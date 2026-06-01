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Steam regala dos juegos por tiempo limitado: así puedes añadirlos gratis a tu biblioteca de PC

La promoción permite sumar a la biblioteca un plataformas 3D con cooperativo online y una aventura de exploración en pixel art, pero exige reclamarlos antes de sus cierres, el 1 y el 2 de junio

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Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Steam ofrece dos juegos gratis y para siempre, IQ Under Construction y Moonrise Fall - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma Steam sorprende una vez más a los gamers con una doble promoción: dos títulos de géneros distintos están disponibles de forma gratuita y permanente para quienes los reclamen antes de que termine la oferta.

En un entorno cada vez más competitivo para el gaming en PC, este tipo de iniciativas permiten a los usuarios ampliar su biblioteca sin costo, descubrir nuevas propuestas y apoyar a desarrolladores independientes.

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Las promociones vigentes incluyen un juego de plataformas 3D con cooperativo online y una aventura de exploración y puzles en pixel art. El acceso es inmediato y sencillo, pero requiere actuar rápido, ya que cada título tiene una fecha límite para ser reclamado.

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El título apuesta por saltos de precisión, obstáculos y física en escenarios “en construcción”, con opción de jugar solo o en cooperativo online, en una ventana corta para añadirlo sin costo y conservarlo en la cuenta de forma permanente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué juegos puedes descargar gratis en Steam ahora mismo?

IQ Under Construction

Disponible gratis hasta el 1 de junio a las 19:00 (hora peninsular española), IQ Under Construction es un plataformas en 3D que mezcla saltos de precisión, obstáculos y escenarios llenos de retos.

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Permite jugar en solitario o en cooperativo online, desafiando a los usuarios a superar recorridos, mantener el equilibrio y avanzar por estructuras en constante construcción. Su enfoque en la física y el cálculo de movimientos lo hace ideal para quienes buscan un desafío técnico y colaborativo.

Moonrise Fall

Hasta el 2 de junio a las 19:00, Moonrise Fall puede añadirse gratis a tu biblioteca. Se trata de una aventura de exploración y puzles con gráficos pixel art, ambientada en un bosque misterioso.

El protagonista es un niño que, tras perder a sus padres, se encuentra en un entorno sobrenatural donde debe resolver enigmas, fotografiar criaturas extrañas y descubrir los secretos del lugar. Su atmósfera y mecánicas lo hacen perfecto para quienes disfrutan de historias emotivas y desafíos de lógica.

Cómo añadir los juegos gratis a tu biblioteca de Steam

Consejos para no perder promociones en Steam, notificaciones activas y revisión frecuente de juegos gratis - VALVE
Consejos para no perder promociones en Steam, notificaciones activas y revisión frecuente de juegos gratis - VALVE

El procedimiento es rápido y no requiere compras ni suscripciones:

  1. Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa desde la aplicación en tu PC o desde store.steampowered.com.
  2. Busca los juegos gratuitos: Usa la barra de búsqueda para localizar IQ Under Construction y Moonrise Fall, o navega por la sección de juegos gratuitos.
  3. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio sea 0. No es necesario descargar o instalar de inmediato.
  4. Confirma la adquisición: Los títulos quedarán guardados en tu biblioteca de Steam de forma permanente. Podrás instalarlos y jugarlos cuando lo desees, incluso después de terminada la promoción.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam

  • Revisa frecuentemente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales. Las promociones cambian rápido y algunos títulos pueden volver a ser de pago sin aviso previo.
  • Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevas ofertas y lanzamientos gratuitos.
  • Explora juegos relacionados. Muchas veces, junto a una promoción principal, aparecen descuentos en títulos similares, lo que permite ampliar la colección a bajo costo.
  • Comparte las ofertas con amigos. Disfrutar de juegos cooperativos o descubrir aventuras juntos puede hacer la experiencia más entretenida y aprovechar mejor las promociones.

El sistema de promociones gratuitas en Steam no solo beneficia a los usuarios, también impulsa la visibilidad de estudios emergentes y fomenta la innovación en el desarrollo de videojuegos. Añadir títulos como IQ Under Construction y Moonrise Fall a tu colección es una forma inteligente de diversificar las experiencias, probar nuevas mecánicas y mantener el interés en el gaming de PC.

Antes de que acabe la semana, revisa tu cuenta de Steam y asegura estos juegos para tu biblioteca. Steam sigue siendo el referente para quienes buscan variedad, creatividad y nuevas emociones en el universo digital. Mantente atento a las novedades diarias y no dejes pasar ninguna oportunidad para jugar sin gastar.

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