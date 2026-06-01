WhatsApp renueva su interfaz de chat con Liquid Glass: así será la experiencia en iPhone, iPad y Mac

WhatsApp estrena Liquid Glass en iPhone con transparencias y una interfaz de chat más moderna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha iniciado una transformación visual significativa en su aplicación para dispositivos de Apple. La plataforma de mensajería introduce Liquid Glass, un nuevo diseño que lleva efectos translúcidos y una estética moderna a la interfaz de chat, comenzando por los usuarios de iPhone y con planes de expansión a iPad y Mac.

La integración de este lenguaje visual responde a la evolución de los sistemas operativos de Apple y busca una experiencia más coherente, atractiva y funcional para millones de usuarios.

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El rediseño importa hoy porque representa un esfuerzo de WhatsApp por adaptarse a las tendencias de diseño actuales y unificar la experiencia entre dispositivos. Los cambios no solo afectan la apariencia, también prometen mejoras en la navegación, la accesibilidad y la privacidad, aspectos cada vez más valorados en el entorno digital.

WhatsApp rediseña la barra de chat y la navegación de conversaciones para aprovechar los efectos translúcidos - (Captura iPhone)

Qué es Liquid Glass y cómo llega a WhatsApp

Liquid Glass es el nombre del nuevo lenguaje de diseño visual que Apple ha impulsado en sus sistemas operativos recientes. Se caracteriza por la utilización de transparencias, efectos de desenfoque y elementos que evocan el aspecto de cristal pulido. WhatsApp adopta estos principios para renovar su aplicación, comenzando por la versión beta para iOS (26.17.10.70).

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De acuerdo con WABetaInfo, las novedades más visibles figura la barra de chat, que ahora será completamente compatible con los efectos translúcidos de Liquid Glass. Además, la barra de navegación dentro de cada conversación se actualizará, proporcionando una sensación más fluida y moderna al desplazarse por los mensajes.

Aunque la actualización inicial se ha enfocado en iPhone, WhatsApp trabaja en llevar Liquid Glass a iPad y Mac. Debido a que utiliza el mismo código de aplicación para iOS, iPadOS y macOS, la empresa planea implementar la interfaz de manera uniforme. Actualmente, la experiencia en tabletas y computadoras sigue anclada en un sistema de diseño anterior, lo que genera una diferencia notable respecto al entorno más actualizado del iPhone.

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Cuando la actualización esté disponible, la interfaz de chat en iPad y Mac adoptará el mismo estilo visual, permitiendo que los usuarios disfruten de una experiencia más consistente sin importar el dispositivo.

WhatsApp en Mac sumará una barra lateral con etiquetas de texto para mejorar la navegación entre pestañas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cambios específicos en la aplicación de Mac

La llegada de Liquid Glass no será el único ajuste para WhatsApp en Mac. La aplicación también recibirá una barra lateral rediseñada, que dejará de mostrar únicamente iconos de pestañas para incorporar etiquetas de texto. Esta mejora tiene como objetivo facilitar la navegación y hacer la interfaz más descriptiva, sobre todo para quienes gestionan múltiples conversaciones y grupos.

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La lista de chats mantendrá su diseño actual, lo que asegura familiaridad para los usuarios, mientras que la pantalla de chat renovará tanto la barra de redacción como el menú de adjuntos, alineándose con la filosofía visual de Liquid Glass.

Uno de los objetivos centrales de esta actualización es lograr una experiencia visual uniforme entre iOS, iPadOS y macOS. Elementos como la barra de chat, el menú contextual y los botones compartirán un diseño común, de modo que el usuario perciba continuidad en el uso de WhatsApp sin importar si utiliza un teléfono, una tableta o una computadora de escritorio.

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Mejoras en privacidad y seguridad en WhatsApp

La actualización no solo se enfoca en la estética. WhatsApp implementará una nueva sección dedicada a los chats bloqueados dentro de la barra lateral de la aplicación de Mac. Hasta ahora, estos chats aparecen en la lista general, pero la nueva sección requerirá autenticación del usuario para acceder, elevando el nivel de privacidad y alineando la protección con la que ya existe en iPhone, donde los chats bloqueados están resguardados por Face ID.

Este enfoque contribuye a cerrar la brecha de privacidad entre las distintas versiones del servicio y responde a la preocupación creciente de los usuarios por la protección de sus conversaciones personales.

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La integración de Liquid Glass en WhatsApp para Mac aún se encuentra en desarrollo y estará disponible en una actualización futura. Por ahora, la compañía continúa perfeccionando la compatibilidad de la aplicación con el nuevo lenguaje de diseño. Cuando la etapa de pruebas finalice, la plataforma planea desplegar la nueva interfaz de manera escalonada, permitiendo que algunos usuarios accedan primero a la experiencia actualizada.

La renovación de WhatsApp con Liquid Glass marca un avance en la convergencia entre diseño y funcionalidad, y anticipa una mayor cohesión en el ecosistema de Apple. Los usuarios podrán esperar una apariencia más sofisticada, mejoras en la navegación y una protección reforzada de sus datos personales en todas las plataformas de la aplicación.

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