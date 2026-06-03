Honduras

Fuertes lluvias dejan un fallecido e inundaciones en varios sectores en el Norte de Honduras

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este miércoles provocaron inundaciones en distintos puntos de San Pedro Sula y dejaron como saldo preliminar la muerte de un hombre en condición de calle, cuyo cuerpo fue encontrado tras ser presuntamente arrastrado por una corriente de agua

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Las lluvias comenzaron a registrarse desde las 3:00 de la madrugada en San Pedro Sula. Un hombre de aproximadamente 60 años murió tras ser presuntamente arrastrado por una corriente. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Las lluvias comenzaron a registrarse desde las 3:00 de la madrugada en San Pedro Sula. Un hombre de aproximadamente 60 años murió tras ser presuntamente arrastrado por una corriente. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Las fuertes lluvias que azotaron desde la madrugada de este miércoles a San Pedro Sula, en el Norte de Honduras, comenzaron a generar severas afectaciones en diferentes sectores de la ciudad, dejando calles inundadas, congestionamientos vehiculares y la primera víctima mortal asociada a las precipitaciones.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por elementos de la Policía Nacional, un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida luego de ser presuntamente arrastrado por las corrientes de agua que se formaron a raíz de las intensas lluvias registradas desde las 3:00 de la madrugada.

El cuerpo fue encontrado durante las primeras horas de este miércoles y, según las autoridades, la víctima permanece en calidad de desconocido mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar oficialmente las causas de su fallecimiento y establecer su identidad.

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La acumulación de agua afectó la circulación cerca del mercado Dandy. La 20 calle y la 7 calle reportaron inundaciones durante la mañana. (Foto: Cuerpo de bomberos)
La acumulación de agua afectó la circulación cerca del mercado Dandy. La 20 calle y la 7 calle reportaron inundaciones durante la mañana. (Foto: Cuerpo de bomberos)

Los agentes policiales que llegaron al lugar indicaron que una de las principales hipótesis apunta a que el hombre fue sorprendido por la fuerza de las corrientes generadas por las lluvias, aunque será el informe forense el que confirme las circunstancias exactas del hecho.

Mientras tanto, las precipitaciones continúan causando estragos en distintos puntos de la capital industrial del país. Entre los sectores más afectados se encuentra la avenida Juan Pablo II, donde amplios tramos permanecen anegados, dificultando significativamente la circulación de vehículos.

A pocos metros del mercado Dandy, la acumulación de agua obligó a numerosos conductores a detener sus automóviles para evitar daños mecánicos o quedar atrapados en las zonas inundadas.

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La situación provocó largas filas y congestionamientos en una de las principales arterias viales de la ciudad.

La avenida Juan Pablo II figura entre los sectores más afectados por las inundaciones. Conductores enfrentaron largas filas debido a calles anegadas. (Foto: Cuerpo de Bomberos
La avenida Juan Pablo II figura entre los sectores más afectados por las inundaciones. Conductores enfrentaron largas filas debido a calles anegadas. (Foto: Cuerpo de Bomberos

Asimismo, ciudadanos reportaron inundaciones en la 20 calle, la 7 calle, varios tramos del anillo periférico y la 13 calle, donde el nivel del agua ha complicado el tránsito vehicular y peatonal.

En algunas zonas, la intensidad de la lluvia redujo considerablemente la visibilidad, obligando a conductores a desplazarse a baja velocidad para evitar accidentes de tránsito.

Las afectaciones también alcanzaron la comunidad de La Providencia, ubicada en el sector de Chamelecón, considerada una de las áreas más vulnerables a inundaciones debido a su ubicación geográfica.

En ese sector, el agua comenzó a acumularse en calles, accesos y áreas residenciales, generando preocupación entre los habitantes.

La acumulación de agua afectó la circulación cerca del mercado Dandy. La 20 calle y la 7 calle reportaron inundaciones durante la mañana. (Foto: Cuerpo de bomberos)
La acumulación de agua afectó la circulación cerca del mercado Dandy. La 20 calle y la 7 calle reportaron inundaciones durante la mañana. (Foto: Cuerpo de bomberos)

Vecinos de la zona manifestaron su temor ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante las próximas horas, lo que podría incrementar el nivel de las inundaciones y ocasionar daños en viviendas y pertenencias.

Ante el panorama climático, las autoridades de emergencia mantienen monitoreos permanentes en diferentes sectores de San Pedro Sula para evaluar posibles riesgos y atender cualquier situación que pueda poner en peligro a la población.

Los organismos de socorro recomendaron a los ciudadanos evitar cruzar calles inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre cualquier alerta o evacuación preventiva.

Chamelecón registra acumulación de agua en calles y zonas residenciales. Autoridades mantienen vigilancia en sectores vulnerables de la ciudad. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Chamelecón registra acumulación de agua en calles y zonas residenciales. Autoridades mantienen vigilancia en sectores vulnerables de la ciudad. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

De igual manera, se hizo un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución, especialmente en aquellas zonas donde los sistemas de drenaje han colapsado debido al volumen de agua acumulada.

Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias podrían persistir durante gran parte del día, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en sectores históricamente afectados por inundaciones urbanas y posibles desbordamientos de drenajes pluviales.

La muerte del hombre aún no identificado se convierte en la primera víctima reportada en el marco de este nuevo episodio de lluvias que afecta a la zona norte del país, mientras los organismos de emergencia continúan en alerta ante la evolución de las condiciones climáticas.

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