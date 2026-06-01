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Solo estos celulares de Xiaomi se actualizarán a HyperOS 4: revisa si está el tuyo en este listado

Entre las novedades están el asistente Gemini, el cifrado de extremo a extremo y un sistema de protección antirrobo

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La actualización HyperOS 4 de Xiaomi llegará basada en Android 17 e incluirá mejoras de seguridad, privacidad y rendimiento para modelos seleccionados. (XIAOMI)
La actualización HyperOS 4 de Xiaomi llegará basada en Android 17 e incluirá mejoras de seguridad, privacidad y rendimiento para modelos seleccionados. (XIAOMI)

La próxima actualización de HyperOS 4 ya tiene definida la lista de dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO que la estarán recibiendo. Esta versión del sistema operativo será la encergada de llevar Android 17 a estos celulares, por lo que marca un límite respecto a otros teléfonos que ya no se podrán actualizar.

Cuándo llega HyperOS 4 y qué se sabe de la actualización

HyperOS 4 será la nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi, con lanzamiento previsto para el el segundo semestre de 2026.

La actualización estará basada principalmente en Android 17, aunque también ofrecerá compatibilidad con Android 16 en algunos modelos. Entre las mejoras se destacan la estabilidad, la eficiencia energética, la optimización del rendimiento, animaciones más fluidas y una mejor gestión de memoria.

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Entre las novedades técnicas se incluye el asistente automatizado Gemini Assistant, cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre Android y iPhone, nuevo sistema de protección antirrobo y mejoras en privacidad, permisos y seguridad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los celulares Xiaomi, Redmi y POCO de las listas oficiales serán los únicos elegibles para recibir la actualización HyperOS 4 en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de despliegue será escalonado, comenzando por los dispositivos más recientes y de gama alta, para luego extenderse al resto del catálogo. La beta de Android 17 se encuentra en fase avanzada, de modo que los fabricantes ya están ajustando detalles finales para adaptar sus capas personalizadas.

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Lista de celulares Xiaomi que recibirán HyperOS 4

Xiaomi:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Max
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi MIX Fold 4

Quedan fuera de la actualización modelos como Xiaomi 13 Lite, Civi 3, toda la serie Xiaomi 12 y anteriores, además de MIX 4 y la mayoría de tablets Pad 6, por finalización de soporte o antigüedad.

Lista de celulares Redmi compatibles con HyperOS 4

  • Redmi K90
  • Redmi K90 Max
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi 15
  • Redmi 15 5G
  • Redmi 15A 5G
  • Redmi 15C
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 15R 5G
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 Pro 5G
  • Redmi Note 15 Pro Plus 5G
  • Redmi Note 15 SE 5G
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro Plus
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro Plus 5G
  • Redmi A7 Pro
  • Redmi A7 Pro 5G
  • Redmi R70 5G
  • Redmi R70m
  • Redmi K Pad
  • Redmi K Pad 2
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 5
  • Redmi Turbo 5 Max
Android 17 - celulares - tecnología - 20 de mayo
HyperOS 4 integrará un sistema de verificación de llamadas bancarias para combatir las llamadas fraudulentas y fortalecer la seguridad del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lista de celulares POCO que recibirán HyperOS 4

POCO:

  • POCO C85
  • POCO C85 5G
  • POCO C81
  • POCO C81 Pro
  • POCO F8 Pro
  • POCO F8 Ultra
  • POCO X8 Pro
  • POCO X8 Pro Max
  • POCO M8 5G
  • POCO M8 Pro 5G
  • POCO M8s 5G
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO X7 Pro
  • POCO M7
  • POCO M7 Plus 5G
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO X6 Pro 5G
  • POCO Pad C1
  • POCO Pad M1
  • POCO Pad X1

Seguridad, privacidad y detalles adicionales de la actualización

La actualización también contempla un sistema de protección contra llamadas fraudulentas, mediante la verificación de llamadas entrantes a través de la aplicación bancaria instalada en el dispositivo. Además, Android 17 permitirá a las aplicaciones solicitar acceso solo a contactos concretos, mejorando el control sobre la privacidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El diseño de la interfaz HyperOS 4 seguirá la estética Material 3 Expressive de Google, con el toque distintivo propio de Xiaomi en la personalización visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se refuerzan las medidas antirrobo con un Modo perdido, que limita las conexiones y exige autenticación biométrica para desactivarlo. Otras mejoras incluyen permisos temporales de ubicación, indicadores de uso de sensores y protección adicional para los códigos SMS.

El lenguaje visual seguirá la línea de Material 3 Expressive, aunque Xiaomi mantendrá un estilo propio en la interfaz. El lanzamiento de HyperOS 4 representa una apuesta por la continuidad y la integración de nuevas funciones de Google, aunque no todas las novedades de Android 17 llegarán de forma idéntica al firmware final de Xiaomi.

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