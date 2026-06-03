El esperado encuentro entre Tim Payne y el influencer argentino que lo convirtió en una figura mundial: “¿Por qué a mí?”

El neozelandés y el influencer se conocieron cara a cara

Después del partido ante Haití, Tim Payne y Valentín Scarsini -el influencer argentino conocido como “Scarso” que lo convirtió en fenómeno viral- se encontraron cara a cara por primera vez. El encuentro cerró el círculo de una historia que comenzó con un lateral derecho de 4.715 seguidores en Instagram y terminó con más de 4,5 millones.

El saludo fue en dos idiomas y con un abrazo. “My friend” (mi amigo), arrancó Scarsini. “Valen”, respondió Payne. Desde ahí, la conversación entre ambos alternó el inglés y el español con naturalidad, y con las limitaciones de cada uno. “¿Hablas español?”, preguntó el argentino. “Poquito”, contestó el defensor del Wellington Phoenix, entre risas.

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Payne admitió que todavía procesa lo que le pasó. “Uff, no sé. Como que no sabía qué sentir. Es tan ajeno a mí. Todavía lo estoy procesando. ¿Por qué a mí?”, le dijo a Scarsini. El futbolista nacido en Auckland el 10 de enero de 1994 contó que se enteró de la magnitud de la campaña de a poco: primero lo etiquetaron en el posteo original, y a la mañana siguiente los números ya eran incontrolables. “Simplemente no paró. Siguió así”, describió.

El encuentro entre Tim Payne y Scarso

Scarsini le preguntó si había imaginado que su cuenta llegaría a los 4 millones. La respuesta fue directa. “No. No imaginé nada de esto. Ni siquiera entendía el alcance de nada”, sostuvo Payne, que reconoció el trabajo del argentino con una frase concisa: “Gracias por todo”.

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La campaña de Scarsini, quien tenía cerca de 700.000 seguidores en TikTok y unos 460.000 en Instagram cuando lanzó el desafío, también le trajo sus propios réditos. El propio Payne lo señaló durante el encuentro: “Felicitaciones por el millón para vos también, ¿no?”. Scarsini respondió con un aplauso. “Viene de los dos lados, lo cual está bueno”, agregó el futbolista.

“Nos da visibilidad, lo cual es algo positivo. Pero al mismo tiempo, para mí, no cambio, ¿sabes? Sigo siendo la misma persona. Así que solo trato de seguir haciendo lo que hago, que es jugar al fútbol y centrarme en tratar de rendir para mi país", relató Payne sobre el suceso que lo catapultó a la fama.

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El encuentro incluyó el regalo de una camiseta por parte de Payne para el argentino -que Scarsini recibió con un “muchas gracias”- y una foto de los dos juntos, que el propio defensor bautizó con humor: “Yo con Valen”. La charla terminó con un brindis y la promesa de volver a verse. “Nos veremos de nuevo pronto”, dijo Payne antes de despedirse.

El contexto deportivo del día fue menos festivo. En el Chase Stadium de Miami, Nueva Zelanda cayó 4-0 ante Haití ante cerca de 10.000 espectadores en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Payne jugó el primer tiempo como lateral derecho en una línea de cuatro. A los 12 minutos quedó fuera de posición en el área y perdió la marca de Ruben Providence, quien abrió el marcador. Más tarde bloqueó con el cuerpo un remate que podría haber ampliado la diferencia, una acción que la hinchada -compuesta en gran parte por miembros de la comunidad de Little Haiti en Miami- celebró con una ovación. Fue reemplazado en el entretiempo por Callan Elliot.

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Sin él en la cancha, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix completaron la goleada en el segundo tiempo. El equipo dirigido por el entrenador argentino Gabriel Calderón mostró una actuación sólida en uno de sus últimos ensayos antes del inicio del torneo.

Payne, que suma más de cincuenta partidos con la camiseta de Nueva Zelanda y tiene contrato con el Wellington Phoenix hasta 2028, tiene por delante el último amistoso de los All Whites antes del debut mundialista: el enfrentamiento con Inglaterra. La selección neozelandesa, que regresó al Mundial después de 15 años, integrará el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán.

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Una publicación de 2024 mostró que Tim Payne está en pareja con la fotógrafa Michelle Peters. Más allá de su trayectoria en el fútbol, el deportista cultiva una pasión por el golf y suele difundir únicamente contenido relacionado con el deporte en sus redes. El fenómeno que involucra a Payne se inserta en una tendencia reciente en la que clubes o atletas experimentaron un aumento de seguidores gracias a campañas virales originadas en América Latina. En 2023, el FC Balzers, equipo suizo de segunda división, amplió considerablemente su audiencia digital tras protagonizar una estrategia semejante.