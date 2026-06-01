Steam regala dos juegos por tiempo limitado: así puedes añadirlos gratis a tu biblioteca de PC

La plataforma Steam sorprende una vez más a los gamers con una doble promoción: dos títulos de géneros distintos están disponibles de forma gratuita y permanente para quienes los reclamen antes de que termine la oferta.
En un entorno cada vez más competitivo para el gaming en PC, este tipo de iniciativas permiten a los usuarios ampliar su biblioteca sin costo, descubrir nuevas propuestas y apoyar a desarrolladores independientes.
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Las promociones vigentes incluyen un juego de plataformas 3D con cooperativo online y una aventura de exploración y puzles en pixel art. El acceso es inmediato y sencillo, pero requiere actuar rápido, ya que cada título tiene una fecha límite para ser reclamado.
¿Qué juegos puedes descargar gratis en Steam ahora mismo?
IQ Under Construction
Disponible gratis hasta el 1 de junio a las 19:00 (hora peninsular española), IQ Under Construction es un plataformas en 3D que mezcla saltos de precisión, obstáculos y escenarios llenos de retos.
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Permite jugar en solitario o en cooperativo online, desafiando a los usuarios a superar recorridos, mantener el equilibrio y avanzar por estructuras en constante construcción. Su enfoque en la física y el cálculo de movimientos lo hace ideal para quienes buscan un desafío técnico y colaborativo.
Moonrise Fall
Hasta el 2 de junio a las 19:00, Moonrise Fall puede añadirse gratis a tu biblioteca. Se trata de una aventura de exploración y puzles con gráficos pixel art, ambientada en un bosque misterioso.
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El protagonista es un niño que, tras perder a sus padres, se encuentra en un entorno sobrenatural donde debe resolver enigmas, fotografiar criaturas extrañas y descubrir los secretos del lugar. Su atmósfera y mecánicas lo hacen perfecto para quienes disfrutan de historias emotivas y desafíos de lógica.
Cómo añadir los juegos gratis a tu biblioteca de Steam
El procedimiento es rápido y no requiere compras ni suscripciones:
- Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa desde la aplicación en tu PC o desde store.steampowered.com.
- Busca los juegos gratuitos: Usa la barra de búsqueda para localizar IQ Under Construction y Moonrise Fall, o navega por la sección de juegos gratuitos.
- Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio sea 0. No es necesario descargar o instalar de inmediato.
- Confirma la adquisición: Los títulos quedarán guardados en tu biblioteca de Steam de forma permanente. Podrás instalarlos y jugarlos cuando lo desees, incluso después de terminada la promoción.
Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam
- Revisa frecuentemente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales. Las promociones cambian rápido y algunos títulos pueden volver a ser de pago sin aviso previo.
- Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevas ofertas y lanzamientos gratuitos.
- Explora juegos relacionados. Muchas veces, junto a una promoción principal, aparecen descuentos en títulos similares, lo que permite ampliar la colección a bajo costo.
- Comparte las ofertas con amigos. Disfrutar de juegos cooperativos o descubrir aventuras juntos puede hacer la experiencia más entretenida y aprovechar mejor las promociones.
El sistema de promociones gratuitas en Steam no solo beneficia a los usuarios, también impulsa la visibilidad de estudios emergentes y fomenta la innovación en el desarrollo de videojuegos. Añadir títulos como IQ Under Construction y Moonrise Fall a tu colección es una forma inteligente de diversificar las experiencias, probar nuevas mecánicas y mantener el interés en el gaming de PC.
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Antes de que acabe la semana, revisa tu cuenta de Steam y asegura estos juegos para tu biblioteca. Steam sigue siendo el referente para quienes buscan variedad, creatividad y nuevas emociones en el universo digital. Mantente atento a las novedades diarias y no dejes pasar ninguna oportunidad para jugar sin gastar.
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