperaron, sin mencionar al Xeneize de manera explícita. “Hubo conversaciones con otros clubes que no terminaron de decidirse del todo y estoy agradecido con ellos”, señaló. La frase dejó en claro que el mercado europeo también lo evaluó, aunque sin concretar ninguna oferta.

Para Boca, la negativa del chileno obliga a la dirigencia a explorar otras alternativas para el lateral derecho antes del inicio del segundo semestre. Riquelme tiene identificadas otras necesidades en el plantel, entre ellas un arquero y un delantero, según trascendió en las últimas horas.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFelipe LoyolaClub IndependientePisa SCBoca Juniors

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Por primera vez desde la llegada de la delegación completa a Estados Unidos, la práctica de este miércoles tiene prensa y aficionados designados por la FIFA en las instalaciones del CMNPC

EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

El gesto de Donnarumma en el himno de Italia durante el primer amistoso tras quedarse sin Mundial: la camiseta que hizo furor

La Azzurra derrotó 1-0 a Luxemburgo en un partido especial porque se trató de su regreso a la competencia tras caer con Bosnia en el Repechaje

El gesto de Donnarumma en el himno de Italia durante el primer amistoso tras quedarse sin Mundial: la camiseta que hizo furor

Un ex piloto de Fórmula 1 reveló las dos claves que sacaron la mejor versión de Colapinto en la Máxima

Jolyon Palmer corrió en la Máxima hace una década y dio detalles de su charla con el piloto argentino. Los argumentos emocionales y el medio mecánico para su consolidación en Alpine

Un ex piloto de Fórmula 1 reveló las dos claves que sacaron la mejor versión de Colapinto en la Máxima

Revelaron cuánto podrían ganar los árbitros en el Mundial: la cifra por llegar a dirigir la final

Pese a que no hay montos oficiales, un ex réferi sacó a la luz los salarios que perciben

Revelaron cuánto podrían ganar los árbitros en el Mundial: la cifra por llegar a dirigir la final

El emotivo video de Messi desde el búnker de Argentina tras ganar el premio Princesa de Asturias: cómo se enteró de la distinción

“Es un orgullo muy grande”, dijo el delantero, que contó en la filmación cómo se enteró de la distinción

El emotivo video de Messi desde el búnker de Argentina tras ganar el premio Princesa de Asturias: cómo se enteró de la distinción

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Un modelo de IA detecta talento futbolístico en videos y conecta a jóvenes con clubes profesionales

El gesto de Donnarumma en el himno de Italia durante el primer amistoso tras quedarse sin Mundial: la camiseta que hizo furor

Un ex piloto de Fórmula 1 reveló las dos claves que sacaron la mejor versión de Colapinto en la Máxima

Revelaron cuánto podrían ganar los árbitros en el Mundial: la cifra por llegar a dirigir la final

TELESHOW

El mal momento de Lola y Yanina Latorre en Budapest: “Mi hermano casi se agarra a trompadas con un francés”

El mal momento de Lola y Yanina Latorre en Budapest: “Mi hermano casi se agarra a trompadas con un francés”

El llanto de Danelik por no regresar a la casa de Gran Hermano que se hizo viral: "Tengo un nudo en la garganta"

La reacción de Ricardo Darín al ser distinguido por el Festival de San Sebastián y recibir elogios de una famosa revista

Tras los abucheos a los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat, llegó la reacción del secretario de Cultura Leonardo Cifelli: “Un clásico de los kukas”

Murió Marita Monteleone, la emblemática voz de los mensajes telefónicos en Argentina y figura de la locución

INFOBAE AMÉRICA

Un juez amplió a cinco meses la prisión preventiva de Luis Arce por el caso del Fondo Indígena

Un juez amplió a cinco meses la prisión preventiva de Luis Arce por el caso del Fondo Indígena

Honduras: Mujer es hallada muerta en su vivienda en Cortés; pareja sentimental es buscada por la Policía

Mujeres emprendedoras reciben más de $375,000 en capital semilla para impulsar 95 empresas en El Salvador

Honduras busca convertirse en un polo turístico regional y atraer nuevas inversiones, afirma Nasry Asfura en foro iberoamericano

¿Qué cambiará en Panamá con la nueva regulación para trabajos en ríos y quebradas?