Tecno

4 hábitos que dañan toda tu lavadora sin que te des cuenta y su vida útil

El mal uso cotidiano y la falta de mantenimiento adecuado pueden provocar averías graves en la lavadora y generar gastos inesperados en el hogar

Guardar
Google icon
Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Adoptar hábitos correctos en el cuidado de la lavadora ayuda a prolongar su vida útil y garantiza un funcionamiento eficiente del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de la lavadora facilita las tareas domésticas, pero pequeños descuidos pueden provocar averías irreversibles y costosas.

Según expertos en mantenimiento y fabricantes como Whirlpool, la mayoría de los fallos se relaciona con hábitos frecuentes que pasan desapercibidos en el hogar.

1. Exceso de agua y falta de protección en los controles

Uno de los errores más comunes es permitir el contacto constante del agua con la superficie y los paneles de mando de la lavadora. Los especialistas advierten que la humedad, especialmente en la zona de botones y controles, favorece el deterioro de los circuitos electrónicos internos. Para evitar este problema, los técnicos recomiendan secar bien la superficie tras cada uso y drenar por completo el aparato, según recomendaciones recogidas por fabricantes y distribuidores consultados.

PUBLICIDAD

Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
El exceso de ropa en cada carga afecta el funcionamiento y acelera el desgaste del motor de la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Objetos olvidados en los bolsillos: un riesgo silencioso

El descuido al revisar los bolsillos de la ropa antes de cargar la lavadora es una de las principales causas de fallos. Monedas, papeles y pequeños objetos pueden atascar los filtros o dañar el tambor, lo que genera averías difíciles de reparar. Técnicos y casas de electrodomésticos, como Homecenter, sugieren realizar una inspección rápida antes de cada lavado para evitar que estos elementos comprometan el funcionamiento del equipo.

3. Uso de detergentes inadecuados y residuos acumulados

La elección del detergente influye directamente en el rendimiento y la durabilidad de la lavadora. Utilizar productos de baja calidad, o en cantidades excesivas, puede dejar residuos en el tambor y las mangueras, afectando la eficiencia del ciclo y facilitando la acumulación de suciedad.

PUBLICIDAD

Las marcas reconocidas y las fórmulas recomendadas en el manual del fabricante son las alternativas más seguras. Además, la limpieza regular del interior, usando una mezcla de blanqueador y detergente, permite eliminar restos de sarro y mantener el aparato en condiciones óptimas.

Mujer joven arrodillada ajusta el dial de una lavadora blanca de carga frontal, con un cesto de ropa en el suelo y estantes con productos.
Objetos olvidados en los bolsillos pueden atascar filtros y dañar el tambor del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mangueras descuidadas y sobrecarga de prendas

Las mangueras desempeñan un papel clave en la seguridad y eficiencia del electrodoméstico. Es fundamental revisarlas periódicamente para detectar fisuras o dobleces que puedan causar fugas. Los fabricantes sugieren reemplazarlas cada tres años para minimizar el riesgo de accidentes. Por su parte, la sobrecarga de ropa es otro de los hábitos perjudiciales: sobrepasar la capacidad recomendada impide la circulación adecuada del agua y reduce la eficacia del lavado, lo que puede sobrecargar el motor y provocar fallas prematuras.

Consejos prácticos para prolongar la vida útil

El mantenimiento exterior debe hacerse con el equipo desconectado y usando un paño suave y húmedo para proteger la carcasa y los controles. Los especialistas también recomiendan ventilar el tambor dejando la puerta abierta durante algunos minutos tras cada uso, lo que previene la humedad y los olores desagradables.

Retirar y limpiar el filtro de motas tras cada lavado evita obstrucciones y problemas de drenaje. Además, durante periodos de inactividad, es preferible cerrar la llave de paso del agua y desconectar la lavadora para reducir riesgos de cortocircuitos o filtraciones inesperadas.

Primer plano de manos con guantes azules limpiando el tambor de acero inoxidable de una lavadora blanca con un cepillo, visible espuma y suciedad.
La falta de limpieza interna favorece la acumulación de residuos y reduce la eficiencia del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar de forma periódica un ciclo de lavado con el tambor vacío, en el programa de algodón, ayuda a eliminar restos de detergente y sarro acumulados, garantizando un funcionamiento eficiente.

La lavadora se ha transformado en un electrodoméstico esencial en la vida moderna. Las reparaciones, especialmente en componentes electrónicos, pueden superar con facilidad el valor de un equipo nuevo. Por ello, fabricantes y especialistas insisten en la importancia del mantenimiento regular y la adopción de hábitos responsables. Aplicar estos consejos reduce el riesgo de averías, alarga la vida útil del aparato y contribuye a lograr un ahorro sustancial en el hogar.

Temas Relacionados

LavadoraElectrodomésticosHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manual de ética para la IA: reglas que no pueden faltar en el uso corporativo y personal

La adopción masiva exige reglas para privacidad, trazabilidad y supervisión humana, porque sin límites aparecen sesgos, fugas de datos y decisiones poco transparentes

Manual de ética para la IA: reglas que no pueden faltar en el uso corporativo y personal

¿Tu PC no puede instalar el último parche de Windows 11? Esta es la actualización que necesitas descargar

La actualización KB5089573, actualmente disponible para los dispositivos compatibles, se presenta como la alternativa recomendada para corregir este fallo concreto

¿Tu PC no puede instalar el último parche de Windows 11? Esta es la actualización que necesitas descargar

Qué estrategias pueden utilizar otros jugadores para ser virales en redes sociales al estilo Tim Payne

Contenido espontáneo de entrenamientos, viajes y vestuario puede construir cercanía en pocos días. Incluso ser un youtuber

Qué estrategias pueden utilizar otros jugadores para ser virales en redes sociales al estilo Tim Payne

¿El fin de los ingenieros? Así es Bob, la nueva IA que crea webs, apps y videojuegos en segundos

Infobae Tecno conoció de cerca esta nueva plataforma impulsada por inteligencia artificial gratuita y disponible en diversos idiomas, incluido español

¿El fin de los ingenieros? Así es Bob, la nueva IA que crea webs, apps y videojuegos en segundos

Un iPhone y Meta AI: la fórmula sencilla que permitió hackeos en Instagram

Con el uso de una VPN y el chatbot de soporte lanzado por Meta, fue posible acceder a cuentas ajenas sin necesidad de tener relación alguna con las víctimas

Un iPhone y Meta AI: la fórmula sencilla que permitió hackeos en Instagram

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina abre sus puertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

EN VIVO: la selección argentina abre sus puertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Un ex piloto de Fórmula 1 reveló las dos claves que sacaron la mejor versión de Colapinto en la Máxima

La categórica frase con la que un futbolista pretendido por Boca Juniors descartó su llegada

Revelaron cuánto podrían ganar los árbitros en el Mundial: la cifra por llegar a dirigir la final

El emotivo video de Messi desde el búnker de Argentina tras ganar el premio Princesa de Asturias: cómo se enteró de la distinción

TELESHOW

La reacción de Ricardo Darín al ser distinguido por el Festival de San Sebastián y recibir elogios de una famosa revista

La reacción de Ricardo Darín al ser distinguido por el Festival de San Sebastián y recibir elogios de una famosa revista

Tras los abucheos a los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat, llegó la reacción del secretario de Cultura Leonardo Cifelli: “Un clásico de los kukas”

Murió Marita Monteleone, la emblemática voz de los mensajes telefónicos en Argentina y figura de la locución

Jimena Barón habló sobre Natalie Pérez en Es mi sueño en medio de versiones de malestar: “Ella es muy sensible”

Rocío Igarzabal: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años; abusó reiteradas veces de mí”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Mujer es hallada muerta en su vivienda en Cortés; pareja sentimental es buscada por la Policía

Honduras: Mujer es hallada muerta en su vivienda en Cortés; pareja sentimental es buscada por la Policía

Mujeres emprendedoras reciben más de $375,000 en capital semilla para impulsar 95 empresas en El Salvador

Honduras busca convertirse en un polo turístico regional y atraer nuevas inversiones, afirma Nasry Asfura en foro iberoamericano

¿Qué cambiará en Panamá con la nueva regulación para trabajos en ríos y quebradas?

La Ruta 66 se prepara para cumplir cien años y 5 ciudades se visten de fiesta para conmemorarlo