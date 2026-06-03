El emotivo video de Messi desde el búnker de Argentina tras ganar el premio Princesa de Asturias: cómo se enteró de la distinción

El capitán de la Albiceleste se filmó desde la concentración de Argentina en Kansas

Lionel Messi agradeció este miércoles el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 con un video difundido en sus redes sociales, grabado desde el lugar de concentración de la selección argentina en Kansas, donde el equipo albiceleste afina los detalles de cara al Mundial. “Para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozcan no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera”, expresó el capitán argentino.

El mensaje llegó pocas horas después de que la Fundación Princesa de Asturias confirmara la designación en la mañana del miércoles. El galardón fue otorgado al futbolista tras evaluar 27 candidaturas de 12 nacionalidades, y el jurado resolvió distinguirlo por su trayectoria deportiva y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

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En el video, el jugador del Inter Miami, de 38 años, contó que se enteró de la noticia al despertar: “Hola a todos. Bueno, estamos acá en casa, ya con la selección concentrado, pero hoy me levanté con la noticia, con muchísimos mensajes felicitándome por el Princesa de Asturias. La verdad es que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozcan no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera. Así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido y quería decírselo, mandarles un abrazo grande a todos. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, abrazo.”

Además del video, Messi publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje escrito: “Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme”.

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El acta oficial del jurado destacó su “deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”. El jurado también valoró “su comportamiento ejemplar, su constancia y su humildad dentro y fuera del campo”.

El palmarés del rosarino incluye 47 títulos, entre ellos cuatro Champions League, diez ligas españolas, siete Copas del Rey y la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección argentina. A nivel individual, acumula ocho Balones de Oro, tres premios The Best FIFA Men’s Player y seis Botas de Oro europeas. La Fundación también subrayó su historia personal como modelo de superación tras haber enfrentado un problema de crecimiento en la infancia.

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Con este reconocimiento, Messi sucede a la tenista estadounidense Serena Williams, ganadora en 2025, y se suma a una lista que incluye figuras como Eliud Kipchoge, Pau Gasol y Carl Lewis. El fútbol solo había sido distinguido en cuatro ocasiones previas desde 1987: la selección brasileña en 2002, la española en 2010 y, en 2021, Iker Casillas y Xavi Hernández.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida por los Reyes de España y la princesa Leonor de Borbón. El galardón consiste en una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros.

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