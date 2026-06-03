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¿El fin de los ingenieros? Así es Bob, la nueva IA que crea webs, apps y videojuegos en segundos

Infobae Tecno conoció de cerca esta nueva plataforma impulsada por inteligencia artificial gratuita y disponible en diversos idiomas, incluido español

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Una laptop Dell negra abierta muestra una pantalla con código de programación y la interfaz del asistente de IA IBM BOB. Se ve parte del teclado y un fondo de ventana
Bob es la plataforma de inteligencia artificial de IBM para crear sitios web, aplicaciones móviles, videojuegos y productos digitales en segundos, sin escribir una línea de código. (Infobae tecno )

Infobae Tecno estuvo presente en New York Tech Week y conoció de primera mano a Bob, la plataforma impulsada por inteligencia artificial desarrollada por IBM que permite crear una página web, una aplicación móvil, un videojuego o cualquier otro producto en cuestión de segundos y sin necesidad de saber programación. Podría ser incluso más ágil que un ingeniero humano.

En un espacio exclusivo con Infobae, Neel Sundaresen, gerente general de Automatización e IA de IBM, explicó el alcance de la herramienta.

La plataforma está disponible en bob.ibm.com. Los usuarios pueden registrarse de forma gratuita y acceder a una prueba de 30 días sin costo. Basta crear una cuenta y agregar datos como el nombre y el correo para comenzar a construir.

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La plataforma opera en 14 idiomas: inglés, francés, alemán, español, portugués, sueco, danés, turco, japonés, coreano, indonesio y árabe, entre otros. Está disponible para macOS, Windows y Linux.

Un robot de dibujos animados con un casco azul y un icono de código en el pecho. Gráficos abstractos de código y datos en segundo plano
Funciona como un asistente integrado directamente al entorno de trabajo del usuario. (IBM)

Cómo funciona Bob, la IA de ingenieros

Bob opera como un asistente de desarrollo integrado al entorno de trabajo del usuario. No es un simple autocompletador de código: entiende la intención, lee el repositorio y aplica los estándares de la organización.

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El usuario describe lo que quiere en lenguaje natural y Bob genera la implementación en contexto, detecta problemas de seguridad en tiempo real y sugiere correcciones sin que el programador abandone su editor.

Bob no está atado a un solo modelo. Trabaja con los modelos de Anthropic, OpenAI y Google, con modelos de código abierto como Mistral y Llama, y con Granite, el modelo propio de IBM. La plataforma asigna automáticamente cada tarea al modelo más adecuado según tres variables: calidad, costo y rendimiento.

Una laptop Dell gris abierta sobre una mesa oscura. La pantalla muestra código Python en un IDE y el teclado está en primer plano. Un cable negro se conecta al lateral
Se accede desde bob.ibm.com. (Infobae tecno )

Qué se puede hacer con Bob

Esta plataforma tiene varios usos, según tu nivel de conocimiento:

Para usuarios sin conocimientos técnicos

  • Crear sitios web desde cero con solo describirlos en lenguaje natural.
  • Construir aplicaciones móviles.
  • Desarrollar videojuegos.
  • Armar herramientas personales como una calculadora de presupuesto mensual.
  • Cualquier producto digital que el usuario pueda describir con palabras.

Para desarrolladores junior

  • Consultar cómo arquitectar sistemas complejos.
  • Cumplir estándares técnicos como FedRAMP, HIPAA y PCI sin experiencia previa en esos marcos.
  • Aprender buenas prácticas mientras Bob explica qué hace y por qué.
Combina modelos de Anthropic, OpenAI, Google, Mistral, Llama y Granite, el modelo propio de IBM. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Combina modelos de Anthropic, OpenAI, Google, Mistral, Llama y Granite, el modelo propio de IBM. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para desarrolladores senior y equipos

  • Migrar código legacy (Java de hace 30 años a microservicios en la nube) en días en lugar de meses.
  • Modernizar aplicaciones COBOL, RPG y Java monolítico.
  • Detectar vulnerabilidades de seguridad en tiempo real dentro del editor.
  • Automatizar tareas repetitivas del ciclo completo de desarrollo: diseño, código, pruebas, despliegue.

Qué tan cierto es que Bob reemplazará a los ingenieros

Bob es una plataforma que puede generar código en segundos, por lo que podría generar dudas si reemplazará a los ingenieros.

Ante este cuestionamiento, Sundaresen invocó la paradoja de Jevons: cuando una herramienta productiva se abarata, las personas la usan más, no menos. Los equipos de ingeniería siempre tienen back logs o tareas acumulados; Bob permite adelantar trabajo que de otro modo quedaría postergado indefinidamente.

Un proyecto de cumplimiento FedRAMP que habría tardado un año se completó en dos semanas con Bob. Los ingenieros junior que antes recibían tareas menores ahora abordan problemas de arquitectura complejos.

(IBM)
El registro es gratuito e incluye 30 días de prueba sin costo. (IBM)

El cumplimiento FedRAMP es un estándar de seguridad del gobierno de Estados Unidos que exige que todo software vendido a agencias federales cumpla requisitos estrictos de protección de datos y gestión de vulnerabilidades. Para un equipo de ingeniería tradicional, adaptarse a esa normativa implica meses de trabajo especializado.

Con Bob, ingenieros sin experiencia previa en ese marco pueden guiarse paso a paso: la plataforma identifica el código vulnerable, sugiere correcciones y documenta cada cambio según los criterios exigidos por el gobierno federal.

“El código tiene bugs, pero ahora tú no estás codificando. Eres como un artista: dices qué quieres construir y Bob te ayuda a construirlo”, concluyó Sundaresen.

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