Solo estos celulares de Xiaomi se actualizarán a HyperOS 4: revisa si está el tuyo en este listado

La actualización HyperOS 4 de Xiaomi llegará basada en Android 17 e incluirá mejoras de seguridad, privacidad y rendimiento para modelos seleccionados. (XIAOMI)

La próxima actualización de HyperOS 4 ya tiene definida la lista de dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO que la estarán recibiendo. Esta versión del sistema operativo será la encergada de llevar Android 17 a estos celulares, por lo que marca un límite respecto a otros teléfonos que ya no se podrán actualizar.

Cuándo llega HyperOS 4 y qué se sabe de la actualización

HyperOS 4 será la nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi, con lanzamiento previsto para el el segundo semestre de 2026.

La actualización estará basada principalmente en Android 17, aunque también ofrecerá compatibilidad con Android 16 en algunos modelos. Entre las mejoras se destacan la estabilidad, la eficiencia energética, la optimización del rendimiento, animaciones más fluidas y una mejor gestión de memoria.

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Entre las novedades técnicas se incluye el asistente automatizado Gemini Assistant, cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre Android y iPhone, nuevo sistema de protección antirrobo y mejoras en privacidad, permisos y seguridad.

Los celulares Xiaomi, Redmi y POCO de las listas oficiales serán los únicos elegibles para recibir la actualización HyperOS 4 en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de despliegue será escalonado, comenzando por los dispositivos más recientes y de gama alta, para luego extenderse al resto del catálogo. La beta de Android 17 se encuentra en fase avanzada, de modo que los fabricantes ya están ajustando detalles finales para adaptar sus capas personalizadas.

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Lista de celulares Xiaomi que recibirán HyperOS 4

Xiaomi:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Ti Satellite

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 4

Quedan fuera de la actualización modelos como Xiaomi 13 Lite, Civi 3, toda la serie Xiaomi 12 y anteriores, además de MIX 4 y la mayoría de tablets Pad 6, por finalización de soporte o antigüedad.

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Lista de celulares Redmi compatibles con HyperOS 4

Redmi K90

Redmi K90 Max

Redmi K90 Pro Max

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Ultra

Redmi 15

Redmi 15 5G

Redmi 15A 5G

Redmi 15C

Redmi 15C 5G

Redmi 15R 5G

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Redmi Note 15 SE 5G

Redmi Note 15R

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro Plus

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro Plus 5G

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 5G

Redmi R70 5G

Redmi R70m

Redmi K Pad

Redmi K Pad 2

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

HyperOS 4 integrará un sistema de verificación de llamadas bancarias para combatir las llamadas fraudulentas y fortalecer la seguridad del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lista de celulares POCO que recibirán HyperOS 4

POCO:

POCO C85

POCO C85 5G

POCO C81

POCO C81 Pro

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Max

POCO M8 5G

POCO M8 Pro 5G

POCO M8s 5G

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X7 Pro

POCO M7

POCO M7 Plus 5G

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro 5G

POCO Pad C1

POCO Pad M1

POCO Pad X1

Seguridad, privacidad y detalles adicionales de la actualización

La actualización también contempla un sistema de protección contra llamadas fraudulentas, mediante la verificación de llamadas entrantes a través de la aplicación bancaria instalada en el dispositivo. Además, Android 17 permitirá a las aplicaciones solicitar acceso solo a contactos concretos, mejorando el control sobre la privacidad.

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El diseño de la interfaz HyperOS 4 seguirá la estética Material 3 Expressive de Google, con el toque distintivo propio de Xiaomi en la personalización visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se refuerzan las medidas antirrobo con un Modo perdido, que limita las conexiones y exige autenticación biométrica para desactivarlo. Otras mejoras incluyen permisos temporales de ubicación, indicadores de uso de sensores y protección adicional para los códigos SMS.

El lenguaje visual seguirá la línea de Material 3 Expressive, aunque Xiaomi mantendrá un estilo propio en la interfaz. El lanzamiento de HyperOS 4 representa una apuesta por la continuidad y la integración de nuevas funciones de Google, aunque no todas las novedades de Android 17 llegarán de forma idéntica al firmware final de Xiaomi.

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