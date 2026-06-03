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¿Tu PC no puede instalar el último parche de Windows 11? Esta es la actualización que necesitas descargar

La actualización KB5089573, actualmente disponible para los dispositivos compatibles, se presenta como la alternativa recomendada para corregir este fallo concreto

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Se recomienda realizar esta actualización lo antes posible para evitar que los equipos queden expuestos a riesgos de seguridad. MICROSOFT
Se recomienda realizar esta actualización lo antes posible para evitar que los equipos queden expuestos a riesgos de seguridad. MICROSOFT

¿Tu computadora muestra errores al intentar instalar la última actualización de Windows 11? Desde mayo de 2026, muchos usuarios han reportado problemas con el parche más reciente distribuido por Microsoft, específicamente el KB5089549.

Si tu equipo no consigue completar el proceso y aparece el código de error 0x800f0922, existe una solución clara: descargar y aplicar la nueva actualización KB5089573, que corrige este mal funcionamiento y elimina la necesidad de recurrir a medidas alternativas.

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Actualización de Windows 11: solución para el error 0x800f0922

A raíz de la distribución de la actualización de seguridad mensual correspondiente a mayo de 2026, una cantidad considerable de equipos con Windows 11, en sus versiones más recientes, comenzó a experimentar fallos durante la instalación.

Desde mayo de 2026, muchos usuarios han reportado problemas con el parche más reciente distribuido por Microsoft. Foto: Microsoft/dpa
Desde mayo de 2026, muchos usuarios han reportado problemas con el parche más reciente distribuido por Microsoft. Foto: Microsoft/dpa

El síntoma principal era la interrupción del proceso, que suele detenerse cerca del 35% del avance, seguido del mensaje de error y la reversión automática de los cambios.

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El origen del inconveniente está relacionado con la falta de espacio libre en la partición del sistema EFI, especialmente en equipos que disponen de 10 megabytes o menos en dicha partición. Bajo estas condiciones, el sistema operativo no logra completar la actualización, lo que deriva en el mensaje de error mencionado y una instalación fallida.

Microsoft, tras reconocer el error y analizar los informes de los usuarios, determinó el alcance del problema y lanzó una solución definitiva. La actualización KB5089573, actualmente disponible para los dispositivos compatibles, se presenta como la alternativa recomendada para corregir este fallo concreto.

Microsoft lanza las actualizaciones de seguridad más importantes el segundo martes de cada mes. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Microsoft lanza las actualizaciones de seguridad más importantes el segundo martes de cada mes. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Su instalación resuelve el impedimento detectado con la actualización KB5089549 y permite que los sistemas afectados puedan recibir los parches de seguridad pertinentes sin más inconvenientes.

Importancia de mantener actualizado Windows 11 y cómo actuar ante el fallo

La costumbre de Microsoft de lanzar actualizaciones los días martes responde a la necesidad de proteger los sistemas ante vulnerabilidades que surgen constantemente. Sin embargo, en ocasiones, estos parches pueden generar complicaciones no previstas, como ha sucedido en esta oportunidad con el error de instalación.

Para quienes se encuentren ante el código de error 0x800f0922 después de intentar instalar la actualización de mayo, el paso inmediato es buscar el nuevo parche KB5089573 en Windows Update y proceder a su descarga.

Windows 11 - SecureBoot - actualización - 19 de mayo
Microsoft publica actualizaciones los martes para proteger los sistemas frente a nuevas vulnerabilidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

No es necesario implementar soluciones provisionales ni modificar manualmente particiones, ya que la actualización de junio soluciona el problema de manera integral.

Además de corregir este fallo específico, el parche más reciente incluye mejoras adicionales y corrige otros errores identificados en el sistema, por lo que su instalación no solo resuelve el problema principal, sino que también contribuye al funcionamiento general y seguro del equipo.

La compañía recomienda realizar esta actualización lo antes posible para evitar que los equipos queden expuestos a riesgos de seguridad y para garantizar la estabilidad del sistema operativo en las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11.

Windows 11 - Copilot - IA - tecnología - 27 de mayo
Pantalla de inicio de Windows 11 con el asistente integrado y opciones de interacción rápida visibles en el escritorio. (Windows Latest)

En qué mejora Windows 11 la actualización KB5089573

La actualización opcional KB5089573 para Windows 11 llega con la promesa de mejorar notablemente el desempeño del sistema. Entre sus avances más destacados, se contempla un aumento del 70% en la fluidez de la interfaz y una reducción del tiempo de apertura de aplicaciones en un 40%.

Esta propuesta se enmarca en los intentos de Microsoft por cambiar la perspectiva poco favorable que ha rodeado a Windows 11 desde su introducción, sobre todo en lo referente a la experiencia de uso y la incorporación de inteligencia artificial en funciones que no siempre resultan prioritarias para los usuarios.

Entre las novedades que aporta este parche figura el Perfil de baja latencia, el cual regula la frecuencia del procesador para optimizar la ejecución de tareas diarias. Con estas medidas, la compañía busca sentar las bases para la evolución de Windows hasta el año 2027.

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