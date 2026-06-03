Manual de ética para la IA: reglas que no pueden faltar en el uso corporativo y personal

Herramientas autorizadas y datos protegidos, las primeras reglas para implementar IA en el trabajo - (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial avanza a paso firme en empresas y hogares, pero su adopción masiva exige definir límites claros para garantizar el uso responsable y seguro de estas tecnologías.

En un escenario donde la IA se integra en procesos productivos, atención al cliente y vida cotidiana, contar con un manual ético es cada vez más necesario para evitar riesgos, proteger la privacidad y maximizar los beneficios sociales y empresariales.

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El debate sobre la ética en la IA se ha vuelto central conforme las organizaciones implementan algoritmos para tareas estratégicas. La falta de reglas puede llevar a brechas de seguridad, decisiones sesgadas o uso indebido de información. Por ello, tanto en el entorno corporativo como en el personal, es clave establecer parámetros que orienten el desarrollo y la utilización de sistemas inteligentes.

Juan Manuel Mesa, Director General de Salesforce en Colombia, habló con Infobae Tecno, sobre los límites y usos responsables de los agentes de IA - crédito Salesforce

¿Por qué la ética es esencial en la IA?

Durante una entrevista realizada con, Juan Manuel Mesa, Director General de Salesforce en Colombia, señaló que la inteligencia artificial debe usarse para generar eficiencia, productividad y bienestar, pero siempre dentro de un marco responsable.

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“La IA vino para hacer el bien, para que la gente sea más eficiente y productiva. Sin embargo, también puede ser utilizada para fines no debidos, por lo que es fundamental enmarcar su uso bajo reglas éticas y de responsabilidad profesional”.

Mesa destaca que implementar IA de manera ética implica comprender a fondo los procesos que se desean optimizar y respetar las políticas corporativas y legales. El objetivo es asegurar que el impacto de la IA sea positivo y que los resultados respondan a los valores de la empresa y la sociedad.

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Reglas fundamentales para un manual de uso ético de la IA

La ética de la IA debe diferenciar entre el uso personal y el corporativo, ya que los riesgos y responsabilidades varían según el contexto. Estas son algunas reglas clave que no pueden faltar en un manual ético, según la visión del ejecutivo y las tendencias globales:

Registrar cambios, permitir revisiones y detectar sesgos forma parte de un enfoque responsable, con auditorías de algoritmos y documentación de resultados, para asegurar que el impacto de los modelos se alinee con valores y normas vigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso exclusivo de herramientas autorizadas en el entorno corporativo

Las empresas deben prohibir el uso de sistemas de IA personales en el trabajo. Solo se deben emplear herramientas y algoritmos aprobados por la organización, bajo políticas de seguridad claras. Incorporar IA externa puede generar fugas de datos, brechas de seguridad y exposición de información confidencial.

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Protección de datos y privacidad

Toda interacción con IA debe respetar la privacidad de los usuarios y la protección de datos personales. El acceso a información debe estar limitado de acuerdo con el cargo y la responsabilidad de cada empleado. Compartir datos sensibles fuera de los canales oficiales debe estar estrictamente prohibido.

Transparencia y trazabilidad

Los sistemas de IA deben ser transparentes en su funcionamiento y dejar constancia de las decisiones tomadas. Esto implica auditar los algoritmos, registrar cambios y permitir revisiones para identificar posibles sesgos o errores.

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Responsabilidad en la alimentación de datos

Tanto a nivel personal como corporativo, es fundamental verificar la calidad y la veracidad de los datos utilizados para entrenar modelos de IA. Alimentar algoritmos con información incorrecta, no verificada o sesgada puede derivar en resultados poco éticos o perjudiciales.

Límites en el uso y propósito

La IA debe emplearse únicamente para los fines definidos por la empresa o el usuario, y cualquier desvío de esos propósitos debe estar regulado. Automatizar procesos sin entender su impacto puede conducir a decisiones injustas o ineficientes.

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Supervisión humana y rendición de cuentas

Las decisiones críticas nunca deben quedar exclusivamente en manos de la IA. Debe existir supervisión humana para validar los resultados y asumir la responsabilidad ante errores o consecuencias inesperadas.

Ética en el uso personal de la IA

En el ámbito doméstico, la libertad de experimentar con IA es mayor, pero no exenta de riesgos. Alimentar asistentes personales o chatbots con datos obtenidos de fuentes dudosas puede no causar daño inmediato, pero sí generar resultados poco fiables o desinformación.

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La responsabilidad recae en verificar la procedencia de los datos y evitar contribuir a la propagación de información falsa o dañina.

El desarrollo de la inteligencia artificial debe ir acompañado de una cultura ética que priorice la transparencia, la privacidad y el bien común. Implementar manuales y códigos de conducta es el primer paso para asegurar que la IA sea una aliada de la eficiencia y la innovación, sin dejar de lado la protección de los derechos y la seguridad de las personas.

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La ética no es un complemento, sino una condición indispensable para el éxito sostenible de la inteligencia artificial tanto en la vida personal como en el mundo corporativo.