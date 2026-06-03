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Costa Rica condena los ataques rusos contra Kiev, Dnipró y Járkov tras una de las jornadas más letales en Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores repudió el bombardeo que dejó más de 20 muertos y un centenar de heridos. La ofensiva rusa intensifica el conflicto y genera nuevas demandas internacionales de apoyo a Ucrania

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Costa Rica expresó su rechazo a los ataques rusos que dejaron más de 20 muertos en Kiev, Dnipró y Járkov. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Costa Rica expresó su rechazo a los ataques rusos que dejaron más de 20 muertos en Kiev, Dnipró y Járkov. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Costa Rica condenó enérgicamente los recientes ataques de Rusia contra las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipró y Járkov, que dejaron al menos 22 personas fallecidas y más de 130 heridas, según informaron medios internacionales y fuentes oficiales.

El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, difundido en redes sociales, destacó que la escalada de agresiones menoscaba los esfuerzos de la comunidad internacional por alcanzar un alto el fuego y una solución pacífica al conflicto.

El bombardeo ruso, registrado el 2 de junio, afectó distintas zonas urbanas y residenciales. De acuerdo con reportes de prensa y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ofensiva incluyó el lanzamiento de 73 misiles y 656 drones, de los cuales una parte logró superar los sistemas de defensa aérea ucranianos.

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En la ciudad de Dnipro, una de las más golpeadas, el colapso de un edificio de apartamentos provocó la muerte de 16 personas, entre ellas dos menores de edad. En Kiev, al menos seis personas murieron y unas 50 resultaron heridas, mientras que en Járkov se reportaron daños y heridos en zonas residenciales.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky calificó el ataque como “brutal” y renovó su pedido de apoyo militar a Estados Unidos y Europa, subrayando que la falta de suministros suficientes de defensa antiaérea aumenta la vulnerabilidad de la población civil.

La ONU y diversas cancillerías europeas condenaron la ofensiva, mientras que la Federación Rusa argumentó que los bombardeos respondieron a un ataque previo en la región de Luhansk y negó haber dirigido fuego contra civiles.

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Publicación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en contra del ataque ruso a ucrania. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica
Publicación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en contra del ataque ruso a ucrania. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores Costa Rica

Las cifras oficiales recabadas por las autoridades ucranianas y organismos internacionales muestran que este tipo de ataques han elevado la cantidad de víctimas civiles en comparación con el año anterior, debido sobre todo al uso intensivo de misiles balísticos y drones de largo alcance.

Fotografías difundidas por agencias muestran edificios destruidos, hospitales y comercios afectados, y miles de personas refugiadas en estaciones del metro para resguardarse.

La condena de Costa Rica subraya la preocupación por la violación del Derecho Internacional Humanitario y la soberanía ucraniana. El comunicado oficial advierte que el agravamiento de las hostilidades obstaculiza cualquier avance hacia una solución pacífica y sostenible. “Estos ataques, además, violan el Derecho Internacional Humanitario y de la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, afirma el texto divulgado por la cancillería costarricense.

La guerra en Ucrania, que inició en febrero de 2022 con la invasión rusa, ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y un impacto severo en la infraestructura del país.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado los bombardeos sobre grandes ciudades ucranianas, en un contexto de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y solicitud urgente de refuerzos de defensa aérea por parte de Kiev.

Moscú sostiene que dirige sus ataques a instalaciones militares e industriales, pero Ucrania y los organismos internacionales denuncian el impacto directo sobre la población civil.

El presidente Volodímir Zelensky reiteró la necesidad de más apoyo militar para fortalecer la defensa aérea ucraniana. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
El presidente Volodímir Zelensky reiteró la necesidad de más apoyo militar para fortalecer la defensa aérea ucraniana. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

La comunidad internacional ha reiterado llamados al cese inmediato de las hostilidades y al respeto a la integridad territorial de Ucrania. Mientras tanto, el gobierno ucraniano insiste en la urgencia de recibir sistemas de defensa antimisiles y apoyo humanitario para atender a las víctimas y reconstruir las zonas devastadas.

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