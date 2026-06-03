Revelaron cuánto podrían ganar los árbitros en el Mundial: la cifra por llegar a dirigir la final

Revelaron las cifras que podrían embolsar los árbitros en el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La FIFA guarda silencio sobre lo que les paga a sus árbitros. No hay contratos públicos, no hay cifras oficiales y la organización que rige el fútbol mundial nunca ha revelado los montos que perciben los réferis en sus torneos. Pero Mark Clattenburg, el ex colegiado inglés que dirigió algunas de las finales más trascendentes de la última década, decidió hablar y, en el podcast Whistleblowers, reveló cuánto podrían cobrar sus colegas en el Mundial 2026.

La cifra que maneja Clattenburg para quienes lleguen a la instancia final del torneo oscila entre USD 60.000 y USD 70.000 por toda su participación. El esquema de pagos funciona de forma escalonada: los árbitros reciben un monto por cada partido dirigido, y se incrementa a medida que el torneo avanza. A eso se suma un pago diario por cada jornada de permanencia en la Copa del Mundo.

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Para dar sustento a sus estimaciones, el ex réferi recurrió a datos de competencias anteriores. “Les diré cuál era el salario durante el Mundial de 2018, ya que en realidad no ha aumentado mucho. Los árbitros más exitosos ganaron alrededor de 60.000 euros (poco menos de 70.000 dólares) en la Eurocopa 2016, si no me equivoco, y eso incluye arbitrar la final”, recordó en Whistleblowers. Clattenburg sabe de lo que habla: él mismo estuvo a cargo de esa final entre Portugal y Francia.

Mark Clattenburg en la final de la Champions League del 2016 (Shutterstock)

El inglés también puso los números en perspectiva frente a los salarios del fútbol profesional. “Si lo comparas con lo que se paga en el juego, parece bastante bajo”, reconoció, aunque aclaró que el valor por encuentro dirigido en las últimas instancias es el más alto del torneo. “Se recibe un poco más en las etapas finales y los últimos partidos”, precisó.

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El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero en la historia con 48 selecciones participantes. La mayor cantidad de partidos -104 en total, frente a los 64 de ediciones anteriores- supone una escala inédita para el arbitraje mundial. Más encuentros significan más réferis convocados, más jornadas de estipendio y, para los que logren sostenerse en el torneo hasta las últimas instancias, una acumulación de ingresos que se construye partido a partido desde la fase de grupos hasta la gran final.

A sus 51 años, Clattenburg es una de las voces más autorizadas del arbitraje europeo. Su palmarés como réferi incluye algunas de las noches más exigentes del fútbol de clubes y selecciones: la final de la Champions League de 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, la final de la Euro 2016 entre Portugal y Francia, y la final de la FA Cup inglesa. Tres finales de primer nivel en el mismo año, una marca que pocos árbitros pueden exhibir. Tras colgar el silbato, Clattenburg reconvirtió esa trayectoria en una carrera como comentarista de arbitraje y asesor técnico, con presencia en clubes como el Nottingham Forest y participación frecuente en programas y podcasts de fútbol, entre ellos el espacio donde eligió revelar estas cifras.

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