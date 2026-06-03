Axel Kicillof llegó a Corrientes, se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés y desarrolló agenda política de cara al 2027

Axel Kicillof se reunió con Juan Pablo Valdés en Corrientes

Axel Kicillof visitó este miércoles la provincia de Corrientes y mantuvo un encuentro con el gobernador Juan Pablo Valdés que comenzó a las 16. En lo institucional, hubo firma de convenios entre ambas provincias. Una hora más tarde, brindaron una conferencia de prensa conjunta en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno.

El gobernador bonaerense fue el más locuaz. Sus críticas fuertes al gobierno nacional tensaron el ambiente. Al mandatario radical correntino se lo vio siempre inquieto y movedizo en la silla de época en la que estaba sentado.

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“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo. Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, resaltó Kicillof.

Y agregó: “Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración. En nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”.

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Por su parte, Valdés expresó: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo. Este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”.

Reclamos al gobierno nacional

Axel Kicillof y Juan Pablo Valdés firmaron convenios entre la provincia de Buenos Aires y Corrientes

Kicillof marcó además que hubo “caída de la recaudación y de los recursos para todas las provincias”. Esto repercute en los municipios. El gobernador bonaerense hizo un guiño a su anfitrión indicando que con los mandatarios locales de la UCR trabaja “muy bien”.

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Señaló que la merma de recursos es producto “de la caída de la actividad y de los recortes con la motosierra que cayeron sobre fondos que, históricamente, eran de las provincias”. “Tenemos una dificultad común. Veremos cómo la iremos planteando en adelante”, resumió.

Valdés, en tanto, destacó el diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la cumbre de mandatarios del Norte Grande (NG). Y subrayó la necesidad de una mirada federal para impulsar esta zona.

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“Difícilmente nos encuentre con el mismo reclamo que Buenos Aires, que tiene otro desarrollo. El Norte sigue teniendo la necesidad de obras de infraestructura como el gas, la conectividad y la energía para desarrollar nuestras industrias e igualarnos con la Argentina productiva. Estamos olvidados”, se quejó el mandatario correntino.

Por otro lado, abordaron la situación del INTA y la posibilidad de cierre de estaciones experimentales. Y también detallaron los alcances de los acuerdos entre ambas provincias. Uno, para desarrollar chacras experimentales. El segundo, para ubicar productos correntinos en la cadena de consumo bonaerense.

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El gobernador bonaerense se mostró más beligerante con el gobierno nacional, mientras que su par correntino manifestó incómodamente sus reclamos

“Nos encontramos con despidos del gobierno nacional en el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las compensamos en la medida de lo posible. Observamos con preocupación lo que está pasando. El desarrollo científico tecnológico es una cuestión entre el Estado y el privado”, señaló Kicillof.

Además, el mandatario bonaerense adelantó el acompañamiento a la ley de cabotaje. La norma, según Valdés, beneficiará al desarrollo correntino. Al terminar la rueda de prensa, los dos gobernadores salieron de sus sitiales y saludaron a los presentes. Entre la concurrencia se vio en mangas de camisa a Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de Buenos Aires.

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También estuvieron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. A ellos se sumaron el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el dirigente Alberto Descalzo.

“Hay que acostumbrarse a hablar”

Kicillof se despidió con un abrazo del anfitrión. Y dio otro a su antecesor y su hermano, Gustavo Valdés, actual senador provincial. “Es fundamental tener diálogo”, consignó el ex mandatario correntino.

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“A pesar de que se tengan distintos signos políticos, se puede confluir con intereses provinciales más allá de los signos políticos. En 2027 se discutirá cuál es el mejor camino para la Argentina. Este no es un año político”, consignó.

Y acotó: “Fue un encuentro institucional entre dos gobernadores. Después vendrá el diálogo o el no diálogo político en la campaña electoral. Hay que acostumbrarse a hablar y a ser, cuanto menos, educado”.

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“No charlamos de política. Sí de la situación del país. Agradecemos la visita del gobernador Kicillof a Corrientes porque en los momentos difíciles recibimos ayuda valiosa de la provincia de Buenos Aires cuando la Nación miraba para otro lado”, recordó. La situación se dio durante los incendios forestales.

“Los correntinos somos correctos”

Desde el gobierno de Corrientes aclararon que la reunión con Kicillof no está ligada a un plan electoral para 2027

Para matizar la foto de alto impacto político de Valdés y Kicillof juntos, en el gobierno de Corrientes pusieron como contrapeso el aspecto formal y protocolar del encuentro.

Una alta fuente oficial relató: “Corresponde institucional y humanamente recibir y saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. (Valdés) lo haría con cualquier otro mandatario que hubiese colaborado con nuestra provincia y pidiese visitarnos”.

¿La razón? “Porque los correntinos somos correctos y agradecidos con quienes lo han sido con nuestro pueblo. No hay banderías ni colores políticos en este encuentro”, contestó la fuente.

Luego, enumeró gestos de Kicillof hacia el gobierno de Gustavo y Juan Pablo Valdés. “Buenos Aires ha sido muy solidaria con nuestra provincia durante una de las crisis más difíciles que hemos tenido que enfrentar, que fue la de los incendios. Colaboró con helicópteros, camionetas, camiones, ambulancias, autobombas. Tuvimos en nuestro territorio trabajando codo a codo con nuestros brigadistas a cientos de bomberos bonaerenses”, agregó.

“Estamos trabajando para que la Argentina cambie”

El primer destino de Kicillof en Corrientes fue la localidad de Empedrado. A la ciudad, ubicada en el norte provincial y a una hora de la capital, arribó sobre las 11 de la mañana. Ahí se reunió con el intendente Rubén Fernando Echeverría. En un fugaz contacto con la prensa local en medio de los sacudones de la gente que se agolpaba, soltó: “Hay mucho afecto. No podemos ni avanzar caminando porque hay mucho abrazo, mucha foto, mucho beso”.

Luego, le consultaron si llegaba a la tierra del chamamé en calidad de mandatario bonaerense o de candidato a la presidencia. “Como gobernador. Pero obviamente estamos trabajando para que la Argentina cambie”, soltó. “Falta mucho” para definir candidaturas, acotó entre risas.

Asimismo, dijo que el PJ debe trabajar a fin de “presentar una alternativa” al gobierno nacional de Javier Milei. Antes de continuar la recorrida, dejó un mensaje a los correntinos: “Pongan fuerza. La mano está difícil en todos lados. Como decía Juan Domingo Perón, ‘gobernar es crear trabajo’”.

Luego, se trasladó a la capital de Corrientes. A las 14.30, encabezó un encuentro con intendentes, sindicalistas y referentes locales. Tras la reunión con Valdés, presentó su último libro De Smith a Keynes en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.