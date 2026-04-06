Zoom de audio en iPhone: para qué sirve y cómo se deshabilita en grabaciones

El zoom de audio es una función diseñada para mejorar la experiencia de grabación de video en el iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de iOS 26.4 incorpora una de las novedades más solicitadas por quienes graban video con iPhone: ahora es posible decidir si quieres que el sonido se enfoque en el sujeto al hacer zoom, o prefieres mantener la atmósfera y el contexto del entorno.

Qué es el zoom de audio y cómo cambia tus videos en iPhone

El zoom de audio es una función diseñada para mejorar la experiencia de grabación de video en el iPhone. Cuando activas el zoom en la cámara, el dispositivo ajusta los micrófonos para centrar el sonido en el área ampliada, minimizando el ruido ambiente y priorizando lo que ocurre en el encuadre.

Esta característica resulta útil en situaciones con mucho ruido, como conciertos o eventos deportivos, donde captar con claridad a una persona o fuente sonora concreta es esencial.

La llegada de iOS 26.4 incorpora una de las novedades más solicitadas por quienes graban video con iPhone. (Europa Press)

Sin embargo, no siempre es beneficioso. El enfoque automático del audio puede hacer que la escena suene más plana y pierda matices del ambiente original, restando realismo al video. Por eso, la posibilidad de desactivar el zoom de audio es clave para quienes buscan un resultado más natural en sus grabaciones.

Cómo desactivar el zoom de audio en iPhone con iOS 26.4

Hasta la versión iOS 26.4, el zoom de audio funcionaba sin un control claro para el usuario. Con la actualización, Apple ha implementado un interruptor que permite decidir cuándo utilizar esta función. Para desactivarla, sigue estos pasos:

Accede a Ajustes en tu iPhone. Entra en el apartado Cámara. Selecciona Grabar sonido. Busca la opción Zoom de audio y desactiva el interruptor.

La opción de zoom de audio solo está disponible cuando el iPhone graba en audio espacial o estéreo. REUTERS/Ann Wang

Al desactivar esta función, el iPhone dejará de ajustar el sonido al hacer zoom durante la grabación de videos. Así, la pista de audio conservará mejor el ambiente general de la escena, independientemente de los cambios de imagen.

Consideraciones y consejos para usar el zoom de audio

Es importante tener en cuenta que la opción de zoom de audio solo está disponible cuando el iPhone graba en audio espacial o estéreo. Si tienes seleccionado el modo Mono, el ajuste podría aparecer deshabilitado o no visible. Esto no indica un error, sino que la función no se aplica en ese formato de sonido.

Si tras actualizar a iOS 26.4 no ves el interruptor, verifica el formato de audio que estás utilizando en la configuración de cámara. Además, la opción solo está disponible en modelos compatibles y puede requerir una actualización manual desde Ajustes > General > Actualización de software.

El enfoque automático del audio puede hacer que la escena suene más plana y pierda matices del ambiente original. (Apple)

La decisión de activar o desactivar el zoom de audio depende del tipo de video que desees grabar. Para destacar la voz o aislar una fuente sonora en entornos ruidosos, mantenerlo activado puede resultar conveniente. En cambio, si prefieres capturar la atmósfera completa y un sonido más realista, lo recomendable es deshabilitarlo antes de grabar. Así tendrás el control total sobre el audio de tus videos en el iPhone.

Otras mejoras de iOS 26.4

Entre las novedades adicionales de iOS 26.4 se encuentran varias funciones prácticas. Ahora es posible identificar canciones sin conexión a internet mediante Shazam desde el centro de control, y los resultados aparecen una vez que el dispositivo vuelve a estar en línea.

La aplicación Podcast añade soporte para contenidos en video, mientras que la Protección de dispositivos robados está activada por defecto, dificultando que terceros accedan al iPhone solo con el código. También se ha renovado la galería de fondos de pantalla, que ahora presenta un formato de lista, y el teclado ofrece menor latencia, con animaciones más ágiles y suaves.