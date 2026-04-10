Epic Games te regala estos tres juegos por tiempo limitado para PC: cómo se llaman y cómo descargarlos

Epic Games regala tres juegos por tiempo limitado de distintos géneros, desde anime hasta misterio táctico. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Para reclamar los juegos gratis en Epic Games, sigue estos pasos:

Accede a la Epic Games Store. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Busca la sección de ‘Juegos gratis’ en la página principal o utiliza la barra de búsqueda para encontrar los títulos: TOMAK: Save the Earth Regeneration, Prop Sumo y The Stone of Madness. Haz clic en cada juego y selecciona ‘Obtener’ o ‘Gratis’. Completa la adquisición (no se te cobrará nada). Los juegos quedarán guardados para siempre en tu biblioteca de Epic Games.

Una vez descargados, los juegos quedan en tu biblioteca para siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué tratan estos juegos gratis de Epic Games

Estos juegos gratis de Epic Games ofrecen experiencias muy distintas:

TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Es una aventura surrealista en la que, tras un decreto divino para destruir la Tierra debido a la corrupción humana, la diosa del amor, Evian, desciende para salvar a la humanidad, pero pierde su cuerpo y termina en tu habitación convertida en una cabeza plantada en una maceta. Tienes tres años para cuidarla, demostrar que el amor verdadero existe y ayudarla a recuperar su forma divina para salvar el mundo.

Prop Sumo.

Es un juego competitivo en el que controlas objetos (“props”) y tu objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos lanzando a tus oponentes fuera de la arena usando diferentes ataques y movimientos especiales. Es ideal para partidas rápidas y divertidas con amigos.

The Stone of Madness.

Juego táctico de sigilo en tiempo real ambientado en un monasterio español del siglo XVIII, que funciona como manicomio y prisión inquisitorial. Controlas a cinco prisioneros que deben cooperar para enfrentar sus miedos, superar la locura, descubrir secretos y planear su escape, usando habilidades únicas y estrategias para evitar a los guardias y espíritus.

Los juegos gratis son: TOMAK: Save the Earth Regeneration, Prop Sumo y The Stone of Madness. (Epic Games)

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games

Otros juegos gratis en Epic Games que no tienen límite de tiempo para su descarga incluyen:

Fortnite : El popular battle royale multijugador, disponible de forma gratuita para todos los usuarios.

Rocket League : Un juego de fútbol con autos, que ofrece modos competitivos y casuales sin costo.

Genshin Impact : Un RPG de acción y mundo abierto que se puede descargar y jugar gratis.

Fall Guys : El divertido juego de obstáculos y supervivencia en línea, disponible sin costo en la tienda.

Dauntless: Un juego cooperativo de caza de monstruos, con actualizaciones constantes y acceso gratuito.

Estos títulos están siempre disponibles para descargar sin necesidad de aprovechar ofertas temporales. Solo necesitas una cuenta de Epic Games para agregarlos a tu biblioteca y jugarlos cuando quieras.

Entre los juegos gratuitos permanentes de Epic Games están Fortnite y Fall Guys. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En qué otro sitio encontrar juegos gratis

Además de Epic Games, Steam es una de las plataformas más populares donde puedes encontrar una gran variedad de juegos gratuitos.

Steam, desarrollada por Valve, ofrece constantemente títulos sin costo en diferentes géneros, desde acción y aventura hasta simuladores y juegos de estrategia. Para acceder a ellos, solo necesitas crear una cuenta gratuita en Steam e instalar el cliente en tu computadora.

En la sección de ‘Free to Play’ de la tienda, puedes descubrir juegos que no requieren ningún pago para descargarlos y jugarlos.

Steam también es una de las principales plataformas para encontrar juegos gratis variados. (Dota 2 / Counterstike)

Entre los títulos más conocidos se encuentran Dota 2, un referente en los eSports, Team Fortress 2, un shooter en equipos, y Warframe, un juego de acción cooperativa. La selección de juegos gratuitos en Steam es muy amplia y se actualiza regularmente, por lo que siempre puedes encontrar nuevas propuestas para probar.

Además, Steam realiza eventos especiales durante el año, como festivales de demos o promociones temporales, donde muchos desarrolladores lanzan versiones gratuitas de sus juegos por tiempo limitado.